První dojmy: nový hebký Surface Laptop a odlehčený Windows S

První, co na novém Surface Laptop zaujme, je klávesnice potažená Alcantarou, jemnou tkaninou z mikrovláken. S tou se jinak setkáte například na náušnicích high-endových sluchátek, v některých automobilech nebo na odnímatelných klávesnicích konvertibilních Surface Pro. Na notebooku jako takovém je použita poprvé.

Kontakt zápěstí a dlaní s notebookem je tak velmi příjemný, povrch je měkčí než u tradičních plastů a kovových slitin, navíc oproti kovům není na dotek studený. Podle nás klávesnice i velmi dobře vypadá, na expozici byla zastoupena červenou, šedéou a modrou variantou. Oproti plastům i kovům se její porézní povrch bude přeci jen hůře čistit, takže ukusování smaženky během psaní by mohlo zanechat trvalé následky.

Hmatníky kláves jsou plastové, precision touchpad má jemný skleněný povrch a k jejich fungování nemáme žádné připomínky.

USB-C nenajdete

Boky notebooku nabízejí jen velmi málo přípojných míst, konkrétně jeden USB 3.0 port, jeden miniDisplayPort a Jack 3,5 mm pro připojení sluchátek. To je ze standardních konektorů vše. Žádný USB-C konektor, žádná čtečka paměťových karet.

Pro rozšíření konektivity lze připojit volitelnou dokovací stanici Surface Dock s magnetickým konektorem (zapojí se místo napájení, které pak dock zajišťuje), čtveřicí USB 3.0 portů, dvěma miniDispayPorty a gigabitovým ethernetem. Superrychý USB 3.1 s Thunderbolt však k Surface Laptopu přikouzlit nelze, což je přinejmenším vzhledem k jeho nacenění opravdu škoda.

Displej s úhlopříčkou 13,5", poměrem stran 3:2 a rozlišením 2256 x 1504 pixelů je krytý sklem Gorilla Glass a docela dobře fungující ochrannou proti odleskům. Je samozřejmě dotykový (desetibodový multi-touch) a umožňuje použití pera Surface Pen. Co můžeme z několika minut soudit, obraz vypadá výborně. Z vnější strany je schován pod hliníkový kryt.

Výborná kamera, bohužel ne s RealSense

Použitá kamera sice umožňuje přihlášení přes Windows Hello pomocí rozpoznání obličeje, ale bohužel to není RealSence od Intelu, takže nových funkcí - například ovládání gesty, které zde převádí výzkumné oddělení Microsoftu pod názvem Project Prague - si na Surface Laptopu bez připojení externí kamery neužijete. Kvalita obrazu kamery je však výtečná, potěší výbornou kresbou bez šumu i za horších světelných podmínek.

Kvalitu zvuku v rachotu výstaviště úplně zodpovědně posoudit nemůžeme, nicméně mikrofon dokázal přesto hlas srozumitelně zachytit. Vestavěné reproduktory se hodně snaží, pocitově zahrají i nižší středy, vokál zní plně a výrazně, maximální hlasitost je více než dostačující.

Od testování ruce pryč

Celkově notebook působí, navzdory maximální tloušťce 1,45 cm a hmotnosti 1,25 kilogramu, pevně a bytelně. Tak, jak se na prémiové zařízení sluší. Výdrž akumulátoru zhodnotit nemůžeme, výrobce udává 14,5 hodiny (jistě velmi úsporného provozu) a tak se jen omezíme na konstatování, že baterie má kapacitu 45 Wh.

Měl jsem s sebou připravený soubor svých oblíbených benchmarků, některé nainstaloval a jeden i spustil, ale pak jsem byl vystavovateli důrazně požádán, abych výsledky benchmarků a screenshoty konfigurace smazal a v testování nepokračoval. Jako důvod uvedli „interní nařízení“. Sešlo tak nakonec i z chystaného natáčení videa.

Windows S

Notebook Surface Laptop se bude dodávat s novým odlehčeným operačním systémem Windows 10 S. Že se nejedná o plnohodnotná Windows 10 Pro poznáte na první, druhý i třetí pohled prakticky jen ve chvíli, kdy se pokusíte spustit běžnou aplikaci - nejde to, zobrazí se pouze toto varování s nabídkou na aktualizaci na Windows 10 Pro.

Klasické aplikace na Windows 10 S nespustíte, pouze ty z Windows Store.

Odlehčený systém totiž umožňuje instalovat a spouštět jen aplikace z firemního aplikačního obchodu. Do počítače tak nelze instalovat aplikace, které neprošly schvalovacím a testovacím procesem ve Windows Store, čímž by měla být možnost virové nákazy značně snížena.

Nejde však o pouhý systémový zákaz, ze systému byly odstraněny ty části, které provoz jiných než UWP aplikací umožňují - systém je tak menší než klasické Windows 10 a měl by fungovat svižně i na slabších strojích. Což však na Surface Laptopu v nejnižší konfiguraci začínajícím na 999 dolarech (tedy zhruba 30 000 Kč) nezjistíme. Také by podle informací Microsoftu měl odpadnout problém se zanášením registrů a postupným zpomalováním počítače.

Aplikační obchod Windows Store ve Windows 10 S.

Ukázalo se také, že mediálně hojně užívaná paralela se systémem Chrome OS od Google nedává při současné podobě Windows 10 S smysl. Nejde o cloudový systém, na serverech Microsoftu nevzniká kompletní obraz celého systému i s vašimi daty, aplikacemi a nastavením. Jde „jen“ o odlehčený desktopový operační systém.

Nedá se nevzpomenout na Windows RT, který měl před pěti lety podobné cíle, ale skončil fiaskem, respektive nezájmem uživatelů a brzkým ukončením jeho vývoje a podpory. Historie se však podle zástupců Microsoftu opakovat nemá - Windows Store má nyní mnohem širší nabídku aplikací a podobným vývojem si prošly i cloudové systémy a aplikace.

Dobrou zprávou také je, že by se měla, možná ještě letos, vrátit možnost instalovat Windows 10 (Pro i S) na počítače a tablety s procesory ARM a to včetně spouštění běžných aplikací (samozřejmě jen u verze Pro). To by mohlo hodně znepříjemnit život Intelu, který je zatím na poli PC dominantním hráčem. V oblasti serverů mu přitom již nyní podíl na trhu ukrajuje NVidia, protože zejména v cloudových systémech se stále častěji využívají pro výpočty grafické procesory. Ale to je již jiný příběh.