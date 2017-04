Nový levný základ a 2v1 se skvělou nožičkou. Acer překvapil novinkami

Úplný základ zastupuje notebook Swift 1, který nás zaujal zejména bytelnou konstrukcí celokovového šasi a matným 13,3" IPS displejem s Full HD rozlišením. Notebook by tak měl zvládnout každodenní nošení a zároveň umožnit pracovat i v horších světelných podmínkách. Je silný jen 14,9 mm a váží 1,3 kg.

Acer Swift 1 vypadá jako velice povedený základní model.

Cenově bude začínat na zhruba jedenácti tisících korunách, tu nejlevnější variantu s 64 GB eMMC úložištěm bychom však vynechali a sáhli pro dražší verzi se 128 GB SSD. Mezi procesory bude na výběr Intel Pentium N4200 a Intel Celeron N3450, což pro nenáročnou práci a studijní potřeby bez hraní her stačí. Dobrou zprávou je, že ve všech konfiguracích budou notebooky osazeny 4 GB operační paměti. Chybět nemá ani čtečka otisků prstů a možnost přihlašování přes Windows Hello. Akumulátor má vydržet deset hodin provozu, to však ověříme při recenzi, jakmile do Čech dorazí vzorky.

Acer Switch 5 nabízí skvělý podstavec a zcela tiché chlazení.

Z vyšší cenové, výkonové i koncepční kategorie je Switch 5, v podstatě nástupce loni představené Alpha 12. Jde o zařízení 2v1, respektive tablet s magneticky připínatelnou klávesnicí. Na něm nás zaujal nový stojánek, který umí tabletovou část zaaretovat v libovolné poloze ze širokého rozsahu (viz. video) a navíc s ním lze manipulovat jen jednou rukou.

Stejně jako v Alpha 12 i Switch 5 má kapalinové chlazení LiquiLoop, díky kterému bez jediného větráčku a tedy zcela tiše uchladí i procesory Core i5 a i7. Switch 5 bude mít (bohužel) lesklý dotykový 12" IPS displej s rozlišením 2160 x 1440 pixelů. I tento stroj má na akumulátor dle výrobce vydržet deset hodin.

Stejné tiché kapalinové chlazení nabídne i designový all-in-one počítač Aspire U27 a jako první produkt nabídne i nový typ paměti - Optane od Intelu.

Je to paměť, která dosahuje rychlosti operační paměti DRAM, ale zároveň lze vyrobit levněji a tím pádem ve větších kapacitách a zároveň se v ní uložená data nevymažou při odpojení od elektrické energie. Lze říci, že Optane kombinuje to dobré z SSD i RAM. U27 bude osazen až 32 GB této paměti a sekundovat jí bude buď SSD (do kapacity 512 GB), nebo HDD (do kapacity 2 TB). Ve druhém jmenovaném případě vyniknou vlastnosti Optane nejlépe - zařízení bude velmi rychlé, zároveň však nabídce obří úložnou kapacitu. A bude podstatně levnější, než kdyby v sobě mělo 2 TB SSD.

All-in-one počítače s kapalinovým chlazením a pamětí Intel Optane.

V nabídce bude s procesory Core i5 a Core i7 a bude mít 27" displej s Full HD rozlišením. Zajímavostí je infračervená kamera pro rozpoznávání obličejů v přihlašování Windows Hello. V prodeji bude za cenu od 35 000 Kč.