PŘÍMÝ PŘENOS: Internet po 25 letech. Jak to začalo a co nás čeká

Sledujte stream na Technet.cz

10:30-10:50 Úvodní slovo

Petr Konvalinka – rektor ČVUT v Praze

Lukáš Levák – MŠMT, ředitel Odboru výzkumu a vývoje

Vint Cerf (video)

10:50-12:20 Rozvoj Internetu v Československu a okolních zemích

Steve Goldstein (video)

Oliver Popov – CEENet – Connecting Machines to Connect People

Pavol Horváth a Tibor Weis - Začiatky internetu na Slovensku - vznik združenia SANET

Jiří Peterka – Internetová archeologie: jak Internet vypadal kdysi dávno

12:20-12:30 Přestávka

12:30-14:00 Výzkumné sítě jako lídři inovací

Valter Nordh – Collaboration leads to innovation

Cees de Laat – Smart and Secure Cyber Infrastructure for Research and Education

Joe Mambretti - Software Defined Services (SDS) For High Performance Large Scale Science Data Streams Across 100 Gbps WANs (videokonferenčně)

14:00-14:15 Závěrečné slovo

Jan Gruntorád – ředitel sdružení CESNET