Veletrh IFA: Jaké přístroje budeme mít doma, v autě nebo si oblékneme

Veletrh IFA patří mezi největší akce tohoto druhu na světě, a tak se ho až na pár výjimek účastní všichni významní hráči. Takovou akci si samozřejmě naše redakce nemůže nechat ujít, a tak pro vás přímo z výstaviště každý rok přinášíme to nejzajímavější. A ani ten letošní nebude výjimkou. A co od letošního ročníku čekáme?

Především záplavu chytrých zařízení, ať už si pod tím představíte domácí spotřebiče, nositelnou elektroniku, nebo třeba inteligentní systémy automobilů či systémy zdravotní. Sami si nyní nedokážeme představit, čím vším nás budou chtít výrobci překvapit.

Jako obyčejně bude mnoho pozornosti věnováno kvalitnímu zvuku v podobě reproduktorů, sluchátek, ale i přehrávačů. Těšíme se nejen na dobrý zvuk, ale i na design a nápady, třeba jak udělat sluchátka co nejpohodlnější.

Velká plocha bude věnována televizním přijímačům, kde sice neočekáváme, žádnou novu technologii, ale budeme moci znovu porovnat pokrok v podobě technologií OLED, QLED (LCD s kvantovými tečkami) a jak se daří výrobcům podporovat HDR. Nemyslíme si, že by se mohl objevit ještě tenčí televizor, než jaký jsme již mohli vidět, ale třeba nás výrobci překvapí, byť zrovna v tomto případě na tom netrváme.

Boj o hubenost přístrojů tak nyní spíše očekáváme v oblasti notebooků, kde se nám to sice již také zdá nesmyslné, ale firmy se tím rády chlubí. Mnohem více v tomto případě oceníme delší výdrž na baterie. Na co se těšíme určitě, to jsou nápady na design nových herních notebooků a PC, tam se většinou designéři poměrně odvážou.

S tím souvisí i novinky z oblasti virtuální a rozšířené reality, které dostanou poměrně velký prostor.

Už spíše na okraji našeho zájmu budou chytré trouby, lednice a podobná domácí elektronika, ale vyhýbat se jim nebudeme a podíváme se třeba na to, co nového umí chytrá žehlička.

Pokud budete sledovat Technet.cz a v případě mobilních novinek Mobil.iDNES.cz, nic vám neunikne. Připravujeme pro vás články, ale hlavně nepřetržité on-line zpravodajství.