Netflix slaví 20 let. V češtině nabízí „jen“ 110 filmů a seriálů

Online streamovací video služba Netflix začala tuzemským divákům fungovat loni v lednu. Počet filmů a seriálů s lokalizací do češtiny od té doby stoupl na 110. Není to mnoho, ale situace se pozvolna každým měsícem pozvolna zlepšuje. Prvním českým filmem, který se v nabídce globální videotéky objevil, je Lída Baarová Filipa Renče.

Dnes, dvacátého devátého srpna oslaví Netflix 20 let od založení v roce 1997. Služba je přístupná prakticky na jakémkoli zařízení, které má připojení k internetu, včetně osobních počítačů, tabletů, chytrých telefonů, chytrých televizí a herních konzol. Služba je nyní dostupná ve více než 190 zemích a předplacenu ji má zhruba 104 milionů předplatitelů.

Společnost založili počítačový expert, matematik a současný šéf Netflixu Reed Hastings Jr. (56), který rovněž působí ve vedení společnosti Facebook, a podnikatel Marc Bernays Randolph (59) v malém městečku Scotts Valley v Kalifornii. Firma nyní sídlí v v kalifornském Los Gatos. Začátky byly velmi skromné: 30 zaměstnanců a necelá tisícovka DVD nosičů. Princip fungování půjčovny zaujal zákazníky svou jednoduchostí. Zákazník si objednal film, který mu přišel poštou, a on ho po zhlédnutí poslal zpátky. O několik let později začala firma poskytovat streamování obsahu přes internet.

Česká stopa

V roce 2000 zakladatelé čelili nabídce na převzetí tehdy největším americkým řetězcem videopůjčoven Blockbuster, nakonec z toho sešlo a Blockbuster v roce 2010 vyhlásil bankrot, právě kvůli růstu obliby služeb jako Netflix. V roce 2002 Netflix vstoupil na burzu a postupně expandoval do celého světa. O rok později do společnosti přišel i Robert Kyncl, o kterém se v jistých kruzích říká, že je nejmocnějším Čechem v USA. Stojí totiž za úspěchem jiné streamovací služby - YouTube. Tam odešel právě z Netflixu.

Dnes pan YouTube, dříve pan Netflix Robert Kyncl Je to nejmocnější Čech v Americe. Minimálně v zábavním průmyslu a na internetu. Pracoval mimo jiné pro televizní stanici HBO a známou internetovou videopůjčovnu Netflix. Dnes je šéfem pro obsah a provoz serveru YouTube v Googlu, který mu svěřil velký úkol, aby tuto internetovou službu o něco přiblížil televizi. Robert Kyncl, šéf obsahu YouTube

Na evropský trh vstoupil Netflix v roce 2012. Nabídka byla však zprvu dostupná pouze v angličtině, španělštině a portugalštině. Nyní již nabízí programy ve 20 jazycích.

Netflix denně odstreamuje kolem 125 milionů hodin seriálů a dalších pořadů. Svým uživatelům nabízí využití služeb na měsíc zdarma a poté je měsíční předplatné od 7,99 eur (209 korun) do 11,99 eur (313 korun). Firma vyrábí i vlastní pořady jako je například populární seriál House of Cards (Dům z karet) nebo momentálně asi nejpopulárnější Orange is the New Black (Oranžová je nová černá - název naráží na barvu vězeňského oděvu.). Letos chce za vlastní programy utratit šest miliard dolarů. Celkem nabízí na 5 500 filmů, seriálů, zábavních pořadů či dokumentů.

Společnost má podle odborníků stále prostor na to, aby dohnala HBO, oblíbenou placenou televizi, která mu slouží jako model. HBO má po celém světě 134 milionu předplatitelů. Dalším konkurentem Netflixu je Amazon Prime Video, která má podle vlastních údajů zákazníky ve více než 200 zemích a teritoriích na celém světě. Podle médií má 65 milionů zákazníků.

Netflix zaměstnává 4 700 lidí. Loni utržil 8,8 miliardy dolarů, což bylo o dvě miliardy více než v roce 2015. Čistý zisk činil 186,6 milionu dolarů oproti 122 milionům v roce 2015.

Letos Netflix uskutečnil důležitou akvizici. Koupil vydavatele komiksů Millarworld a s hrdiny komiksů této firmy plánuje točit filmy a seriály. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Naopak se Netflixu nepodařilo udržet lukrativní smlouvu se studiem Disney a nové „Pixarovky“ tak diváci služby už neuvidí - více zde.

Tituly studia Disney v české nabidce Netflixu. Nové už tam od příštího roku nenajdete.

