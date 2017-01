Tipy a triky pro Windows 10: světový čas či automatické zamykání PC

1. Jak si nastavit více časových pásem

Windows umí poměrně snadno měnit časová pásma. Cestujete-li tak po světě, dochází k jejich přepínání. Jste-li zvyklí na integrované hodiny vpravo dole, potom si tam můžete přidat ještě další dvoje. Klikněte pravým tlačítkem myši na hodiny a vyberte volbu Upravit datum a čas. V okně dole klikněte na Přidat hodiny pro různá časová pásma. Otevře se okno vy zatrhněte volbu Zobrazit tyto hodiny a vyberte si požadovaný čas. Hodiny se nepojmenují automaticky, ale musíte to udělat ručně.

2. Jak zobrazit hodiny ve Startu

Předchozí tip je užitečný, ale umožňuje takto přidat pouze dvoje hodiny. Pokud byste jich chtěli přidat více, a ještě k tomu do Start nabídky, kde letmým pohledem budete vždy vědět, kolik je v daném časovém pásmu hodin, postupujte takto. Klikněte na Start a zadejte budíky – vyberte Budíky a hodiny. V novém okně se přepněte na záložce na Světový čas. Vpravo dole ikonou plus vyvoláte okno, do kterého zadejte město. Vyberte ho a zobrazí se na mapě světa. Kliknutím pravého tlačítka vyvoláte dialogové okno a klikněte na Připnout na obrazovku Start. Pokud se nyní podíváte do Start menu, bude tam zobrazen kromě lokálního času také ten nový. Takto si lze připnout více časových pásem.

3. Jak aktivovat automatické uzamykání PC

Chcete-li zvýšit zabezpečení počítače, potom ho v případě, že se od něj vzdalujete, uzamykejte. Jste-li zapomnětliví a chtěli byste, aby se tak dělo automaticky, potom postupujte takto. Nejprve je nutné funkci aktivovat. Otevřete Editor registru (klikněte na start a zadejte příkaz regedit). Přejeďte na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\8EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7 a na pravé straně poklikejte na volbu Attributes. Přidělte jí hodnotu 2 a restartujte systém. Nyní klikněte pravým tlačítkem myši na Start a vyberte Ovládací panely. V novém okně klikněte na Možnosti napájení. A u aktuálně zvoleného schématu klikněte na Změnit nastavení schématu. V dalším okně klikněte na Změnit pokročilé nastavení napájení. Najděte Zobrazení a v něm položku Časový limit pro uzamčení obrazovky konzoly. Zde nastavte požadovaný čas a změny uložte kliknutím na OK.

4. Jak najít celou konfiguraci PC

Někdy je zapotřebí znát, ze kterých součástí je počítač složen. Nechcete-li ho rozebírat a ani o to nežádat IT techniky, máte několik možností, jak si jeho hardwarovou konfiguraci zobrazit sami. Klikněte na Start -> Nastavení -> Systém a zcela dole klikněte na O systému. Na tomto místě najdete několik základních údajů, mnohem vice jich však získáte, pokud kliknete na Start, zadáte příkaz msinfo a vyberte volbu Systémové informace. Zde ve stromové struktuře najdete celou řadu informací o hardwaru. Informace položkou Soubor -> Export máte možnost si uložit i do souboru.

5. Jak snadno spustit příkazový řádek

Pokud byste chtěli spustit příkazový řádek, vaše první kliknutí by ve starších verzích Windows vedlo do nabídky Start. Ale ve Windows 8 standardně nabídka nebyla a v desítkách tam tato položka není. Nemusíte ji složitě hledat, Microsoft totiž poskytl snadnou alternativu pro její otevření. Stačí, když kliknete pravým tlačítkem myši na Start tlačítko a vyberete si, zda ho chcete spustit s oprávněním správce, nebo bez něj.

6. Jak smazat historii v Průzkumníku Windows

Potřebujete-li smazat historii Průzkumníka Windows, který po použití přidává do stromové struktury další a další položky, tak aby byly po ruce, je to možné udělat jedním tlačítkem. Klikněte nahoře v liště Průzkumníku Windows na Zobrazení a zcela vpravo na volbu Možnosti -> Změnit možnosti složky a hledání. V záložce Obecné ve spodní části nazvané Ochrana osobních údajů klikněte na tlačítko Vymazat.