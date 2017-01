Virtuální realita už není jen na hraní. HTC Vive cvičí hasiče

Na právě probíhajícím veletrhu CES 2017 v Las Vegas společnost HTC představila zařízení nazvané jednoduše Vive Tracker. To je modul, který využívá stejné senzory jako samotné ovladače Vivu, ale lze jej přidělat prakticky na cokoliv. Do virtuálního světa tak přenesete jakýkoliv předmět, který v brýlích vidíte přesně tam, kde skutečně leží, a můžete ho skutečně vzít do ruku, odložit a opět jej najít. Modul má hmotnost něco málo přes 80 gramů a na jedno nabití vydrží fungovat až šest hodin.

VR ovladač Vive Tracker Dalším možným ovladačem jsou rukavice Manus VR.

Kromě herních zbraní a sportovního náčiní jako baseballové pálky, tenisové rakety a golfové hole lze takto do virtuálního prostoru přenést i pomůcky na výuku nebo školení. První vlaštovkou budiž startující školicí program pro australské hasiče Flaim Trainer vyvinutý institutem IISRI (Institute for inteligent systems research and inovation) ve spolupráci s univerzitou Deakin.



Systém využívá Vive Trackeru, který je namontovaný na nejrůznějších součástech hasičské výbavy včetně samotné proudnice. Ta se ve výcvikovém programu chová jako skutečná včetně odporu, který klade při hašení kvůli proudu vody. To zajišťuje mechanický naviják, který podle množství vody (či jiné hasicí tekutiny podle nastavení) přitahuje více či méně.

Virtuální oheň dokáže reagovat na způsob postřiku, takže instruktor může žákovi přesně předvést, který postup je správný a který ne. Pokud například stříkne vodou na rozpálenou pánev s olejem, dojde k výbuchu atd. O to, aby školený hasič opravdu pocítil všechny nedostatky svého chování, se stará protipožární oblek, rukavice a helma (s dýchací maskou) vybavené čidly, které se okamžitě zahřejí na vysokou teplotu, podobně jako by tomu bylo při skutečném kontaktu s ohněm.

Systém (čidla v bundě, na proudnici, atd.) během školení zaznamenává pohyb a pózy, aby bylo možné vše zpětně vyhodnotit. Do helmy se navíc díky zabudovaným sluchátkům dají pustit realistické zvuky i s reálnou intenzitou. Na neprůhledných brýlích je kamera AR systému, takže celé cvičení lze zasadit do konkrétního reálného prostředí. Hasič se pohybuje v reálné místnosti a hasí virtuální ohně. Dýchací maska ztěžuje dýchání přesně tak, jak by tomu bylo u reálného zásahu.

Díky Vive Trackeru lze do virtuální reality dostat cokoliv.

Výhody cvičení ve virtuální realitě jsou jasné. Zcela zásadní je úspora za materiál (nic nemusí skutečně shořet) a bezpečnost. Zároveň je také zcela zřejmé, že pouze výcvik s VR a AR technologií nestačí a skutečné setkání s ohněm nenahradí.

Podívejte se na vlastní operaci, sahejte v muzeu na vše

V salonu hotelu Wynn jsme vyzkoušeli i další neherní dema, například YouVR. Zde můžete rozebrat lidské tělo, vstoupit do jednotlivých orgánů a mimo jejich prohlédnutí (včetně detailně zpracované kinetiky všech součástí - např. pohyb srdečních chlopní) se můžete prohlédnout i vizualizace jednotlivých chorob a animace souvisejících operativních zákroků. Systém může sloužit jak při výuce budoucích lékařů, nebo jej lékař může využít při přípravě pacienta na operaci - může mu ukázat jak problém vypadá, jak jej budou odstraňovat a co pacienta čeká.

Se speciálním doplňkem společnosti TPCAST se Vive obejde bez kabelového spojení s počítačem a zdrojem energie. Signály jsou přenášeny bezdrátově, napájení zajistí batterypack.

Prošli jsme se také ve virtuálním muzeu od Autodesku. V rámci podlahové plochy muzea se můžete pomocí ovladačů „teleportujete“, kolem vystavených předmětů se můžete fyzicky procházet a jednotlivé exponát můžete i vzít do ruky a prohlédnout si je, v případě hudebních nástrojů na ně i zahrát.

O budoucnosti využití virtuální a rozšířené reality (VR a AR) mimo hraní her se poslední dobou více mluvilo, než konalo. Revoluce v prodeji nemovitostí (zákazník si projde několik nabídek ve virtuální realitě a teprve potom se vydá jen na několik vybraných míst), zapojení virtuální a rozšířené reality do procesu nakupování (zákazník si vybírá a zkouší zboží ve virtuální realitě v kontextu s realitou skutečnou) a zejména zapojení VR a AR do vzdělávání, školení, atd. Na to všechno zatím jen čekáme. Avšak tím, že se HTC na CES 2017 zaměřilo zejména na neherní dema je jasné, že předchozí řádky brzy přestanou platit. Doba virtuální reality pomalu nastává.

Průkopníkem v průmyslovém využívání VR je společnost Dassault Systemes, podívejte se například, jak se dělají crashtesty, při kterých nikdo nerozbije ani zpětné zrcátko.