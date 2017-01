Nové HDMI přináší technologie, které většina televizí ani neumí

I vaše právě koupená televize může být zastaralá. S příchodem nové specifikace HDMI 2.1 se totiž může stát, že její HDMI konektor nezvládne nové možnosti.

Mezi tu největší patrně patří podpora plného 8K rozlišení frekvencí 60 Hz, ve 4K (UHD) pak bude možné pracovat s až 120 Hz.

Aby to mohlo nové rozhraní pojmout, musí výrazně zrychlit, takže zatímco předchozí verze se mohla spokojit s 18 gigabity za sekundu, novinka už musí podporovat rychlost 48 Gbps.

Využije ji i u další technologie, kterou je dynamické HDR. To je renderovací systém, který informaci o vysokém dynamickém rozsahu posílá do televizoru v průběhu celé scény nebo dokonce snímek po snímku, ne jen pouze na začátku, jako je tomu v případě HDR-10. To umožňuje jemnější regulaci úrovně jasu a barvy. Již nyní je možné posílat dynamický HDR přes současné HDMI 2.0a spec, ale je k tomu třeba podpory Dolby Vision.

A konečně, HDMI 2.1 přidává podporu pro tzv. objektově orientované audio eARC kodeky, například Dolby a DTS Atmos X, které podporují například 3D zvuk.

Nově přichází herní režim VRR, který zvládne pracovat s variabilní obnovovací frekvencí, což umožňuje snížit nebo odstranit zpoždění nebo trhání obrazu.