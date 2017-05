Hlášení z atomové války: Nepanikařte, mrtvoly neprodyšně přikryjte

Scénář nouzového válečného vysílání připravila britská veřejnoprávní stanice BBC pro případ, že by byla Británie napadena třeba atomovou bombou.

Stanice byla připravena nejprve vysílat krátkou zprávu jasně vysvětlující možná rizika. „Zůstaňte ve svých domovech, dokud nedostanete pokyn, že je bezpečné vycházet ven,“ zní hlavní sdělení, které se v textu mnohokrát opakuje. Celý text hlášení naleznete přeložený na konci článku.

Scénář byl sestaven v letech 1973 - 1975 v průběhu studené války, kdy napadení jadernými zbraněmi patřilo k hojně diskutovaným tématům. Tradiční a respektovaná stanice BBC měla hrát roli nejen informační, ale také ujišťovací a uklidňující.

Video: soubor britských veřejně prospěšných sdělení ze 70. let

Tehdejší ministr pro pošty a telekomunikace Harold Greenwood dokonce zvažoval, který konkrétní hlasatel či hlasatelka má dostatečně autoritativní hlas a upokojující řeč. Doufal, že pokud by došlo k útoku, sehrál by onen pověstný „hlas BBC“ stejně důležitou roli jako za druhé světové války.

„Neznámý hlas a dokola opakované hlášení by mohlo posluchače vést k podezření, že jde o dopředu nahraný záznam a že BBC byla vyřazena z provozu.“

Šetřete vodou, nevycházejte ze svých domovů

„Pamatujte, že tím, že utečete, nic nezískáte. Opuštěním domova byste se vystavili většímu nebezpečí,“ varuje hlášení ihned poté, co stručně informovalo o hrozivém faktu, totiž že Británie byla napadena jadernými zbraněmi.

Právě radioaktivní povaha útoku je důvodem, proč mají obyvatelé zůstat ve svých domovech: „Pokud opustíte domov, můžete se ocitnout bez vody, bez jídla, bez přístřeší a bez ochrany. Radioaktivní spad následující po nukleárním výbuchu je mnohem nebezpečnější, pokud mu jste vystaveni přímo, v otevřeném prostranství. Střechy a zdi nabízejí výraznou ochranu. Nejbezpečnější místo je uvnitř.“

Příručky a filmy z dob studené války v Británii

Rádiové vysílání by poskytovalo obyvatelům důležité informace pro přežití eventuálního jaderného útoku. Ovšem většina Britů již měla mnoho příležitostí získat rady, informace a návody zabývající se podobnými scénáři.

Filmů, příruček, brožurek a letáků bylo velké množství a další se objevují v archivech. Dnes slouží mnohé z těchto materiálů spíše k pobavení mladších generací, velice dobře ovšem ilustrují, jak reálně tehdy působila hrozba jaderného konfliktu.

Už na počátku padesátých let, tedy jen pár roků po zprávách, že komunistický SSSR disponuje atomovou bombou, se objevily první krátké osvětové filmy.

Na jednu stranu měly obyvatelstvo uklidnit, ale nejen mezi řádky bylo možné číst, že šance na přežití jsou minimální. Zatímco v první části filmu se divák dozví, jak se při výbuchu skrýt, v dalších kapitolách jsou rady, jak nakládat s mrtvolami a co například dělat, pokud zůstane mrtvý v krytu déle než pět dní. Instruktážní filmy postrádají jakékoliv emoce. V kombinaci s nízkou kvalitou obrazu a zvuku pak snímky působí až mrazivě.

Protect and Survive - instruktážní film Jak připravit svůj kryt

„Ne že by byla válka na spadnutí, ale je nutné být připraven. Neplýtvejte proto časem!“ varuje dokument a nabízí přesné instrukce, jak hned začít vybavovat svůj úkryt (fall-out room). Je to místnost nejlépe chráněná a izolovaná, ideálně ve sklepě nebo v přízemí.

Ale ani to nemusí stačit. Je třeba vytvořit ještě další kryt, a to uvnitř místnosti. Vytvořit se dá z nábytku a dalších pevných, hustých materiálů. Více informací získají domácnosti z brožurek Protect and Survive.

