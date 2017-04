Na ISS míří nová posádka. Místo jednoho člena veze kontejner

Dvojice kosmonautů dorazí na ISS za šest hodin po startu. Sojuz MS-04 se tak k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) připojí ještě dnes odpoledne, předpokládaná čas je v 15:22 SELČ.

Obvyklé místo třetího kosmonauta při tomto letu zaujal kontejner s potravinami o hmotnosti 70 kilogramů. Původně měli letět na ISS dva Rusové, ale agentura Roskosmos se rozhodla od jara snížit počet členů ruské posádky ISS ze tří na dva kosmonauty, dokud ke stanici nebude připojen laboratorní modul Nauka (česky věda), uvedla agentura TASS a dodala, že tato praxe má pokračovat přinejmenším do podzimu příštího roku. Současně má počet členů posádky z jiných států než Ruska vzrůst ze tří na čtyři. V lodi MS-04 měl třetí místo zaujmout zahraniční astronaut, ale v tak krátké lhůtě se žádného připraveného adepta nepodařilo najít.

Kosmonauti by na oběžné dráze měli zůstat 136 dnů. Pro Jurčichina je to už pátý let, Fischer je ve vesmíru poprvé.

Na stanici se nyní nachází Francouz Thomas Pesquet, Rus Oleg Novickij a Američanka Peggy Whitsonová, kteří na oběžnou dráhu dorazili loni v listopadu. První dva se podle plánu vrátí na Zemi v červnu, Whitsonová si nedávno pobyt na ISS o tři měsíce prodloužila.

V květnu mají Jurčichina a Fischera následovat Rus Sergej Rjazanskij, Ital Paolo Nespoli a Američan Randy Bresnik.