I Maďaři výrazně prodlužují životnost starých jaderných elektráren

Maďarský jaderný dohled ve spolupráci s odborníky s okolních zemí a Mezinárodní agentury pro atomovou energii schválil prodloužení provozu třetího bloku elektrárny Paks o dalších 20 let. Ta leží asi sto kilometrů jižně od Budapeště na břehu Dunaje a pracují v ní čtyři reaktory stejné řady jako v českých Dukovanech, tedy VVER-440 (číslo označuje původní elektrický výkon 440 MW), .

Bloky byly uvedeny do provozu v 80. letech (III. konkrétně v roce 1986) a jejich naplánovaná životnost byly 30letá. Jak se ukazuje v Maďarsku, kde nyní už tři ze čtyř bloků získaly povolení pracovat dalších 20 let, ale i v Čechách (případ již zmíněných Dukovan, které mají zatím neomezenou životnost závislou na výsledku pravidelných kontrol), či na Slovensku (Jaslovské Bohunice mají dva bloky s VVER-440), regulátoři nemají problémy s výrazným prodloužením jejich provozu. Provozovatelé samozřejmě mají zájem o totéž, hlavně v současné situaci, kdy stavba nových velkých zdrojů (včetně nových atomových elektráren) je vzhledem k nízkým cenám elektřiny a poměrně špatné finanční situaci většiny energetických společností utlumena.

V Pask se dnes administrativně připravuje stavba dvou dalších, výrazně větších reaktor VVER-1200 (tj. s elektrickým výkonem kolem 1 200 MW). Samotná stavba by mohla začít tento či příští rok a bude ji zajišťovat ruský Rosatom. Maďarsko zadalo soutěž bez tendru a ta by měla probíhat z 80 procent za Ruskem dodané peníze. Nezvyklé rozhodnutí vyvolalo pozornost Brusel, ale výsledky šetření jsou zatím pro zakázku pozitivní, byť jedna jeho část stále pokračuje. Pokud vše půjde dále podle plánu, do země by se mělo kopnout v roce příštím, hotovo by mohlo být v roce 2025.

Nezvyklý způsob přípravy zakázky zaujal i některé české odborníky a úředníky, kteří v něm vidí lepší alternativu k nepovedenému tendru ČEZu o dostavbu Temelína. Podle kuloárních informací ale rozhodně nedokážeme Maďary napodobit zcela do písmene, protože Rusko údajně už nemá finanční rezervy na financování další podobné stavby. Stejný model už totiž nabízí i jinde (Bangladéš, Egypt).