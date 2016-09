Unikátní mise NASA má přivézt vzorky z asteroidu a ukázat historii

VIDEO: Spacecraft separation! Our #OSIRISREx spacecraft is on its way to asteroid Bennu. https://t.co/kaGr0POOpV https://t.co/C4jZ1SNaNN Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Spacecraft separation! Our #OSIRISREx spacecraft is on its way to asteroid Bennu. https://t.co/kaGr0POOpV pic.twitter.com/C4jZ1SNaNN