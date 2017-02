Milníky internetu: Telecom chtěl brutálně zdražit, petice tomu zabránila

Šíření internetu v Česku nebylo jednoduché. Mnozí mu totiž zpočátku nevěřili. Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET, připomíná v pořadu Rozstřel, že vedle mezinárodních osobností jako například Bill Gates byli k internetu skeptičtí i někteří tehdejší politici a představitelé akademické sféry. „Internet je slepá cesta a Microsoft se mu nebude věnovat,“ řekl podle Gruntoráda v internetové prehistorii Gates.

V Česku pak museli přesvědčovat jednoho z rektorů k podpisu zakladatelské smlouvy CESNETu v roce 1996. Byl to profesor Knížák, který nakonec s podpisem souhlasil, s dovětkem, že jim to stejně k ničemu nebude. A například tehdejší premiér Václav Klaus na jedné konferenci prohlásil, že internet nepovažuje za perspektivní.

Pomalu až do roku 2003

Vytáčené (dial-up) připojení k internetu dominovalo v českých domácnostech až do roku 2003. Původně se platilo za počet minut strávených na internetu (blokování telefonní linky) a částka za internetovou konektivitu (v roce 1995 klesla druhá složka pod 500 Kč/měsíc).

Internet 99 Tehdejší SPT Telecom navrhl, že se od začátku roku 1999 budou moci uživatelé internetu připojovat přes zvláštní telefonní číslo nazvané Internet 99. Číslo by mělo mít tři zvláštní tarify pro silný, slabý a nejslabší provoz. Za silného provozu by tak půlhodina připojení stála třicet korun, za nejslabšího devět korun. Podle výpočtů zástupců iniciativy Internet proti monopolu by se zejména v krátkodobých připojeních - například při stahování elektronické pošty - prudce zvýšila cena.

Minuty se účtovaly po takzvaných impulsech (3 minuty), které se Telecom rozhodl v roce 1998 zrušit a účtovat po minutách. To by bývalo vedlo k výraznému zdražení internetového připojení. Telecom v tiskové zprávě psal o 3% zdražení, ale organizátoři petice spočítali, že by to ve skutečnosti bylo závratných 60 %. Petici a demonstraci Internet proti monopolu tehdy zorganizovali tři lidé: Patrick Zandl (zakladatel Mobil.cz), Ondřej Neff a Ivo Lukačovič. Díky nim přistoupil Telecom na kompromis u připravovaného tarifu nazvaného Internet99.

„Jednání bylo dneska poněkud ostřejší, snažili jsme se bránit internet zuby nehty a došlo i na zvyšování hlasu - nic platno,“ uvedli tehdy zástupci iniciativy.

Tehdejší SPT Telecom měl přitom podporu tehdejšího premiéra Václava Klause, který označil středeční akci Internet proti monopolu za teatrální akci, která příliš zjednodušuje problém. Zároveň se postavil proti snahám o zrušení monopolu tohoto telekomunikačního operátora. „Podkopává se tak věrohodnost republiky,“ prohlásil v roce 1998 na tiskové konferenci.

Postupné zvyšování rychlosti

To však bylo až po připojení Československa k internetu. Oficiálně se k nám tato celosvětová síť dostala 13. února 1992 s přenosovou rychlostí, která byla na začátku 9,6 kb/s. Mnohem později pak měli možnost se k internetu připojit i uživatelé, kterým postupně stoupla rychlost připojení na 14,4 kb/s, 28,8 kb/s (ještě v roce 1998 bylo toto připojení naprosto běžné), 33,6 kb/s a maximální rychlosti dosáhlo analogové připojení hodnotou 56 kb/s.

Digitální linka ISDN (na stejných kabelech jako analogové vytáčené internetové spojení, avšak v digitální podobě) byla nejprve velmi drahá, v roce 1997 stála přes 20 tisíc měsíčně. O rok později klesla cena nejprve pod deset tisíc, pak pod 5 000 Kč a v roce 1999 dokonce pod tisíc korun měsíčně.

Jak šel čas s internetem 1992 – připojení ČSFR k internetu

1995 – liberalizace internetu (připojení i mimo akademické instituce) 1996 – spuštěn Neviditelný pes (Ondřej Neff) a také Seznam.cz – dnes jsme díky němu jednou z mála zemí na světě a jediná země v euroatlantickém prostoru (další jsou například Rusko, Čína nebo Jižní Korea), kde je vedle Googlu silný lokální internetový hráč. Díky tomu mají lidé v ČR v porovnání s trhy, kde jsou k dispozici jen varianty globalizované nabídky, řadu důsledně lokalizovaných služeb, tedy třeba Mapy.cz nebo Stream.cz. 1998 – spuštěn iDNES.cz a také Týden.cz, Novinky.cz. Poprvé se slaví březen jako měsíc internetu, první internetové bankovnictví (Expandia Banka – eBanka). Vznik Google. Série veřejných demonstrací proti Telecomu – Internet proti monopolu 1999 – Napster.com, první služba masivního nelegálního sdílení hudby. Konec Napsteru nastal v roce 2001 po dlouhých soudních tahanicích. Zároveň se na obzoru objevil další a ještě propracovanější způsob šíření obsahu - Torrent. 2000 – první kabelové připojení, firma UPC (dříve pod názvem Cable Plus rozváděla televizní signál)

2001 – Wikipedia 2001 – ADSL, rychlejší rozvoj až po zásahu ČTÚ v lednu 2003

2001 - postupný rozvoj wi-fi připojení 2002 – vznik CZFree.net, komunitní wi-fi sítě nabízející internetové připojení (zhruba ve stejném období se rozvíjejí Wi-fi sítě obecně, řada malých poskytovatelů na malých městech)

2004 – Facebook jako první masivně používaná sociální síť 2005 – YouTube 2006 – Twitter

Aktuálně je internet nějakou formou dostupný na většině území České republiky. O2 uvádí dostupnost DSL přípojky pro cca 80 % domácností, T-Mobile dokáže podle svého tvrzení technologií LTE obsloužit 96 % obyvatel. Vodafone se chlubí dostupností LTE pro 98 % populace. Internet od UPC má 466 000 zákazníků.