Dárky rodinného ajťáka: nastavte svým příbuzným počítač, hesla i wi-fi

„Hele, to jsem se tě chtěl zeptat, když už tě tady máme. Na počítači mi teď vyskakuje taková hláška, můžeš se mi na to podívat?“ Pokud na rodinných sešlostech slýcháte podobné prosby, znamená to, že jste byli zvoleni do funkce „rodinného ajťáka“. Možná vás do této pozice kvalifikovalo vaše zaměstnání („dělá něco s počítači“), možná umíte dobře vyhledávat na internetu a možná jste se prostě narodili po roce 1975, a očekává se tedy, že „se v těch tlačítkách a internetech přece vyznáte“.

Funkce rodinného ajťáka může někomu připadat jako obzvláště zákeřná kletba. Ale můžete se na to podívat i jako na dobrou příležitost ve stylu Werichova budovatelského „ten dělá to a ten zas tohle“. Babička také peče cukroví pro celou rodinu, a jestli si stěžuje, tak jen v dobrém. Nezapomeňte také, že tito lidé, kteří nyní bezradně koukají na chybovou hlášku na monitoru, vás v dětství přebalovali, krmili, učili číst a řešili za vás doslova první poslední.

Místo naříkání se tedy chopte iniciativy a pomozte příbuzným objevit (a nastavit) digitální svět k jejich spokojenosti. Předejdete tak zoufalým telefonátům během roku a hlavně ukážete, že vám na nich záleží.

Hesla Skoro všichni mají problém s opakovanými hesly

„Já nevím, jaké heslo tam mám, asi to stejné, jako všude, tvoje jméno!“

To je sice moc hezký projev rodičovské lásky, ale pokud se nejmenujete correcthorsebatterystaple, patří jména k nejsnáze uhodnutelným heslům u cílených i automatizovaných útoků. Ale vaše maminka není jediná, která má s hesly problém. Velká část lidí na internetu používá nějaká hesla opakovaně, v lepším případě jedno heslo s malými variacemi.

To je samozřejmě problém. Příbuzným to můžete vysvětlit takto: „Je to, jako kdybyste všude používali jeden klíč. Ke dveřím od bytu, od práce, od vchodu, od auta, od kola. Když by vám pak ten klíč ukradli, dostali by se zloději úplně všude.“ Jako v případě mechanických klíčů, i elektronické klíče by měly být oddělené a pro důležité služby unikátní.

To je samozřejmě v praxi velmi náročné a vyžaduje určitý vhled do principů počítačové bezpečnosti. Příbuzným můžete pomoci třeba tak, že s nimi projdete ty nejdůležitější služby (e-mail, elektronické bankovnictví, e-shopy, on-line úložiště, operační systém) a pomůžete je zabezpečit silným heslem. Například následovně:

Nainstalujte správce hesel (například LastPass nebo KeePass) a vysvětlete, k čemu je dobrý. Nastavte správce hesel tak, aby fungoval ve všech používaných prohlížečích na počítači i na mobilu. Společně vygenerujte bezpečná (silná a náhodná) hesla pro všechny důležité služby. Tam, kde je to možné, aktivujte dvoukrokové zabezpečení (umí například Gmail, Facebook, Microsoft a řada dalších) a vysvětlete, jak funguje. Ujistěte se, že mají na bezpečném místě uloženou kopii hlavního hesla (master password), které by měl znát pouze člověk, kterému hesla nastavujete.

Zabezpečení počítače Firewall, antivirus a ochrana před malware

„Jednou mi počítač najednou ukázal hlášku, že tam mám virus a že mám nainstalovat antivir. Naštěstí stačilo dát tam číslo kreditní karty.“

Bezpečná a silná hesla jsou důležitým krokem pro on-line bezpečnost. Ale pro lepší zabezpečení je potřeba udělat více. Na internetu se pohybuje spousta havěti (malware) a není od věci důvěřivějším příbuzným připomenout, aby byli obezřetní: především aby nikomu nedávali své heslo, neklikali na odkazy v podezřelých e-mailech nebo na podezřelých stránkách a nikomu nepřeposílali zprávy z banky.

Po softwarové stránce pak můžete udělat následující:

nainstalovat aktualizace operačního systému a nastavit je tak, aby se instalovaly automaticky (nebo tak, jak to uživateli vyhovuje)

aktualizovat prohlížeč

zkontrolovat, zda na počítači není žádný malware, otravné toolbary, zbytečná rozšíření prohlížeče či nějaká další havěť

nainstalovat ochranu před viry a malwarem

Nezapomeňte uživateli aspoň rámcově vysvětlit, co jste udělali a proč. Vyhnete se tak pozdějším nedorozuměním.

Soubory, složky a zálohování Najděte systém, který přežije

„Mám to někde na počítači, zkus to tam najít. Myslím, že ta složka se jmenuje AAA nové fotky nebo tak nějak.“

Pořádek na disku je popravdě dost zajímavá kategorie, která by si nejspíše zasloužila vlastní obor psychoanalýzy. Někdo si dává všechny soubory pojmenované „Dokument 435" na plochu, někdo naopak úzkostlivě rozděluje všechny nové fotky do adresářové struktury ve stylu Fotky/2016/Vánoce/Rodina/Večeře/Příprava.

