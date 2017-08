Potrubní pošta pro lidi Hyperloop přesáhla 320 km/h, návrh je 1 300 km/h

V neděli se odehrálo další z klání týmů, které si vzaly za svůj nápad Hyperloop a snaží se jej přivést k životu. Pokud nevíte, co se pod tímto názvem skrývá, vězte, že je to myšlenka šéfa vesmírné společnosti SpaceX a automobilové Tesly Elona Muska, který navrhl speciální dopravní systém. Jeho základními součástmi je nízkotlaký tubus a kapsle, které se v něm pohybují na vzduchovém polštáři a mohou přepravovat cestující nebo náklad. Zjednodušeně si to lze představit jako obrovskou potrubní poštu. Více o nápadu z roku 2013 zde.

Na vzduchovém polštáři Podle původní myšlenky se v Hyperloopu lidé či náklad budou pohybovat jako náboj v hlavni elektromagnetické pušky. Hyperloop je totiž nízkotlaká trubice s dopravními kapslemi, které se v jednu chvíli pohybují po celé délce tubusu. Původní projekt počítal s tubusem o průměru 2,3 metru (3,3 m má mít nákladní verze). V něm má být tlak vzduchu šestkrát menší, než je tlak atmosféry na Marsu. Konkrétně 100 pascalů, což v pozemských podmínkách zhruba odpovídá tlaku vzduchu ve výšce 45 kilometrů nad mořem. Z provozních důvodů byl využit právě nízkotlaký a ne vakuový systém se zcela odčerpaným vzduchem, který by si vyžádal vyšší náklady. Pohyb kapslí mají zajišťovat lineární elektromotory na stěnách tubusu. Měly by pokrývat jen zhruba jedno procento délky tunelu a pravidelně kapsle urychlovat. Baterie jsou podle Muska příliš těžké, než aby mohly být přímo v kapslích. Kabiny se budou pohybovat na vzduchovém polštáři, který bude vytvořen stlačeným vzduchem a aerodynamickým vztlakem. Každá kapsle má 28 ližin, na kterých má „plout“ po vzduchovém polštáři. To se však může změnit, pokud nějaká firma nebo studentský tým vyvine lepší kapsli. Klíčovou součástí návrhu je kompresor na palubě každé kapsle. Zaprvé vytváří vzduchové polštáře, po kterých kapse klouže, a za druhé řeší největší aerodynamický problém Hyperloopu, tedy správné obtékání.

Musk přitom nechtěl tento svůj nápad sám realizovat a dal jej veřejně k dispozici. Od té doby se řada firem, ale třeba i univerzitních týmů, snaží nápad dotáhnou do konce a realizovat, byť vedle technických řešení bude třeba nalézt i schůdnou finanční stránku věci a zajistit bezpečnost. Probíhají již i víceméně neformální jednání o tom, kde by se měly kapsle prohánět. Zatím je vše poměrně daleko realizaci, včetně toho, že by se mělo dosahovat původní předpokládané rychlosti až 1 300 km/h.

Vývoj se však nezastavil a nejnověji si tak změřily síly týmy z několika států v jednom z klání, které čas od času probíhá. A hned byl překonán ještě čerstvý rekord.

V soutěži přepravních kapslí Hyperloop Pod Competition, kterou pořádala firma SpaceX, totiž vítězný tým německé technické univerzity v Mnichově, pojmenovaný WARR Hyperloop, dokázal překonat rychlost 320 km/h. Na začátku srpna přitom padla hranice 308 km/h, kterou překonala společnost Hyperloop One.

WARR k tomu využil podle serveru Engadget poměrně malou a lehkou kapsli s hmotností kolem 80 kg s 50kW elektrickým motorem.

Elon Musk (Twitter) @elonmusk VIDEO: Hyperloop pod run by team WARR https://t.co/ntaMsoxkZE

Tým si připsal vítězství již v předchozí lednové soutěži.

Aktuální třídenní soutěže kapslí se zúčastnilo na 25 týmů, ale jen tři z nich postoupily do finále. Vše se odehrával na 1,25km testovací dráze postavené na pozemcích v kalifornském Hawthorne nedaleko centrály SpaceX.

Většina týmů soutěžila s přepravním modulem uzpůsobeným pro pohyb po magnetickém polštáři. Jen některé se tak držely původního Muskova plánu pohybu po vzduchovém polštáři.

Jeden z nich, Paradigm Hyperloop, což je mezinárodní tým nadšenců z několika univerzit, se také dostal do finále. Člen týmu Ben Lippolis podle Reuters uvedl, že schválně pracovali s původním záměrem Muska.

S takto poháněnou kapslí Paradigm dosáhl maximální rychlosti 101 kilometrů za hodinu (62 mil za hodinu).

Třetí finalista Swissloop, tým studentů z ETH Zurich, postavil kapsli poháněnou stlačeným vzduchem v podobě malé raketové trysky a nádoby s tlakem 150 barů.

Po počátečním problému se ztrátou spojení s podložkou právě v okamžiku, kdy se chystal rozjet, dosáhl tým úctyhodných 40 kilometrů za hodinu, což oslavil halasným křikem.

Musk na konci soutěže oznámil, že SpaceX bude v roce 2018 pořádat další soutěž.