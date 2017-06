Na válku s Ruskem potřebují Spojené státy 258 bombardérů

V souvislosti s vývojem nového „středního” strategického bombardéru B-21 Raider běží ve Spojených státech diskuze, kolik bombardérů americké letectvo (US Air Force) k plnění svých úkolů skutečně potřebuje.

Americké letectvo musí pečlivě zvažovat počty bombardérů kvůli jejich velkým provozním nákladům a personálním nárokům. Letová hodina, kde se započítává palivo a spotřebovaný materiál (náhradní díly, úpravy), stojí podle magazínu Time u bombardéru B-1B Lancer 57 00 dolarů, u B-52 Stratofortress 69 700 dolarů a u B-2 Spirit 169 tisíc dolarů.

Mimo to však je nutné další stovky milionů dolarů investovat do provozního zázemí, pravidelné údržby, oprav, nákladů na personál - jednoduše investovat do celé komplexní technicko-lidské infrastruktury nutné pro provoz bombardérů.

Podle studie Forecasting Flying Hour Cost of the B-1, B-2 a B-52 Bomber Aicraft (z roku 2008) roční náklady na údržbu flotily bombardérů B-1B Lancer dosahují 250 milionů dolarů - to je však výchozí cena s nulovým náletem hodin. Každá letová hodina, kdy je jeden z 62 bombardérů B-1B ve vzduchu, zdražují roční náklady na údržbu o cca 3 700 dolarů.

Celkové roční náklady na provoz dnešní flotily amerických bombardérů - 62 kusů B-1B Lancer, 20 kusů B-2 Spirit a 77 kusů B-52 Stratofortress - jdou do jednotek miliard dolarů.

Vyvíjený bombardér B-21

Americké letectvo podle současných plánů počítá s provozem 165 bombardérů. Podle mluvčí amerického letectva Ann Stefanekové počet zahrnuje všechny provozované bombardéry, i nejnovější B-21 Raider. Připomeňme, že americké letectvo plánuje za 55 miliard dolarů vyvinout a nakoupit 100 nových středních strategických bombardérů B-21 Raider.

Jednotková cena B-21 (započteny i vývojové náklady) tedy dosahuje 550 milionů dolarů, naproti tomu cena B-2 Spirit (i se započtením vývoje) je 2,2 miliardy dolarů.

Ve výzbroji jistě zůstanou stroje B-2, ale není jasné, podle jakého klíče se zredukuje flotila bombardérů B-1 a B-52. Část amerických Kongresmanů ovšem označila počet nakupovaných B-21 jako nedostatečný. Odvolavájí se na studii US Bomber Force: Sized to Sustain an Asymmetric Advantage for America z roku 2015, která určila minimální velikost americké flotily bombardérů pro případný rozsáhlý vojenský střet se Severní Koreou, Íránem a Ruskem.

Studie například v případě Severní Koreje určila více než 70 tisíc cílů. Během 30 dnů dlouhé letecké kampaně bombardéry napadnou 30 % cílů, což si vyžádá nasazení 60 bombardérů. Dodejme, že jde o operačně nasaditelné stroje - celková americká flotila pro případ války se Severní Koreou tak musí čítat minimálně 80 bombardérů.

Podobně to je u rozsáhlé konvenční války s Íránem, kdy je nutno zaútočit na téměř 90 tisíc cílů. Bombardéry se během 60 dnů postarají o 40 % cílů, což si vyžádá 103 operačně nasaditelných strojů.

Pro Rusko studie určila téměř 250 tisíc cílů. Letecká kampaň potrvá 180 dnů a bombardéry zaútočí na 50 % cílů. K takové akci je nutné mít k dispozici 258 operačně nasaditelných bombardérů.

Připomeňme, že americké bombardéry ve všech válkách za posledních 80 let hrály při bojových operacích klíčovou roli. V každé z těchto válek shodily mezi 25 % až 75 % veškeré munice, která byla v dané válce použita. Například ve Vietnamu bombardéry na cíl doručily 44 % veškeré munice a při operaci Enduring Freedom v Afghánistánu 66 % munice.

Samotná studie navrhuje udržovat flotilu 150 až 200 bombardérů, z toho 100 nových bombardérů B-21 Raider schopných používat konvenční a jaderné zbraně. Dále studie navrhuje do roku 2045 vyrobit dalších 100 bombardérů B-21 Raider jako náhradu za vyřazené stroje B-1 a B-52.

Video: B-2 Spirit zůstane ve výzbroji minimálně do roku 2045.

Zdroj: US Bomber Force, Breaking Defense

Text vznikl pro web Armádní noviny a byl redakčně upraven. Originál najdete zde.