Fotky pro všechny Jak ostatním snadno ukázat fotografie? V minulosti jsme doporučovali program Picasa, jeho vývoj ovšem skončil. I nadále je Picasa použitelná, ale kromě ní můžeme doporučit aplikace Zoner, microsoftí aplikaci Fotky nebo on-line službu Google Photos. A pokud máte chvilku času, můžete příbuzným ukázat, jak lépe ovládat nový fotoaparát.

Myslete na biblické „nejprve uspořádejte gigabajty na svém disku a pak teprve organizujte megabajty na disku svého bližního“ a nevnucujte ostatním svůj systém, aniž to s nimi předem proberete. Ale to neznamená, že jim nemůžete pomoci lépe se v souborech vyznat.

Řadu lidí třeba překvapí, že mohou soubory a složky rychle prohledávat díky indexování disku. To samotné může motivovat k lepšímu pojmenování složek. Aplikace jako Fotky (ve Windows) nebo iPhoto (Mac OS) zase umožní rychlý chronologický a vizuální přehled ve fotografiích.

Ale hlavně nezapomeňte na zálohování. To je věc, na kterou skoro nikdo nemyslí, a vzpomene si na ni až ve chvíli, kdy se z disku začne kouřit nebo když zjistí, že disk zašifrovali internetoví „podnikatelé“. Zálohování nemusí být nijak složité, můžete využít on-line služby nebo nástroje, které jsou součástí operačního systému. Dokonce i obyčejná kopie souborů na externí disk jednou za rok je lepší než nic.

Televize Nastavte, co se dá

„Já už se dívám jen na tuhle stanici, ostatní nějak zmizely nebo co...“



Zatímco pro vás může být procházení nabídek, konfiguračních obrazovek a pokročilých funkcí chytré televize samozřejmostí, vaši rodiče a prarodiče nejspíše vyrůstali v době, kdy každé tlačítko mělo svou jedinečnou a konkrétní funkci. Proto se nelze divit, že starší generace má problém s moderní televizí. O nových možnostech propojení televize s internetem nebo mobilem nemluvě.

Pomozte svým příbuzným nastavit vstupy a kanály tak, aby jim vyhovovaly. Zeptejte se, na co se nejraději dívají, a seřaďte podle toho nabídku programů. Ukažte jim, jak spustit DVD, nahrát program nebo jak se vrátit do základního menu. A ubezpečte se, že jste nezastavili něco, co jim sledování televize nějakým nepochopitelným způsobem znemožní.

Více tipů na zapojení televize v našem videu:

VIDEO: Jednoduché zapojení televize. Tady je návod, jak na to Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Domácí síť Vyřešte problémy s bezdrátovou sítí jednou provždy

„Heslo na wi-fi? To nevím, to se musíš zeptat toho pána, co mi to nainstaloval.“

Řada domácností dnes provozuje hotspot pro bezdrátovou síť. Ale ne všichni o tom vědí, což může znamenat, že mají na routeru stále původní výchozí jméno a heslo (obvykle admin/admin). Vystavují se tím útokům zvenčí. Navíc nejspíš nevyužívají možností, které jim domácí síť nabízí.

Nastavování bezdrátové sítě téměř vždy vyžaduje pevné nervy. Budete muset zjistit, která zařízení už se k sítí připojují, na jakých kanálech běží ostatní bezdrátové sítě v okolí, jaká hesla jsou nastavena a jaké jsou možnosti domácího routeru. Možná bude nejlepší router vyměnit za novější a spolehlivější.

Každopádně až budete hotovi, měla by domácí síť splňovat následující požadavky:

zabezpečení silným heslem a šifrováním

nastavené administrátorské heslo na routeru

provoz na kanálu, který není obsazen okolními sítěmi (případně nechat to na routeru, pokud to umožňuje)

připojení tiskárny a sdíleného disku k routeru

ideálně i oddělená síť pro hosty, kterou lze vypnout a zapnout podle potřeby

Pro vyzkoušení síly a rychlosti připojení můžete použít třeba mobilní aplikaci Wi-Fi Analyzer a webovou aplikaci fast.com. Možná bude potřeba přemístit hotspot, aby pokryl celou domácnost. A nezapomeňte, že tam, kde je to možné, je pořád nejjistější mít kabelové LAN připojení.

Pomoc na dálku Nastavte kanál pro případ nesnází

„Přijeď prosím co nejdřív, na něco jsem ťuknul a zmizely mi všechny e-maily.“

Jsou problémy, které se po telefonu skoro nedají vyřešit. Třeba už jen proto, že byste napřed museli vysvětlit, co to znamená kurzor, klávesová zkratka a příkazový řádek. Mnohem lepší proto je, když příbuzným nastavíte počítač tak, abyste jim v případě problémů mohli pomoci i na dálku.

TeamViewer umožní připojit se k počítači na dálku

Naštěstí existuje řada programů, které vám v takovém případě poslouží, mimo jiné i Vzdálený přístup přímo ve Windows. My máme dobrou zkušenost s aplikací TeamViewer. Můžete příbuzné po telefonu navést, jak program nainstalovat a spustit, ale mnohem lepší je, když jej nainstalujete a nastavíte dopředu. Zástupce aplikace dejte viditelně na plochu a pojmenujte jej „Pomoc“, „SOS“ nebo „Honzík je tu pro tebe, dědo“.

Až se pak v průběhu roku vyskytne nouzová situace, bude mnohem jednodušší ji vyřešit. To vše díky tomu, že jste si na své bližní udělali o Vánocích čas. Krásné svátky!