Na podruhé to není špatné. Čínský Huawei se naplno pustil do PC

Čínský výrobce elektroniky Huawei se do segmentu osobních PC pustil poprvé v loňském roce, a to jediným modelem nazvaným MateBook. U nás na Technetu se objevila dokonce i „téměř“ recenze tohoto zařízení typu 2v1, kterou kazil jenom fakt, že stroj se u nás nikdy neprodával, a tak nejde rozumně určit klíčový parametr: poměr cena/výkon.

Odhalení PC produktů firmy Huawei v Berlíně

Ani nové modely se do ČR zatím vozit nebudou. A zatím není jasné, jestli Česká republika třeba nebude v druhé vlně během prázdnin (podle kuloárových informací spíše ne). Zatím byste si tedy pro novinky museli dojet do Německa či Polska, to jsou nejbližší evropské země v první vlně. I tak si je krátce představme.

Další MacBook, zase ne od Applu

Jako první představil čínský výrobce high-end MateBook X, který přímo srovnává s MacBooky od Apple. Je to třináctipalcový notebook s obrazovkou v poměru stran 3:2 a rozlišením 2160 x 1440 bodů. Na to je poměrně malý, vlastně o něco málo menší než A4 (rozměry jsou přesně 268 x 211 x 12,5 mm), a s hmotností 1,05 kilogramů také poměrně lehký.

Uvnitř najdete procesory Intel i5 či i7 série 7xxxU. Baterie má kapacitu cca 41 Wh (5 500 mAh, 7,9 V). Stroj je vybaven Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, 3,5mm jackem, čtečkou otisků prstů spojenou s tlačítkem napájení a dvěma USB-C konektory. Jeden z nich je určen na napájení, v balení by měla alespoň být také dokovací stanice MateDock2 (s porty VGA, HDMI, USB-C a USB-A). Hliníkové tělo je na první pohled velmi dobře zpracované a také poměrně pevné. Podsvětlená klávesnice má malý zdvih, který asi nebude vyhovovat každému.

Dostupné barevné odstíny MateBooku X Prémiový model firmy Huawei, jedenáctipalcový MateBook X

Při první zkoušce nás velmi příjemně překvapil zvuk, na kterém Huawei spolupracovalo s firmou Dolby. A to se netýkalo jen softwaru, ale i hardwaru, tedy návrhu samotných reproduktorů. A pokud nás sluch neklamal (měli jsme jen pár minut v tichém prostředí), tak je to skutečně znát. Zvuk byl dobře prokreslený a prostorový efekt výrazně lepší, než jsme u notebookových reproduktorů zvyklí (ale uvidíme, co na to řekne redakční audiofil Václav Nývlt, pokud se mu notebook dostane do rukou).

Boční pohled na šasi Matebooku D (dole) a X. Na stole leží napájení k modelu D. „Xko“ má ještě jeden USB port, ten je umístěn symetricky na druhé straně počítače.

Druhou podle nás zajímavou novinkou je pasivní chlazení procesů řady i5 a i7. Vrstva speciálního materiálu s dobrou tepelnou vodivostí by měla rozvádět teplo po těle stroje tak, aby se nevytvářela žádná horká místa. Je to tedy trochu jiný systém, než jaký používá Acer, a zatím ho nedokážeme přesně hodnotit. Předváděné notebooky se nijak nezahřívaly, nicméně čas sednout si s ním někam na klín a opravdu na něm pracovat jsme neměli.

Protože má jít o prémiový notebook, prémiové jsou i ceny (zatím tedy ty evropské, ne přímo české). Základní verze s i5 procesorem, 4GB pamětí a 256 GB SSD má stát 1399 eur. Nejvyšší konfigurace s i7, 8GB RAM a 512 SSD je za 1699 eur.

Podruhé 2v1

Došlo i na modernizaci loni představeného MateBooku, jehož nový model dostal označení E. V řadě ohledů se nezměnil. Rozměry a hmotnost jsou zhruba v podstatě stejné (640 gramů displej, 480 gramů klávesnice). Zůstala podle naší recenze ne úplně úžasná baterie s kapacitou necelých 34 Wh (takže se nám tvrzení o výdrži kolem 9 hodin nezdá). Ale pár zajímavých vylepšení se objevilo.

