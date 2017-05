Samsung ukázal natahovací displej. První svého druhu na světě

Samsung se chystá na konferenci The Society for Information Display (SID) věnované displejům ukázat zbrusu novou technologii. Díky ní bude možné nový 9,1′′ AMOLED displej roztáhnout až o 12 milimetrů. Je to s největší pravděpodobností vůbec poprvé, co se na veřejnosti představuje displej, který lze natahovat do všech směrů bez ztráty funkčnosti a vždy se vrátí do své původní polohy.

Samsung vidí nasazení tohoto displeje z organických diod v řadě oblastí, jako je automobilový průmysl, nositelná elektronika. Například chytré hodinky s takovým displejem by mohly mnohem lépe odolávat různým nárazům a poškozením, které by třeba nyní vyústily v prasknutí displeje.

Vedle této novinky se podle serveru Korea Herald Samsung chystá na veletrhu představit i 1,96" LCD displej s rozlišením 4K. To vychází na hustotu 2 250 bodů na palec, jen pro srovnání displej Retina od Applu má 326 bodů na palec. Využití této novinky je nasnadě. Bude se hodit pro novou generaci přístrojů pro virtuální realitu, kde je rozlišení malých displejů, na které koukáme přes zvětšovací skla, důležité.