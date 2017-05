Německo začalo po kritice útočných pušek Bundeswehru hledat náhradu

V roce 1995 vstoupila do výzbroje německé armády nová útočná puška Heckler & Koch G36. Domácí zbraň zvítězila ve výběrovém řízení a německé ministerstvo obrany nakonec za nákup 178 tisíc zbraní tohoto typu v různých verzích utratilo 180 milionů eur. Firma se zbraní slavila úspěchy i jinde, když se ji podařilo vyvézt do 40 zemí světa.

Po nasazení Bundeswehru v Afghánistánu se však na G36 snesla v německých médiích kritika. Zbraň při vysokých provozních teplotách, ať už z důvodů okolní teploty nebo dlouhodobé střelby, údajně výrazně ztrácela přesnost. Problémy se do popředí dostaly po smrti tří německých výsadkářů při devítihodinové přestřelce v Afghánistánu v roce 2010. Podle hojně citované zprávy deníku Der Spiegel dosáhla odchylka G36 při vysokých provozních teplotách a střelbě na 500 metrů šest metrů.

Ministerstvo dalo nakonec kritikům na jaře 2015 v podstatě za pravdu. „Zbraň ve své současné podobě nemá v německých ozbrojených silách budoucnost,“ prohlásila tehdy německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Její hodnocení přišlo po zveřejnění výsledků vládního testování G36. Na testech se podílelo Technické centrum pro zbraně a munici (WTD 91) německé armády a Výzkumný ústav pro materiály, paliva a maziva (WIWeB).

Pro test bylo vybráno 25 pušek G36 ve variantách A0, A1, A2, A3 a A4 a nespecifikovaný počet cizích útočných pušek. Střelivem se stal standardní náboj 5,56x45 mm NATO. Vzorkové pušky střílely na terč velikosti lidské postavy na vzdálenost 300 metrů. Požadována byla 90 % přesnost, tedy devět z deseti střel muselo zasáhnout cíl. G36 však při zahřátí (z 15 °C na 45 °C během 10 minut) rychle ztrácela přesnost. Už po vystřílení dvou zásobníků některé zbraně G36 dosahovaly přesnost pouze 53 %. Zpráva zároveň potvrdila, že ostatní testované zbraně „dokážou v zásadě“ splnit požadavky Bundeswehru.

G36 byla tedy označena jako nevhodná pro déle trvající přestřelky. Výrobce G36, německá firma Heckler & Koch, ale oponovala, že zbraň vyhovovala původním požadavkům armády. To v podstatě potvrdil i soud, který zamítl žalobu státu za náhradu škody, protože armáda podle něj dostala přesně to, co si objednala. Svou roli v potížích mohla sehrát i nevhodná munice s příliš tenkým pláštěm. Ale ať už byla přesná příčina jakákoliv, konec G36 byl a je neodvratný a nyní začíná hledání náhrady.

Co Němci chtějí

Novou standardní útočnou pušku pro německého vojáka hledá program System Sturmgewehr Bundeswehr (SSB). Vítěz dostane sedmiletou smlouvu na dodání zhruba 120 tisíc útočných pušek a příslušenství (včetně náhradních dílů) v celkové hodnotě 245 milionů eur (6,6 miliardy korun). Přesný počet dodaných zbraní bude oznámen ale v roce 2020.

Spolková kancelář pro vybavení, informační technologie a podporu provozu Bundeswehru, která zakázku vypsala, vypracovala na novou pušku řadu požadavků.

Zbraň může být jak v ráži 5,56×45 mm NATO, tak v 7,62×51 mm NATO. Požaduje se varianta s dlouhou hlavní a karabina, přičemž konverze dlouhá/karabina má být možná jen výměnou hlavně. Délka zbraně nemá přesáhnout 1 000 mm u dlouhé hlavně a 900 mm u karabiny. Hmotnost bez optiky a zásobníku nemá být vyšší než 3,6 kg, a to i případě ráže 7,62×51 mm. Životnost pouzdra závěra a konstrukce je požadována minimálně 30 tisíc výstřelů. Hlaveň musí vydržet 15 tisíc výstřelů munice s měkkým ocelovým jádrem a alespoň 7 500 výstřelů průbojné munice.

Bundeswehr k pušce požaduje také bajonet, tlumič, noční vidění, klasické zásobníky, vysokokapacitní bubnový zásobník, čisticí sadu, dvojnožku, přední rukojeť a náhradní mířidla.

V rámci tendru jsou všichni účastníci povinni prokázat roční obrat ve výši alespoň pěti milionů eur ročně za poslední tři roky a schopnost dodat 20 tisíc pušek s příslušenstvím za rok. Dodávky zbraní mají probíhat mezi roky 2019 a 2026.

Startovní pole

Mezi hlavní favority patří Heckler & Koch HK416 (5,56×45 mm), kterou za svou novou standardní útočnou pušku vybrala francouzská armáda, HK417 (7,62×51 mm) a novější HK433 (5,56x45 mm). Heckler & Koch je od šedesátých let hlavním dodavatelem útočných pušek pro německou armádu a vojáci s jejich produkty mají bohatou zkušenost. Jde navíc o německou firmu, takže výroba proběhne přímo v Německu. Hlavní překážkou může být skandál kolem G36. Politické napětí kolem G36 však mohou zmírnit zářijové německé parlamentní volby.

Steyr Mannlicher RS556 Heckler & Koch HK4133 Heckler & Koch HK416F

Dalším horkým kandidátem je puška RS556 (5,56×45 mm) - výsledek spolupráce německé firmy Rheinmetall a rakouské Steyr Mannlicher. Do tendru se již zapojil také SIG Sauer se svou útočnou puškou MCX (5,56×45 mm). Očekává se, že svou nabídku pošle také italská Beretta s puškami ARX 160 (5,56×45 mm) a ARX 200 (7,62×51 mm) nebo FN Herstal se SCAR-L (5,56×45 mm) a SCAR-H (7,62×51 mm).

Do doby, než německá armáda dostane první dodávku nových útočných pušek, jsou vojáci v misích posíleni o pušky HK417 v ráži 7,62×51 mm. Německé ministerstvo obrany v reakci na potíže s G36 v roce 2015 nakoupilo 600 HK417 pro prvosledové jednotky nasazené v zahraničních misích.

