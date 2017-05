Trump: Letadlové lodě zůstanou u "zatracené" páry!

Ačkoliv letadlová loď USS Gerald R. Ford (CVN -78) je doslova a do písmene “technologický klenot”. Stejně jako mnoho dalších pokročilých zbraňových systémů poslední doby se nevyhnula průtahům, nárůstu cen a kontroverzím.

Schema katapultu EMALS pro letadlové lodi

USS Gerald R. Ford používá například pokročilý elektromagnetický katapult EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), ale ten se v poslední době stal terčem kritiky z nejvyšších míst.

Na letadlových lodích se katapulty staly nutností, hlavně s nástupem těžších proudových strojů v 50. letech minulého století. Všechny americké letadlové lodě dosud používají parní katapulty. Lodní turbína vytvoří páru, která se krátkodobě uskladní pod vysokým tlakem. Následně dojde k uvolnění tlaku a píst uvede v pohyb tažný systém s letadlem na palubě.

Parní katapulty se ukázaly jako velmi spolehlivé, ale mají i řadu nevýhod. Obrovské síly vytvářené katapultem kladou vysoké nároky na konstrukci a údržbu lodě. Systém sám o sobě je velmi masivní, a omezuje tak nosnost letadlové lodě.

Detail katapultu na lodi USS Gerald R. Ford.

Podle stránek Modern Naval Vessels celková hmotnost systémů parního katapultu, včetně konstrukčních úprav lodi, dosahuje 1 000 tun. Pára je navíc vytvářena z mořské vody a následné odsolování komponentů parního systému je náročné a nákladné.

U parních katapultů navíc nejde nastavit sílu, jakou píst působí na letadlo - ta je pevně daná. Současné americké letadlové lodě třídy Nimitz s parním katapultem tak nemohou vysílat do vzduchu lehčí letadla. To je problém především s rozvojem relativně lehkých bezpilotních letadel.

Start a přistání na letadlové lodi:

Odpovědí na neduhy parních katapultů je katapult EMALS od společnosti General Atomics. Ten místo pístu používá lineární elektromagnetický motor. EMALS řeší většinu problémů svého parního předchůdce. Je lehčí, nepřichází do kontaktu s mořskou vodou a jeho výkon je precizně řiditelný.

Je to však velmi složitý systém a jeho vyladění do funkční podoby se několikrát protáhlo. Každopádně i přes komplikace EMALS zdárně prošel vývojem a byl úspěšně nainstalován na letadlovou loď USS Gerald R. Ford. Ovšem ani tak nemá budoucnost jistou - problém je mimo jiné jeho obrovská cena.

Prezident Donald J. Trump navštívil letadlovou loď USS Gerald R. Ford začátkem března a mimo jiné se negativně vyjádřil právě k technologii EMALS. Podle Trumpových slov jsou nové katapulty zbytečně drahé a složité.

Nechal se slyšet, že nový systém je nákladný, složitý a „zbytečně digitální“, tedy i náchylný pro potenciální kybernetické útoky a softwarové chyby. Preferuje použití staršího parního systému Mk 13 z letadlových lodí třídy Nimitz.

Pozemní zkouška katapultu EMALS:

VIDEO: Test leteckého katapultu EMALS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Znělo mi to špatně. Digitální. Mají digitální. Co to je digitální? Navíc je to velmi složité, musíte být Albert Einstein, abyste to pochopil,” uvedl Trump v rozhovoru pro magazín Times. „Řekl jsem: chtějí koupit více letadlových lodí. Řekl jsem: jaký systém se chystáte použít...’Pane, zůstáváme u digitálního.’ Řekl jsem, ne nezůstanete. Zůstane u zatracené páry, digitální stojí stovky milionů dolarů navíc a to není dobré.”

Připomínky Trumpa odmítl kdokoliv z námořnictva, loděnice nebo firmy General Atomics komentovat. Zatím také není jasné, zda připomínky Trumpa mohou mít nějaký vliv na dřívější vládní rozhodnutí pořídit konkretní technologii (EMALS), jejíž nákup je navíc ošetřen smluvně.

Americké námořnictvo již začalo nakupovat materiál pro instalaci katapultu EMALS na druhou letadlovou loď John F. Kennedy (CVN-79) a uzavřelo kontrakt s firmou General Atomics ve výši 527 milionů dolarů na dodávky katapultu EMALS na třetí letadlovou loď Enterprise (CVN-80).

Zdroj: USNI News

Článek vznikl pro web Armádní noviny a byl redakčně upraven. Původní text najdete zde.