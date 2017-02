Ruská antivirová firma má superbezpečný OS. Může zabránit útoku kamerek

Kaspersky se chlubí tím, že celý systém vytvořil od základu a jeho odborníci strávili vývojem skoro 15 let. Software nazvaný Kaspersky OS společnost představila na konci loňského roku a minulý týden zahájila jeho komerční prodej. Systém byl poprvé představen na síťovém přepínači Kraftway Layer 3 Switch.

Firma se chlubí, že svůj systém postavila na třech základních pilířích. Tím prvním je stavba operačního systému na mikrojádrové (mikrokernel) architektuře, což umožní upravit operační systém podle přání zákazníka.

Druhým pilířem je vestavěný bezpečnostní systém, který řídí chování aplikací a modulů v rámci OS. Kaspersky tvrdí, že aby bylo možné proniknout do této platformy, musel by útočník prolomit digitální podpis, což by mělo být tak nákladné, že se to nevyplatí. „Dokud nebudou v běhu kvantové počítače,“ připomíná Eugen Kaspersky na blogu.

Konečně poslední pilíř využívá toho, že je vše postaveno od nuly a prý bez využití Linuxu. Na rozdíl od jiných OS má být Kaspersky OS již od začátku vytvářen s ohledem na zabezpečení, což podle firmy konkurenční systémy nejsou.

Firma tak nyní začne nabízet tento systém výrobcům různých zařízení a softwarovým vývojářům. Ti budou muset své programy vytvářet velice pečlivě. Pokud se v nich totiž vyskytnou nějaké chyby, systém je označí závadné a bude blokovat. Umožní totiž spustit pouze zdokumentované operace. To by mohlo pomoci potírat podobné útoky, jako je ten, kdy se internetové kamerky, set-top boxy a další zařízení internetu věcí zapojili do DDoS útoky, které na čas znepřístupnili velké internetové služby.

Otázkou zůstává, nakolik utrpěla pověst firmy poté, co některé její zaměstnance zatkly ruské bezpečnostní orgány a zda se to nemůže odrazit na případné spolupráci se zahraničními firmami.