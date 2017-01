Jsou pohodlná a pěkně hrají. Nová sluchátka Momentum snadno neztratíte

Pokud při pohledu na úvodní obrázek přemýšlíte, proč by měla mít maličká bezdrátová in-ear sluchátka velký nákrčník kolem krku, tak vězte, že je pro to několik dobrých důvodů.

V nákrčníku se totiž ukrývá veškerá elektronika a napájecí akumulátory, takže samotná sluchátka, která zasouváte do uší, mohou být výrazně menší a lehčí, než když je vše výše uvedené vměstnáno do ozvučnic. V případě testovaných sluchátek jsou ozvučnice s elektroakustickými měniči shodné s modelem Momentum In-Ear stejného výrobce. Hmotnost signálové elektroniky a akumulátorů se v nákrčníku ležícím na šíji snadněji roznese a jak jsme si při krátkém testování často uvědomovali, v podstatě je na sobě nevnímáte. Ani v mikině s kapucí se nákrčník nijak nepletl a nezaznamenali jsme ani žádný mikrofonní efekt.

U sluchátek bez nákrčníku buďte opatrní V případě bezdrátových in-ear sluchátek bez nákrčníku ozvučnice zpravidla propojuje pouze kablík. Za něj je můžete nechat viset kolem krku (ozvučnice lze někdy vzájemně magneticky přichytit), ale jak nepříjemným způsobem ověřil vedoucí redakce, není to vždy bezpečné řešení: sluchátka mu několikrát z krku bez povšimnutí sklouzla, přičemž naposledy si pro to nevybrala vhodné místo - než se pro ně vrátil, přejelo je auto.

Nákrčník také řeší problém, kam se sluchátky, když je zrovna neposloucháte - necháte je z něj na krátkých kablících plandat směrem k hrudi a nákrčník je bezpečně udrží na místě.

Ještě trochu dotaženější je to u konkurenčních sluchátek LG Tone Infinim, kde se kablíky automaticky navíjejí do prostoru nákrčníku a nikde tak nic neplandá. Nicméně ani testované řešení od Sennheiseru nám během přípravy recenze nijak nevadilo.

Na nákrčníku jsou u Momentum In-Ear Wireless umístěny i ovládací prvky. Mimo zapnutí sluchátek (a případného spárování s telefonem) jimi uřídíte i spuštění a zastavení reprodukce, přijmutí a ukončení hovoru, přeskočení na další skladbu a samozřejmě hlasitost.

Nechybí samozřejmě microUSB konektor pro nabíjení akumulátoru a mikrofon pro vyřizování telefonních hovorů, využít jej lze i pro hlasové vytáčení. Na příchozí hovory a SMS jste upozorněni i ve chvíli, kdy neposloucháte - nákrčník jednoduše zavibruje.

Mnohé povely komentuje ženský hlas. V případě energie zbývající v akumulátoru nehlásí procenta, ale zbývající čas, a ačkoli to dělá jen ve velmi hrubé stupnici, pro reálnou představu to stačí. Plně nabitý akumulátor vydrží zhruba devět hodin reprodukce.

Jak hrají

Sluchátka jsme používali zejména s chytrým telefonem Sony XPeria Z5, a využívali tak zvukový kodek aptX, který sluchátka vedle standardního SBC (u A2DP) podporují.

Sluchátka můžete pro transport schovat do pevného plochého pouzdra.

Sluchátka se dobře poslouchají, nejen díky aptX mají minimální zkreslení na výškách, i když ty nejvyšší jsou zastoupeny méně, než máme rádi. Je to poznat zejména u jazzu, kde metličkám trošku chybí jiskra a „cink“. Jinak je reprodukce hodně barevná, detailní, až bych řekl líbivě nablýskaná. Poměrově je v hudbě více basů, jsou „kinověji“ výrazné, ale přesto kultivované. Vokál je vykreslen velmi přirozeně. Zvuk je evidentně ekvalizován, ale na rozdíl od některé konkurence to nepřehání, a tedy ačkoli nejde o ultrapřirozený přednes pro audiofily, je poslech příjemný, zábavný a na cestování hlučným městem vhodný. A když jsme u okolního hluku, od toho vás izolují pouze mechanicky (gumové nástavce, které zasunete do zvukovodu, v balení jsou tři velikosti), aktivní potlačení hluku výrobce nepoužil.

Na český trh přijdou sluchátka v únoru, za doporučenou 5 390 korun.