Protect and Survive - instruktážní film Jak naložit s mrtvým tělem

„Po dopadu bomby a výbuchu poslouchejte instrukce v rádiu: co, jak a kdy dělat,“ uklidňuje dokument, ale vzápětí přejde ke chmurnějším instrukcím. „Jestliže někdo z ukrytých zemře, odneste jej do jiné místnosti. Opatřete tělo jménem a adresou a zabalte co nejneprodyšněji do igelitu, papíru nebo plátna. Poté umístěte druhý štítek.“ I nadále se pak občané mají řídit instrukcemi z rádia. Pokud žádné nepřijdou do pěti dnů a je bezpečné opustit dům, mají tělo pohřbít venku a místo označit.

Kromě krátkých filmů byly k dispozici také stejnojmenné brožurky, a dokonce i tematické články v novinách, například v The Times (leden 1980).

Advising the Householder on Protection against Nuclear Attack



Kompletní text hlášení BBC Celý text plánovaného hlášení - překlad Toto je válečné vysílání BBC. Tato země byla napadena jadernými zbraněmi. Komunikace byly kriticky poškozeny, rozsah ztrát na životech a míra poškození ještě nejsou známy. Budeme vás informovat, jakmile to bude možné. Mezitím zůstaňte naladěni na tuto vlnu, zůstaňte v klidu a zůstaňte ve svých vlastních domovech. Pamatujte, že tím, že utečete, nic nezískáte. Opuštěním domova byste se vystavili většímu nebezpečí. Pokud opustíte domov, můžete se ocitnout bez vody, bez jídla, bez přístřeší a bez ochrany. Radioaktivní spad následující po nukleárním výbuchu je mnohem nebezpečnější, pokud mu jste vystaveni přímo, v otevřeném prostranství. Střechy a zdi nabízejí výraznou ochranu. Nejbezpečnější místo je uvnitř. Ujistěte se, že přívody plynu a dalších paliv jsou vypnuty a ohně uhašeny. Užitková voda může být použita k hašení. Měli byste také naplnit všechny nádoby pitnou vodou poté, co uhasíte ohně. Je totiž možné, že voda nebude v nejbližší době k dispozici. Vodou nesmíte plýtvat na splachování záchodů, až do odvolání je třeba zajistit toaletu jiným způsobem. Používejte vodu pouze pro nutné účely: pití a vaření. Voda znamená život. Neplýtvejte vodou. Je třeba, aby vám vydržely zásoby jídla. Rozvrhněte si jídlo, neboť bude možná muset vydržet 14 dní i více. Máte-li doma čerstvé jídlo, spotřebujte nejprve to, abyste se vyhnuli plýtvání. Konzervy vydrží. Pokud žijete v oblasti, kde bylo vydáno varování k ukrytí (fall-out warning), zůstaňte v úkrytové místnosti, dokud nedostanete pokyn k jejímu bezpečnému opuštění. Až pomine bezprostřední nebezpečí, sirény toto oznámí dlouhým tónem. Také na této vlnové délce pak oznámíme, že nebezpečí pominulo. Pokud opustíte místnost kvůli doplnění zásob nebo odskočení si na záchod, nezůstávejte venku ani o minutu déle, než je nutné. Za žádných okolností neopouštějte dům. Radioaktivní spad může zabíjet. Není vidět ani jej necítíte, ale je tam. Pokud opustíte domov, uvádíte svou rodinu do nebezpečí a můžete zemřít. Zůstaňte v úkrytové místnosti (krytu), dokud nedostanete pokyn, že je bezpečné vyjít ven, nebo neuslyšíte souvislý tón sirén (“all clear signal“). Zde jsou znovu hlavní body: Zůstaňte ve svých domovech, a pokud žijete v oblasti, kde zazněl pokyn pro ukrytí se (“fall-out warning“), zůstaňte v úkrytu, dokud nedostanete pokyn, že je bezpečné vyjít ven. Taková zpráva bude vydána sirénami a také opakována na této vlnové délce. Ujistěte se, že plyn a palivové přívody jsou zastaveny a veškeré ohně uhašeny. Vodou se musí šetřit, používejte ji pouze pro pití a vaření. Nesmíte ji používat pro splachování toalety. Rozvrhněte si zásoby jídla: budou možná muset vydržet 14 dní i déle. Tuto zprávu budeme opakovat každé dvě hodiny na stejné frekvenci. Zůstaňte naladěni, ale nyní rádio vypněte, abyste šetřili baterie, dokud nebudeme znovu vysílat. Toto je konec tohoto vysílání. Anglický originál (PDF)

