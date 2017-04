Software zdarma: aktivujete nekončící tok hudby nebo mixujte vlastní

Spotify má oblibu více jak 50 milionů uživatelů po celém světě a je tak nejoblíbenější streamovací službou s hudbou vůbec.

Vznikla v říjnu 2008 ve Švédsku a nabízí poslech nejen na PC, přes browser, ale také v celé řadě různých zařízení včetně aplikací pro smartphony. Hudba se neomezuje jen na tu světovou mainstreamovou, ale najdeme v ní také lokální umělce včetně těch českých. Hudba se hledá několika způsoby, asi nejsnadnější je přes vyhledávací pole (podle interpreta, alba, skupiny atd.). Pouštět si je možné „tematická rádia“ (automaticky se přehrávají žánrově podobné písničky) či sestavovat vlastní hudební listy a sdílet je. Zajímavost je jistě i možnost sledovat to co, poslouchají vaši známí, či zobrazit si žebříček top skladeb (z různých zemí). Placená verze nemá reklamu, umožňuje poslouchat hudbu, i pokud jste off-line a kvalita zvuku je vyšší.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řada funkcí

+ pro různá zařízení

+ i jako webová verze

- nenajdete zde malé kapely a alternativní hudbu

80 %

Virtual DJ vás již při spuštění jistě zaujme tím, že vypadá jako klasický pult s mixerem. Chcete-li začít míchat hudbu, otevřete svoji hudební knihovnu a přetáhněte soubory na pult. K dispozici máte i BMP pult, který vám pomůže poslechnout přechody mezi skladbami, a vizuální vlny na monitoru přispívají k tvorbě hudby. Nechybí možnost měnit hlasitost a používat ekvalizér. Pokud se nechcete starat o přechody, stačí stisknout tlačítko automatického mixu a nechte Virtual DJ udělat všechnu práci – ne vždy však výsledky stojí za to. Do stop lze přidávat efekty, scratchovat a používat i jiné zajímavé režimy. Mixy lze nahrávat do souborů ve formátu MP3, vypálit na CD nebo streamovat jako internetové rádio (v placené verzi programu).

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ mixování zdarma

+ míchanou hudbu ukládá do souboru či CD

+ streamování

- rozhraní by mohlo být lépe přehledné

- okno aplikace nejde zmenšit

75 %

Pracujete-li se soubory na místní síti, potom například u textových dokumentů v případě, že je má otevřený někdo jiný, dostanete odpovídající informaci. Co však v případě, že program tuto funkci neumí? Řešením je softwarový nástroj NetworkOpenedFiles.

Ten po spuštění zobrazí seznam všech souborů a složek, které jsou v současné době otevřeny na ostatních počítačích. Snadno tak zjistíte, kdo vám jaký soubor blokuje k úpravám a můžete ho upozornit. Pro každou otevřenou položku se totiž zobrazí název souboru, uživatelské jméno, název počítače, oprávnění Information (čtení / zápis / kdo ho vytvořil), zámek, ID, majitel, poslední otevření, velikost souboru, atributy souborů a další údaje. Tímto nástrojem je možné otevřené soubory nechat uzavřít a vítaná je jistě i možnost exportu pro další použití.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ celá řada údajů

+ možnost detekovat, kdo má soubor otevřen

+ funguje i na složky

- nezjištěno

80 %

Pokud je zapotřebí rozdělit disk na dvě či více jednotek, zkopírovat data na jednotce, zkonvertovat, zformátovat, skrýt či zaktivnit partition či udělat jinou diskovou operaci, potom povolejte do zbraně MiniTool Partition Wizard Home.



Pro něj jsou diskové úkoly hračkou. Umí jich řadu, a to se může hodit nejen při instalaci nového pevného disku, ale také v případě, že ten stávající budete chtít nějakým způsobem měnit. Jestliže na disku není dostatek volného místa pro vytvoření nového diskového oddílu, lze s ním snížit velikost existujícího oddílu a použít nepřidělené místo na novou jednotku nebo ji rozšířit. Programu nechybí podpora RAIDu a nad změnami bdí průvodce, který při úpravě disku uživatele vede krok za krokem.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ snadná práce s disky

+ podpora RAIDu

- nezjištěno

85 %