S českými titulky si mohou diváci pustit několik animovaných seriálů (především Pokémonů), ale starší hity, jako je Nespoutaný Django, Resident Evil, Amazing Spider-Man nebo seriály Orange Is The New Black, Daredevil, House of cards a Narcos.



Netflix kromě filmu Lída Baarová zakoupil práva i na vznikající film Martina Mrnky o Miladě Horákové, který se v kinech objeví 2. listopadu. Režisér na něj dlouho sháněl finance. Posun znamenala právě účast Netflixu zakoupením práv na streamování po celém světě.

Stopa Netflixu se objevila i na Karlovarském festivalu, kde mohli diváci vidět snímek Bestie bez vlasti, který Netflix produkoval, nebo film Belgica, který Netflix koupil po premiéře v Sundance.

Mezi nejznámější původní počiny Netflixu patří kromě již zmíněných děl historický The Crown, fantasy Stranger Things, ale také teenagerský 13 Reasons Why (13 důvodů proč), který letos vyvolal kontroverzní reakce, protože svým příběhem o sebevraždě dospívající dívky je podle některých kritiků návodný. Mezi oceňované tituly patří také komediální série Master of None o třicátníkovi, který žije v New Yorku, snaží se prorazit jako herec.

Vkus mladších diváků se Netflix pokusil kultivovat také filmy jako je jihokorejský snímek Okja, jenž vypráví o dívce žijící s velkým prasátkem a letos sklidil ovace i pobouření na filmovém festivalu v Cannes - více zde.



Hrozí něco Netflixu?

Někteří experti varují, že služba je rozkročena příliš doširoka, což může její další vývoj přibrzdit. Investice do nových seriálů a filmů se firmě zatím vyplácí a daří se jí oslovovat diváky, kteří už nejsou ochotni přizpůsobovat trávení svého volného času programovému diktátu televizních stanic.

Je to „odměna za to, že vyrábíme skvělý obsah“, pochvaloval si poslední výsledky firmy její šéf Reed Hastings. Společnost oznámila, že ve druhém čtvrtletí tohoto roku získala dalších 5,2 milionu předplatitelů, většinou mimo Spojené státy. Neameričané tak už tvoří zhruba polovinu netflixové komunity.

Firma si za zmíněné období připsala zisk 65,6 milionu dolarů, což znamená nárůst o 60 procent oproti stejnému období minulého roku a také příslib, že bude dost peněz na investice do dalších původních filmových projektů. Cílem Netflixu je, aby tvořily polovinu jeho nabídky a letos do své vlastní tvorby investuje šest miliard dolarů. V příštím roce to má být o další miliardu víc.

Jak ale poznamenal deník The Washington Post, Netflix postrádá jasnou identitu ve snaze být vším. Na jedné straně je schopen vyrábět prestižní dramata, která sklízejí skvělé kritiky a spoustu nominací na televizní ceny Emmy, ale na druhou stranu produkuje tituly, jako jsou „zběsilá“ letní rodinná krimi sága Ozark nebo už zmíněný 13 Reasons Why, které si podle respektovaného listu měly ještě nějaký čas pobýt ve vývojovém inkubátoru.

„V tuto chvíli si Netflix stojí za heslem více je více,“ konstatoval washingtonský list. Nyní má Netflix na kontě více než 200 původních seriálů, talk show či kulinářských show. Netflix jenom na příští rok chystá také 50 reality show.

Nyní pracuje na tom, aby do svých služeb získal prakticky každého stand-up komika v USA. Od příštího roku bude mít na Netflixu svou konverzačních show moderátorská legenda David Letterman (psali jsme zde), která v roce 2015 opustila televizi CBS. Rovněž tvůrce animovaných seriálů Simpsonovi a Futurama Matt Groening nově pracuje pro Netflix, konkrétně na seriálu Disenchantment. Slavný režisér Martin Scorsese pak pro streamovací službu natáčí akční kriminálku The Irishman s Robertem De Nirem a Al Pacinem v hlavních rolích.

Netflix je dokonce ochoten se - přes své rostoucí tržby - v zájmu investic do nových původních projektů zadlužovat. Dosud nashromáždil přes 20,5 miliardy dolarů dluhů.

Někteří experti varují, že údajná bublina kolem Netflixu může splasknout, pokud se firmě nebude dařit vyrábět dostatek vysoce oblíbených seriálů, jimiž by vábila nové předplatitele. „Nikdo nezůstane dominantním hráčem navěky,“ řekl listu Los Angeles Times Mike Vorhaus, šéf poradenské firmy Magid Advisors působící v mediální a digitální branži. „Myslím, že budou potřebovat určitou dávku štěstí, aby nezabředli do dluhů v nejhorší fázi zpomalení růstu,“ varoval Vorhaus.