Intel představil monstrum. PC čip i9 s 18 jádry a teraflopovým výkonem

Jmenuje se Core i9-7980XE a společnost Intel jej představila jako demonstraci síly. Novinka s 18 procesorovými jádry totiž jako první čip pro osobní počítače zvládne zpracovat bilion (milion milionů, tzn. 1012) operací v plovoucí desetinné čárce za sekundu (teraflops, TFLOPS). Tuto hranici překonaly superpočítače v roce 1996. Nyní, po 21 letech, k tomu stačí jeden počítačový čip. V současné době se superpočítače blíží výkonu 100 petaflops (PFLOPS, miliony miliard, tzn. biliardy operací za sekundu).

AMD Threadripper

Intel novinkou reaguje na nedávno představený čip od konkurenčního AMD. Ten se jmenuje Threadripper a nabízí v nejvyšší verzi 16 jader. První modely se mají objevit létě tohoto roku. Podle zatím oficiálně nepotvrzených informací zveřejněných na webu TechRadar budou vedle nejvyšších 16jádrových modelů 1998X a 1998 běžících na frekvenci 3 500 MHz, respektive 3 200 MHz, nabízeny i pomalejší čipy.

Nejslabší bude 10jádrový model 1955X (3,6 GHz) a 1955 (3,1 GHz). O dvě jádra více budou mít čipy 1976X, 1956X a 1956, které budou mít takt 3,6 GHz, 3,2 GHz a 3 GHz. Se čtrnácti jádry se představí modely 1977X a 1977, které budou mít takt 3,5 a 3,2 GHz.

Všechny tyto modely nabídnou podporu čtyřkanálových DDR 4 pamětí a budou využívat patici SP3, zatím určenou pro serverové čipy.

Core X

Ale vraťme se k novým čipům od Intelu. V řadě Core X, totiž firma nabízí celkem devět novinek.

Seznam nových čipů Intelu

Jejich základní specifikace a ceny jsou zobrazeny v přiloženém obrázku (z PDF prezentace Intelu). Právě ceny nenechají nikoho na pochybách, že jsou nové modely určeny především pro nejnáročnější skupinu uživatelů, kteří budou za nejvyšší model řady i9 ochotni zaplatit až dva tisíce dolarů (cca 47,5 tisíce korun). Mnohem dostupnější bude nejslabší model Core i5 - 7640X se čtyřmi jádry, který bude stát 242 dolarů (cca 5 800 korun).

Zajímavé je, že zatímco výkonnější Core X čipy jsou postaveny na starším jádře Sky Lake, čtyřjádrové modely využívají novější Kaby Lake. Na druhou stranu podporují jen dvoukanálové DDR4 paměťové řadiče. Modely s šesti a více jádry pak zvládnou čyřkanálové paměti.

Všechny nové Core X čipy jsou určeny pro patici R4 Socket (LGA 2066) a využijí nový čipset X299.

Virtuální realita i videostreamig

Tyto nejvýkonnější modely od AMD i Intelu jsou určeny především pro nejnáročnější úkoly, jako je editace 360° videa nebo videa ve 4K rozlišení a vyšším. Hodit se může i pro 3D modelování, samozřejmě v kombinaci s odpovídající grafickou kartou.

Platí to i pro streamování her ve vysokém rozlišení. Samotné hraní zase až tak vybavené čipy nevyžaduje. Většina her zatím není příliš optimalizována na běh na tolika jádrech a spíše spoléhá na maximální takt procesoru.