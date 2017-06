Roboti nás překonají a zkazí zábavu. Podívejte se kdy a komu

Stále více se hovoří o čtvrté průmyslové revoluci, lidově o tom, jak nám roboti vezmou práci a jak řada povolání kvůli tomu zanikne. Jen namátkou vezměme pár titulků z poslední doby na toto téma, které vyšly na iDNES.cz:

Bankéře do tří let nahradí roboti. Klient prý bude mít víc osobní péče

Umělá inteligence nastupuje. Japonské pojišťováky nahradí chytré stroje

„Roboti“ berou místa už i právníkům. Smlouvy kontrolují rychleji a lépe

Technologický pokrok nezastavíme. Komu roboti vezmou práci?

Zájem o podobná témata roste i proto, že už nyní některé obory začínají pociťovat tlak ze strany automatů, jak vyplývá i z výše uvedených článků. Zajímavý souhrn přinesla Katja Gracaová a její kolegové z Future of Humanity Institute na Oxfordské univerzitě. V rámci projektu AI Impact oslovili několik set vědců a na základě jejich odpovědí sestavili graf, který ukazuje jejich odhady, jak dlouho bude trvat strojům, než v různých úkonech překonají člověka. Celá práce je v anglickém PDF zde.

Zajímavé je, že se neomezovali pouze na běžná zaměstnání, ale v dotazech se nevyhýbali svobodným povoláním či zábavě.

Graf shrnující dotazník, jak dlouho bude trvat v různých oborech, než člověka překoná umělá iteligence.

Z výsledků se tak můžeme dozvědět, že umělá inteligence by mohla běžně porážet nejlepší hráče počítačové hry Starcraft 2 do šesti let. A už nejpozději za tři roky by měl stroj zvládnout zahrát novou úroveň hry Angry Birds lépe než jakýkoliv člověk. To by mohlo znamenat konec zábavy, jak ji známe dnes, případně složité vstupní rébusy, které by měly oddělit lidi od strojových hráčů. Zvláště ve hrách, kde jde o peníze, jako je například poker, to bude možná znamenat konec jejich internetového provozu.

Roboti patrně proniknou i do populární hudby, kde by mohli podle odhadů dosáhnout zhruba za 11,5 roku tak vysoké úrovně, že jejich hudba pronikne do hitparád. Ještě o něco dříve, zhruba kolem roku 2028 by pak měl být automat schopen napodobit hudební styl konkrétního interpreta natolik, že bude jeho výtvor zapadat do kolekce originálu.

Podívejme se však i na vážnější oblasti. Z odpovědí vědců vyplývá, že za zhruba 8 let budou automatické systémy schopné komunikovat jako lidský telefonní bankovní operátor.

Je zajímavé, že drtivá většina oblastí, na které se výzkumníci ptali, nevydrží nápor strojů více než deset let. Výjimkami jsou matematické úkony. Podle dotazovaných nebude stroj schopen rutině ověřovat matematické teorémy vycházející v současných matematických časopisech dříve než za asi 43 let, tedy v roce 2060.

Zmíněné roky přitom nejsou datem, na kterém by dotazovaní shodli, ale obdobím, kdy by k této události mělo s 50% a vyšší pravděpodobnosti dojít.