Složitá hesla byla 0my1, lituje autor návrhu. Časté změny spíše škodí

Tam, kde to služba umožňuje, nezapomeňte zapnout dvoustupňové ověření (též dvoufaktorová autentizace, dvoufázové ověření). Například Google, Facebook, Microsoft a většina poskytovatelů elektronického bankovnictví nabízí nějakou formu dodatečného ověření, ať už přes SMS (nedoporučuje se), speciální aplikaci nebo dokonce hardwarový token. Dvoufaktorové zabezpečení je sice někdy otravné, ale jde o zatím nejlepší zabezpečení proti řadě vzdálených útoků, jak cílených, tak plošných. Využijte přihlášení skrze platformu, ale opatrně: některé služby umožňují přihlášení skrze platformu třetí strany (nejčastěji Google, Twitter nebo Facebook). Tím odpadá starost s výběrem uživatelského jména a hesla. Nezapomeňte ale zkontrolovat, zda tím nedáváte nějaké službě přístup k soukromým datům Správci hesel LastPass, KeePass a 1Password Protože většina uživatelů využívá desítky nebo stovky on-line služeb, když přijde na bezpečnost hesel, každý se musí dříve či později uchýlit k nějakým kompromisům. Dělejte tyto kompromisy s rozvahou a pouze tam, kde nejsou v sázce důležitá data, soukromé údaje nebo klíčové služby. Jedním z kompromisů, který je podle některých odborníků užitečný, je využítí tzv. správce hesel, tedy programu či služby pro bezpečné ukládání přihlašovacích údajů. Nedoporučujeme používat výchozí správce hesel v prohlížečích, jde často o velmi základní službu bez dodatečného šifrování nebo zabezpečení. Máme dobré zkušenosti se službami LastPass (on-line služba s pluginy pro prohlížeče a mobilní aplikací) a Keepass (off-line, opensource). Správce hesel se postará o ukládáná a generování hesla, stačí si pamatovat jedno hlavní heslo (master password), pomocí kterého jsou ostatní hesla šifrována. Pokud zapomenete své hlavní heslo, máte smůlu, neexistuje způsob, jak jej obnovit (kdyby existoval, šlo by o zranitelnost). Se správcem hesel tak můžete mít skutečně unikátní heslo pro každou službu. Na druhou stranu vkládáte značnou důvěru do provozovatele dané služby, a výzkumníci upozorňují, že i správci hesel mohou obsahovat bezpečnostní chyby. Vyplatí se proto kombinovat více postupů pro zabezpečení, například silná unikátní hesla + správce hesel + dvoufaktorové ověření.