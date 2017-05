Dost dobrý: 94letý vynálezce Goodenough přišel se „skleněnou“ baterií

Představte si, že by váš smartphone vydržel na jedno nabití celý týden. Elektrické auto by na jedno nabití dojelo z Říma do Osla. Nabíjení by trvalo minuty, nikoli hodiny. Bezpilotní letouny by ve vzduchu vydržely půl dne.

Všechny tyto představy jsou nyní z říše snů, a to kvůli limitům dnes dostupných akumulátorů. Jde o jedno z hlavních omezení rozmachu současných mobilních zařízení. I malé vylepšení kapacity baterií, třeba o polovinu, by mělo ohromné dopady. Proto se korporace i vědci po celém světě snaží o revoluci v oblasti baterií.

Prezident Obama předává Johnovi Goodenoughovi nejvyšší americké ocenění pro vědce a vynálezce

Nyní je na stole nový návrh. Na první pohled ztřeštěný, dalo by se říci. Slibuje totiž těžko uvěřitelné, pětinásobné zlepšení. Jenže za touto vědeckou prací stojí tým z Texaské univerzity pod vedením profesora Johna Goodenough. Což je člověk, který o bateriích něco málo ví. Jeho Li-ion baterky, u jejichž vývoje v 80. letech minulého století stál, máte nejspíš v telefonu i vy.

„Chtěl bych, aby si o mně chemikové mysleli, že jsem chemik, ale bojím se, že by mě označili za fyzika. Zato fyzikové mě mají za chemika,“ všiml si John Goodenough, držitel prestižní Národní mediale vědy. On sám se definuje jako „vědec zabývající se pevnými materiály“ (solid-state scientist), a právě v pevném skupenství údajně spočívá hlavní inovace jeho nové generace lithiových baterií.

Legendární otec moderních baterií nehodlá jít do důchodu

John Goodman se v 80. letech významně zasloužil o vývoj Li-ion baterií, které jsou dodnes považovány za nejlepší řešení pro mobilní zařízení

„Všichni ti mladí postdokové, které jsem vedl, dnes odcházejí do důchodu,“ směje se John Goodenough, který letos v červenci oslaví 95. narozeniny. Navzdory svému jménu se nikdy nespokojil jen s tím, co je „dost dobré“ (=good enough), ale vždy se svým týmem hledá lepší řešení.

Na přelomu roku ve vědeckém časopise Energy & Environmental Science jeho tým představil svůj koncept lithiové pevné baterie bez tekutých částí. „Výsledkem je bezpečná, levná, lithiová nebo sodíková nabíjecí baterie s vysokou kapacitou a dlouhou životností,“ shrnují vědci v úvodu práce.

Hlavní novinkou konceptu jsou tzv. skleněné elektrolyty. Narozdíl od současné Li-ion baterie, ve které je elektrolyt tekutý, by pevný elektrolyt umožnil snazší konstrukci i údržbu baterie. Helena Braga, která tuto práci vedla, vysvětluje další související výhodu: „Skleněné elektrolyty umožňují nahradit drahé lithium levným sodíkem. Ten lze získat levně například z mořské vody.“

Schematické znázornění pokovování katody: pokovování při vybíjení, redoxní reakce a generování energie v podobě elektrického náboje

Podobný postup si Goodenough, Braga a další patentovali již v roce 2015 a nadále jej rozvíjejí. Zatím mluví až o pětinásobném vylepšení kapacity, a to při nebývale rychlém nabíjení v řádu minut. Tyto baterie jsou navíc nehořlavé. Před publikací vědecké studie navíc Goodenoughův tým baterie dlouhodobě testoval - jednu baterii například vybíjel a nabíjel po více než tisíc hodin.

Napětí zůstalo stabilní v rámci 46 cyklů nabití a vybití (přes 1000 hodin experimentů)

Ostatní vědci jsou zatím skeptičtí: koncept prý odporuje fyzice

Takto významné vylepšení se ovšem zdá podezřelé některým kritikům Goodenoughovy práce. Snad jedině legendární jméno vedoucího týmu zabránilo vědcům práci a priori zcela odmítnout: „Kdyby to publikoval kdokoli jiný než Goodenough, neměl bych pro tu práci zrovna uctivé označení,“ nechal se třeba slyšet Daniel Staingart, materiálový inženýr z Princetonu.

Ve svém podrobném blogovém článku na Medium.com Steingart rozebírá, co se mu na Goodenoughově konceptu nepozdává: „Tvrdí, že palivo vlastně neustále reaguje a přitom se nespotřebovává. Všechno, co vím o chemii a temodynamice, mi říká, že je to nemožné.“

Dan Steingart shrnul své pochybnosti o novém Goodenoughově konceptu baterie se skleněným elektrolytem: „Všechno, co vím o chemii a temodynamice, mi říká, že je to nemožné.“

Konkrétně Steingart vyčítá Goodenoughovi, že jeho popis toho, co se v baterii děje, teoreticky nemůže fungovat: „To, co článek popisuje, je jen změna polohy jednotlivých reaktantů, žádný z nich ale nemění svůj chemický stav. Když nic neoxiduje, nemůže být produkována žádná energie.“

Kdyby bylo možné, co Goodenough popisuje, znamenalo by to podle Steingarta převrat v tom, jak vnímáme chemické procesy. „John Goodenough je důležitý a vážený (vědec),“ řekl Steingart pro NPR. „Ale mechanismus, který popsal, aby vysvětlil tu anomální kapacitu oné baterie, je zřejmě v rozporu s prvním termodynamickým zákonem.“ Naráží tím na známý zákon o zachování energie, který říká, že množství energie v rámci jednoho systému je konstatní. To by také znamenalo, že baterie má nějaký jiný zdroj energie, a zřejmě tedy není dobře prozkoumaná nebo popsaná, a zřejmě ani převratná.

“Žádný termodynamický zákon jsem neporušil,“ směje se v reakci Goodenough. „Akumulátor jsme vyzkoušeli a dokázali jsme, že z něj můžeme dostat 3 volty i po pěti stech nabíjecích cyklech.“

Právě praktické zkušenosti zřejmě rozhodnou o tom, zda má nový koncept „skleněné baterie“ budoucnost. Goodward uvedl, že o jeho revoluční akumulátor už projevily zájem firmy. Pokud bude baterie v praxi fungovat a splní byť jen část toho, co slibuje, rozhodně se kupci najdou. Akademici se pak klidně mohou i nadále dohadovat, na jakém principu funguje, pro komerční úspěch to není až tak podstatné.



