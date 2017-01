Podívejte se na první fotky z nové družice na předpověď počasí

GOES 16 původně označená jako GOES-R (Geostationary Operational Environmental Satellite) je satelit, který provozuje agentura NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Je prvním z nové generace geosynchronních družic (svou dráhu oběhne stejně rychle, jako se Země otočí kolem své osy), který bude dodávat atmosférická data a údaje z měření povrchu západní polokoule. Vypuštěna byla 19. listopadu 2016 z Cape Canaveral.

Družice dokáže vyfotit celou Zemi každých 15 minut a USA (pro které jsou data z ní určená především) nasnímkuje každých pět minut. GOES 16 obíhá ve výšce 35 888 kilometrů. Koncem roku by na oběžnou dráhu měla vzlétnout ještě jedna podobná družice se stejným účelem nazvaná GOES 17.

Další snímky naleznete přímo na stránkách NOAA.