Myš od Logitechu ovládne tři počítače najednou a sdílí mezi nimi soubory

Nový ovládací software Logitech Flow je kompatibilní pouze s novou řadou myší MX - Master 2S, modelem Anywhere 2S a některými dalšími modely, jako je například M720 Triathlon.

Nová myš Logitech MX Master 2S je první, která si poradí i se třemi počítači najednou.

Flow je součástí obslužné aplikace Options, kterou se ovládají všechny nové myši od Logitechu. Software je nutné nainstalovat na dané počítače (Mac nebo Windows) a myš s nimi alespoň jednou spárovat. Všechny přístroje by také měly být na stejné wi-fi síti. Pak už stačí k jednomu ze tří přístrojů připojit univerzální USB dongle a myší budete mezi obrazovkami počítačů přecházet stejně, jako byste měli více monitorů připojených k jednomu PC.

Jednoduše pak můžete označit například část textu, vložit ji do clipboardu a přenést třeba z domácího počítače do notebooku. Stejně tak by měly jít kopírovat i další a soubory a složky. Výrobce uvádí, že v tomto ohledu není žádné omezení. Záležet bude pouze na rychlosti vaší domácí bezdrátové sítě.

Myš Logitech MX Master 2S (už s novým logem společnosti Logi) bude k dostání za 2 999 korun a cena modelu Logitech MX Anywhere 2S bude 2 499 korun.