Přes 18 000 zájemců mělo smůlu. NASA vzala do přípravky jen 12 lidí

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve středu v souvislosti s nadcházející novou érou pilotovaných letů představil 12 budoucích astronautů, které vybral z rekordního počtu 18 300 žadatelů. Byl to téměř trojnásobek kandidátů, kteří se ozvali při předchozím náboru v roce 2012, a více než dvojnásobek dosavadního rekordu z roku 1978, kdy bylo podáno 8 000 přihlášek.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno na konci roku 2015. Skupinu, kterou tvoří pět žen a sedm mužů, čeká zhruba dvouletá úvodní příprava, která zahrnuje simulovanou práci se systémy kosmické lodi, zvládnutí výstupů do otevřeného vesmírného prostoru a také týmovou spolupráci. Součástí je rovněž výuka ruského jazyka kvůli spolupráci s ruskými kosmonauty na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Jejich hlavním úkolem bude práce v rámci mezinárodní vesmírné stanice, ale patrně to budou právě oni, kteří se dostanou do připravované vesmírné lodi Orion. V materiálech NASA (pdf) se hovoří i o cestách k asteroidům, ale to bude až později.

Mnohem dříve bude muset NASA vyřešit problém s nedostatkem nových skafandrů.

Středeční ceremonie se zúčastnil i americký viceprezident Mike Pence, který prohlásil, že hlava státu Donald Trump je rozhodnut udržet vedoucí americké postavení v průzkumu kosmu.

NASA v současné době vyvíjí nosnou raketu SLS a kosmickou loď Orion, se kterou se chtějí Spojené státy vrátit na Měsíc a následně podniknout let na Mars.

NASA rovněž spolupracuje s několika soukromými kosmickými společnostmi, které již nyní převzaly část zásobovacích letů na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a které rovněž chystají lety s lidskou posádkou. V současné době USA k cestám astronautů do vesmíru využívají ruské kosmické lodě.