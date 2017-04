Poskládejte si Start nabídku Windows. Můžete vyzkoušet alternativu

Microsoft dal před několika lety vzniknout nové skupině programů. S Windows 8 totiž odstranil Start nabídku, ale uživatelé po jejím návratu natolik volali, že se objevila jako aplikace. Po integrování do Windows pracovala skoro jako klasická Start nabídka. Dnes je již situace zase standardní, ale alternativní aplikace dávají možnost, jak ji změnit.

Jedna z prvních a dnes neznámějších Start nabídek. Jakmile si software nainstalujete, tak zjistíte, že mimo jiné nabízí tři různé vzhledy (na které jste byli zvyklí). Navíc je dobře konfigurovatelný, a tak lze řadu funkcí přizpůsobit (k dispozici je 13 záložek). Uživatelé si tuto nabídku oblíbili zejména proto, že má přednastaveno několik profilů a dále ji lze přizpůsobovat i po funkční stránce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,9 MB).

Pokud vám do oka nepadl Classic Shell, nebo nevyhovuje nabídka z Windows 10, zkuste tento nástroj. Funguje podobně jako nabídka Start ve Windows 7. A pokud kliknete pravým tlačítkem myši na tlačítko Start, zobrazí se pět funkcí jako je přeskočení na úvodní obrazovku při přihlášení nebo skrytí postranního panelu.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (11,4 MB).

Nejenže ve Windows 8 zpětně aktivuje tlačítko Start na hlavním panelu, ale také nabízí možnost vybrat ikonu, která se na tomto místě zobrazuje. Po kliknutí se objeví nabídka Start z Windows 7. Nabídka je také skinovatelná (s možností tvorby vlastního skinu) a zobrazené možnosti v nabídce lze dále konfigurovat. Může sloužit i jako náhrada Start nabídky v jiných systémech počínaje Windows XP.

Informace o programu Operační systém: Windows XP

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,1 MB).

Velká výhoda této alternativní Start nabídky spočívá v tom, že se nemusí instalovat, takže v systému nedochází ke změnám a ani není rekonfigurován. Od ostatních nabídek se liší zejména jiným, dalo by se říci jednoduchým vzhledem. Funguje jak ve Windows 8.x, tak Windows 10 a vyžaduje .NET Framework.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (250 KB).

V systému Windows XP poskytne nabídku dnešní doby. Funkční je však i pro novější verze operačního systému od společnosti Microsoft. Rozhraní je téměř dokonalé a velmi intuitivní. S ViStartem budete moci připnout a spouštět programy velmi snadno. K dispozici je několik skinů.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,2 MB).

Pokki přináší Start menu ve stylu, který znáte z designu App Storu. Na rozdíl od předešlých programů se nesnaží kopírovat klasickou nabídku, ale jde vlastní cestou a má svůj originální vzhled. Možnosti rozděluje do kategorií jako aplikace, nastavení, oblíbené atd. Dokáže deaktivovat gesta myší, nechybí rychlé vyhledávání informací v PC či propojení se sociálními sítěmi.

Informace o programu Operační systém: Windows 8

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (640 KB).

Nabídka Start Menu Reviver je podobná jako Pokki. Nesnaží se o kopírování klasické nabídky, ale razí svůj styl. Kombinuje dlaždice na úvodní obrazovce s jednoduchostí v nabídce Start. Skládá se z lišty odkazů a řady přizpůsobitelných dlaždic. Aplikace do ní můžete přetahovat a přizpůsobovat podle svých představ. Pokud kliknete na tlačítko Aplikace, otevře se nová nabídka na pravé straně. Tato funkce umožňuje snadný a organizovaný přístup k tomu, co chcete.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,4 MB).

Tuto Start nabídku je možné si vzít s sebou na USB flash disk, používat ji i na jiných PC a tak mít všude to, na co jste zvyklí. Díky tomu z menu spustíte aplikaci a nemusíte ji hledat na disku či se proklikávat několika úrovněmi složek. Má autorun, takže po vložení do USB portu může provést nastavené funkce (otevřít prohlížeč, spustit textový editor atd.). Automaticky také dokáže před odpojením provést vybrané úkoly jako například odpojení od TrueCrypt atd.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,5 MB).

Jedna z nejlepších placených verzí. Nabídku Start ve stylu Windows 7 umí dodat ve třech stylech. Při změně barvy se nabídka shoduje s barvou hlavního panelu. Lze ji přepnout i do podobného systému, jaký používá dlaždicové ovládání. Bohužel není zadarmo, ale lze ji po dobu 30 dní zkoušet. Placená verze přijde na necelých 100 korun a existuje i ve verzi pro Windows 8.x.

Informace o programu Operační systém: Windows 10

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (33,8 MB).

Také v Česku vznikla jedna náhrada za Start menu. Jde o téměř identickou kopii menu známého z Windows 7. Program je přitom šetrný k systému a neprovádí žádné zásahy do systémových souborů. Funguje jako aplikace, a tak nedochází k žádnému crackování ani patchování systémových souborů.

Informace o programu Operační systém: Windows 8 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8 MB).