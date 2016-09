Národní bezpečnostní úřad udělal začátečnickou chybu při začernění smlouvy

Smlouva Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) se „specifikací díla“, zveřejněná v registru smluv (nyní nedostupná), obsahovala začerněné údaje. Ale jak si všiml programátor Jozef Chocholáček, tyto údaje nebyly účinně odstraněny. Jen někdo změnil barvu podbarvení na černou. A protože je smlouva ke stažení ve formátu .DOCX, není problém formátování editovat a zobrazit tak celý text. Zároveň také celý text zaindexoval vyhledávač Google (archive.is).

Český rozhlas přinesl vyjádření mluvčího NBÚ Radka Holého, podle kterého chybovala pracovnice NBÚ, která do registru začerněný dokument poslala. „Nejednalo se o žádné utajované informace, tam je ten režim úplně jiný, tam by ty smlouvy vůbec nebyly,“ dodal mluvčí.

Podle úřadu jde o dobré poučení pro ostatní: „Je možná dobře, že se to stalo hned a nám a v případě, kdy to nevadí, než aby se to stalo někdy jindy někomu jinému a v horším případě,“ uvedl pro ČRo Holý.

Jak správně postupovat při začerňování dat tak, aby byla nečitelná? Například takto:

Veškerý text, který nemá být ve výsledném dokumentu, vymazat a nahradit nesmyslným textem stejného rozsahu (xxxxxxxxx) Tento text následně začernit (černý podklad, černé písmo) Text zkopírovat a uložit do nového dokumentu Při ukládání si dát pozor, aby nebyly k dispozici předchozí verze

Oprava: Původní verze článku obsahovala chybu v názvu NBÚ.