NASA možná „dojdou“ skafandry dříve, než skončí životnost ISS

Od roku 2010 došlo k „závažným potížím“ (tj. problémům, které mohly skončit smrtí či zraněním, ) v každé páté 21 procentech vesmírných vycházek, tedy

Kontroloři také NASA kritizují za roztříštěnost vývoje nových skafandrů. Agentura dnes platí tři různé projekty najednou, ale kritiky se dostalo hlavně jednomu z nich - programu vývoje skafandrů Constellation Space Suit System, který - jak naznačuje už název - byl zahájen v rámci přípravy dnes zrušeného nosiče Constellation. V roce 2011 tehdy padlo doporučení zastavit i vývoj skafandru.

Agentura se ovšem rozhodla v programu pokračovat, a od té doby do roku 2016 za něj zaplatila dalších 80 milionů dolarů (a celkem tedy cena projektu dosáhla zatím 135 milionů dolarů). Auditorům se ovšem zdá, že se celý program „dubluje“ s prací prováděnou v rámci jiných projektů. William Gerstenmaier, šéf oddělení pro Pilotovaný výzkumný program NASA v oficiální odpovědi napsal, že výsledky z Constellation agentura považuje za důležité, protože mohou posloužit k vylepšení stávajících obleků.

Zbylé dva programy mají každý poněkud odlišný cíl. Takzvaný Advanced Space Suit Project má vést k vývoji skafandru pro delší cesty ve vesmíru, především případný let k Marsu. Druhý program, tzv. Orion Crew Survival System, má vést k vývoji skafandru, který by dokázal zachránit posádku před riziky nehody nosiče, například ohněm či toxickými zplodinami. Samozřejmě, před výbuchem paliva je neochrání, ale od toho jsou jiné systémy - v případě Orionu systém na odpálení kabiny do bezpečné vzdálenosti.

