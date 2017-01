Panasonic představil první kompakt na světě určený i profesionálům

Na právě probíhajícím veletrhu CES 2017 společnost Panasonic představila nejnovější přírůstek do řady systémových kompaktů (bezzrcadlovek) LUMIX G se systémem Micro 4/3. Model se jmenuje LUMIX GH5. K jeho největším přednostem patří možnost natáčení v rozlišení 4K frekvencí 60p/50p a funkce 6K PHOTO.

Systémový fotoaparát Panasonic Lumix GH5 byl poodhalen na veletrhu Photokina.

Jeho existenci firma poodhalila již na letošní Photokině, ale teprve nyní byl představen hotový produkt.

Je vybaven dvěma sloty na paměťové karty SD. Jako první model značky Panasonic podporuje vysokorychlostní a vysokokapacitní standard UHS-II. Pro ovládání na dálku a okamžité sdílení fotografií má fotoaparát integrovaný jak Bluetooth 4.2, tak Wi-Fi 5 GHz (IEEE 802.11ac).

Rozlišení snímače Digital LIVE MOS je 20,3 Mpix (o čtvrtinu více než u modelu GH4). Kompakt už nepotřebuje antialiasingový filtr. Nové verze se dočkal i obrazový procesor Venus Engine, u kterého výrobci vylepšili především zpracování textury. Technologie Multi-pixel Luminance Generation se stará o kvalitní ostrou kresbu a zobrazení detailů. Systém inteligentního zpracování detailů zkoumá, v jaké oblasti záběru se jednotlivé pixely nacházejí a jaký je jejich kontext v rámci fotografie. Podle toho nastaví optimální režim zpracování.

Systém 3D kontroly barev (Three Dimensional Colour Control) zase bere v úvahu nejen odstín a citlivost, ale také jas, a nastavuje pro každou z těchto veličin optimální hodnoty. Znamená to syté a věrné barvy v celém tonálním rozsahu fotografie.

Změnil se i konvenční systém eliminace šumu Multi Process NR – nová verze s názvem High Precision Multi Process NR dokáže šum rozpoznat čtyřikrát přesněji a při odšumění zachovat i detaily, které jsou při běžné redukci v ohrožení. Díky tomu by podle výrobce měl být aparát použitelný i při velmi vysokých citlivostech až ISO 256000.

Panasonic LUMIX GH5 je vybaven pětiosým stabilizátorem obrazu Dual I.S. 2, který brání rozostření od chvění fotoaparátu během expozice jak při fotografování, tak i při natáčení videozáznamů (a to i v rozlišení 4K). Systém kombinuje funkci optického stabilizátoru ve dvou osách a stabilizátoru na snímači v pěti osách. Tím dokáže eliminovat i rozostření vznikající delším pohybem, na které běžné stabilizační systémy nemají žádný vliv. Precizní systém gyroskopů a dalších senzorů bere při stabilizaci v úvahu ohniskovou vzdálenost i aktuální fotografické podmínky. Výsledkem je udržitelný čas až o 5 EV delší než při fotografování bez stabilizátoru. To přijde vhod nejen při běžném fotografování se širokým i dlouhým ohniskem, ale také v nejrůznějších světelně nepříliš příznivých situacích.

Kvůli úspoře energie se fotoaparát automaticky přepíná do spánkového režimu pokaždé, když oddálíte oko od elektronického hledáčku. K dispozici jsou hned tři různé typy závěrek: mechanická s nejkratším expozičním časem 1/8000 s, elektronická s pohybem první lamely (nejkratší čas 1/2000 s, lze ji použít s bleskem a eliminuje chvění vzniklé pohybem mechanické závěrky) a elektronická závěrka s pohybem druhé lamely (rovněž s eliminací pohybu mechanické závěrky a s nejkratším časem 1/6000 s.



4K video i pro profesionály

Rychlost zpracování signálu se díky novému snímači Digital Live MOS zvýšila až 1,7krát, obrazový procesor Venus Engine dokáže zpracovat signál až 1,3x rychleji než dříve. Díky tomu fotoaparát umožňuje jako první systémový kompakt v historii natáčet videozáznamy v rozlišení 4K se snímkovací frekvencí 60p/50p. Zvládá také záznam ve standardu 4:2:2 / 10-bit, což znamená zpracování barev na úrovni běžné pro profesionální filmovou produkci.



Nové funkce novým firmware očekáváno v druhé půlce 2017 Po aktualizaci firmware přibudou další funkce: Nahrávání videozáznamů ve vysokém rozlišení ve standardu HD 4:2:2 10bit (plánováno na duben 2017); nahrávání videozáznamů ve vysokém rozlišení 4K 30p/25p/24p ve standardu 400Mbps 4:2:2 10bit All-Intra; natáčení videozáznamů ve Full HD v anamorfickém režimu; obrazový styl Hybrid Log Gamma umožňující natáčení videozáznamů v oblíbeném formátu 4K HDR.



Kombinace špičkového snímače a obrazového procesoru účinně brání riziku rozfázovaného pohybu v obraze (tzv. rolling shutter), obraz je kvalitní v každém jednotlivém okénku. Nedochází ani k žádnému ořezu a ohnisková vzdálenost se při natáčení oproti fotografování nemění.

