Německý Mnichov po letech vymění Linux. Asi přejde na Windows 10

Zhruba deset let fungovalo hlavní město spolkové země Bavorsko na platformě Linux. Již od roku 2014 si však někteří jeho představitelé stěžovali na problémy, které to údajně přinášelo. I proto Mnichov s operačním systémem zdarma chce nyní zjistit, kolik by jej stál návrat k Windows 10.

Deset let s Linuxem

Na začátku nového tisíciletí to byla poměrně překvapivá zpráva. Německé město Mnichov se rozhodlo na svých zhruba 14 000 počítačů nainstalovat místo Windows linuxovou distribuci Ubuntu (Debian) v podobě speciální verze LiMux. Tehdy jsme dokonce psali o hořké porážce Microsoftu.

LiMux

V roce 2014, po necelých deseti letech od zahájení procesu, pak měla být sestavena komise expertů, aby posoudila vhodnost setrvání na open source a případného návratu na uzavřenou platformu Microsoftu. Tehdy to bylo zhruba sedm let o plného nasazení LiMuxu a bezplatných systémů jako kancelářská balík Libre Office, či poštovní klient ThunderBird.

Návrat k Windows mezitím doporučovali někteří představitelé města, jiní zase trvali na výhodnosti LiMuxu. Podle nich se problémy, které vedly k úvahám o návratu k Windows, objevují spíše v infrastruktuře než v samotném softwaru. Konkrétně řada městských úředníků obviňovala LiMux za mnohé přetrvávající problémy v IT. Nicméně, jiní tvrdili, že IT problémy vyplývají z předchozích rozhodnutí městské rady, které rozdrobilo zaměstnance do různých oddělení. To mělo údajně způsobit organizační problémy, které zpomalily nasazení upgradů a způsobily zpoždění při řešení problémů.

Minulý týden vše vyvrcholilo hlasováním v zastupitelstvu města. Po téměř deseti letech a utracených milionů eur na projekt, pak politici města souhlasili se zahájením příprav k návratu k systému Windows do roku 2021. Zatím to však není konečné rozhodnutí. Důležitý bude výsledek zkoumání, kolik bude stát vytvoření klientských systémů Windows 10.

Jak uvádí server Linux Insider, neblyo nic víc, než schválení studie proveditelnosti, která mí být základem k přípravě k návratu k systému Windows do roku 2021. Po dokončení přípravná fáze bude rada znovu hlasovat o tom, zda výmění LiMux za Windows.