Druhá generace 2v1 počítače firmy Huawei, MateBook E Odpojený displej MateBook E s perem od Huawei (MatePen). To stojí 54 euro, a pro letošní launch nebylo nijak výrazně modifikováno. Nová generace (např. konečně s USB-C) se chystá.

Místo původního 1080p displeje přišel nový 2K displej. Uživatelsky zajímavým vylepšením je fakt, že už lze obrazovku naklánět do libovolné polohy v rozsahu 160 stupňů, takže nejste omezeni jen na dvě dříve výrobcem určené polohy. Při „osahání“ vše fungovalo dobře: displej opravdu držel přesně v té poloze, kterou si člověk nastavil, a vše se zdálo dostatečně bytelné. Z boku displeje přibyla i čtečka prstů pro ty, kdo ji používají (podle dat Huawei jsou to prý hlavně vysloveně business uživatelé).

Cena začíná na 999 eurech za verzi se slabším procesorem a 128 GB SSD úložištěm. Dražší verze s i5 budou za 1199 eur (4 GB RAM, 256 GB SSD) a 1299 eur (8GB RAM).

Co by Češi možná kupovali

Nevíme, jak by se u nás mohly prodávat prémiové notebooky a vlastně i poměrně drahá zařízení 2v1 od čínského výrobce, ale poslední představený model, MateBook D, by Čechům možná celkem vyhovovat mohl – zvláště pokud cena půjde ještě trochu dolů.

Je to solidní 15,6palcový „multimediální“ notebook hlavně pro domácí použití. Váží 1,9 kila, baterie má sice podobnou kapacitu jako u předchozích modelů (cca 44 Wh), ale vzhledem k většímu odběru „déčka“ bude mít podle nás výrazně nižší výdrž (3 800 mAh, 11,4 V). Displej má rozlišení Full HD (1920 x 1080), což by asi nebyl problém, kdyby byl jinak bezvadný - ovšem displej nás svými dalšími vlastnostmi na pohled nijak neuchvátil. Maximální jas je jen 250 nits, takže na práci na slunci to opravdu nebude. A ani zobrazení barev není žádná velká sláva (NTCS 45% barevný gamut).

Huawei MateBook D s úhlopříčkou obrazovky 15,6 palce

Procesory jsou i5, či i7, datová úložiště ovšem je buď klasický HDD, nebo hybridní SSD+HDD systém. Kromě napájení (přes jack, ne USB-C) konektorová výbava zahrnuje konektor pro sluchátka, dvě USB 3.0, jedno USB 2.0 a HDMI port. Dražší varianty mají také dedikovanou grafiku v podobě NVIDIA GeForce 940MX, takže si na nich snad zahrají i méně nároční „pařani“. (Otázka pro Huawei je, jestli nestálo za to jít o generaci výše, tj. sáhnout po GeForce 1050.) Klávesnice je obstojná, touchpad byl během krátké zkoušky až překvapivě nepřesný, ale netroufáme si dělat závěry.

Cena začíná na 799 eurech, což by na zbrusu nový model nebylo špatné, bohužel jde o model bez SSD úložiště a pouze s integrovanou grafikou (i5/8GB/1TB HDD). K dispozici jsou ještě dvě další varianty, které jsou vždy o sto eur dražší: i5/8GB/128GB SSD + 1TB HDD/GeForce 940MX za 899 eur a i7/8GB/128GB SSD + 1TB HDD/GeForce 940MX za 999 eur.

Jak dál a proč vlastně?

PC portfolio Huawei se podle zástupců společnosti v blízké době (2-3 roky) rozšiřovat nebude. Firma se ho prý bude pokoušet udržet přehledné. Upgrady jednotlivých modelů se také nejspíše nebudou dělat tak často, jak v případě MateBooku, ale spíše s větší než roční frekvencí.

Přiznáme se, že nám není úplně jasné, proč se Huawei do velmi konkurenčního segmentu pouští, ale podle všeho to souvisí s jeho dlouhodobou snahou získat podstatně větší podíl i na prodeji služeb zákazníkům, snahou vybudovat „Huawei cloud“.

Firma prý investuje do potřebné infrastruktury a všechna nová zařízení budou obsahovat „Manager“, který se má starat o synchronizaci vašich dat mezi jednotlivými zařízeními. Zatím toho příliš ovšem neumí a nedokážeme si představit, že by mu zákazníci dávali přednost před systémy, které používali doteď. Během tohoto a hlavně prý příštího roku by však měly přibývat nové funkce, tak uvidíme pak.