Uživatelé mohou dle libosti volit mezi formáty MOV, MP4, AVCHD Progressive a AVCHD s celou řadou možných natáčecích frekvencí. Ve Full HD ani ve 4K neomezují délku záznamu žádné limity. Profesionálové mohou po celém světě nastavit univerzální systémovou frekvenci 59,94 Hz (23,98 Hz), 50 Hz nebo 24 Hz.

Mezi obrazové styly pro natáčení videozáznamů patří Cinelike D a Cinelike V, které mají podobnou charakteristiku gama křivky typickou pro filmovou produkci. Kromě toho LUMIX GH5 nabízí i standard Like 709 kompatibilní s HDTV. Po dokoupení specializovaného firmwaru je k dispozici i podpora V-LogL.

LUMIX GH5 nabízí celou řadu funkcí určených pro ryze profesionální použití při natáčení (např. monitoring vlnových délek), k dispozici je i pokročilá práce s časovým kódem ve standardu SMPTE (přístroj podporuje metody Rec Run i Free Run, což výrazně usnadňuje synchronizaci několika obrazových či zvukových záznamů v postprodukci). Úrovně jasu lze vybírat mezi hodnotami 64-1023 / 64-940 / 0-1023 (10-bit). Režim Synchro Scan potlačuje blikání obrazu a výskyt barevných pásů (podporuje standardy SMPTE / EBU / ARIB).

Ostrý obraz i když se zaostření nezdaří

Nový je i systém automatického ostření s vyspělou technologií DFD (Depth from Defocus), při které automatické ostření využívá metody porovnávání kontrastu. Systém při ostření vyhodnocuje nejen vzdálenost od objektu, ale také tvar, velikost a dokonce i pohyb snímaného objektu.

Rychlost přenosu signálu při automatickém ostření během fotografování se zvýšila na 480 obr/s, což znamená dvojnásobek oproti GH4. Díky tomu je automatické ostření mimořádně rychlé (trvá jen cca 0,05 s) a systém navíc zvládá velmi rychlé sekvenční snímání (12 obr/s s pevným zaostřením, 9 obr/s s kontinuálním přeostřováním) v plném rozlišení s mechanickou závěrkou. Systém precizně analyzuje každé okénko a dosahuje tak až o 200 % vyšší přesnosti než u předchozích modelů s minimální odchylkou při detekci pohybu.

Aby bylo ostření ještě přesnější, narostl počet ostřicích zón ze 49 na 225. Uživatelé mohou vytvářet i skupiny ostřicích zón podle zvolené kompozice a nově se mezi nimi pohybovat pomocí joysticku pod pravým palcem s okem u hledáčku. Totéž funguje i při živém náhledu scény na displeji.

Pokud se ostření ani tak nezdaří přesně podle představ, je k dispozici speciální funkce Post Focus umožňující zaostřit dodatečně až při prohlížení hotových snímků. To se hodí například v makrofotografii, kde na precizním ostření záleží opravdu hodně. Kromě toho fotoaparát disponuje i funkcí Focus Stacking neboli skládanou expozicí z více záběrů zaostřených na různá místa, což oceníme v případě, že běžnými postupy nelze dosáhnout potřebné hloubky ostrosti.

Za pozornost stojí i další novinka jménem 6K PHOTO. V tomto režimu fotoaparát ze sekvence pořizované rychlostí 30 obr/s ukládá snímky s poměrem stran 3:2 nebo 4:3, každý snímek má přibližně 18 megapixelů. Vylepšení se dočkala i stávající funkce 4K PHOTO, která nyní funguje i při videozáznamu s frekvencí 60 obr/s. Rozlišení jednotlivých ukládaných fotografií zůstává v tomto případě na hodnotě 8 megapixelů. V režimech 6K PHOTO i 4K PHOTO jsou i nadále k dispozici tři varianty, mezi nimiž je možné vybírat podle aktuální situace: 6K/4K Burst, 6K/4K Burst (Start/Stop) a 6K/4K Pre-burst.

Obrazový procesor Venus Engine navíc umožňuje upravovat snímky pořízené v rámci těchto režimů i dodatečně, čímž lze eliminovat zkreslení a šum. Výsledkem je výrazně vyšší kvalita fotografií vznikajících v režimech 6K PHOTO nebo 4K PHOTO, zejména těch, které dosud trpěly šumem v důsledku vysoké citlivosti nebo se na nich projevovalo rozostření při panningu.

Do mrazu i do vlhka

Panasonic LUMIX GH5 by měl být do každého počasí. Kvůli tomu je vyroben z hořčíkové slitiny s mimořádně pevným šasi na přední i zadní straně. O odolnost proti vlhkosti se stará pevná konstrukce a ochranné prvky na všech kloubech, voličích, tlačítkách a otvorech. Kromě toho je přístroj odolný i proti mrazu do -10 stupňů Celsia.

Mezi další přednosti fotoaparátu patří velký elektronický hledáček s vynikajícím poměrem zobrazení 1,52x / 0,76x (ekvivalent klasického nebo plnoformátového fotoaparátu). Dotykový a výklopný OLED displej na zadní straně s úhlopříčkou 8,2 cm vyniká precizní kresbou a rychlým překreslováním, má vysoké rozlišení 3 680 000 bodů a 100% pokrytí scény. Závěrka je projektovaná s životností 200 tisíc cyklů.