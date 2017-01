Přelomový software na hraní go vyrazil na tajnou vítěznou šnůru

Fanoušci hry go zažili velmi napínavý konec roku s téměř westernovou zápletkou. Do vrcholového go totiž vstoupil na konci roku „neznámý cizinec“, který si velmi přesvědčivě poradil s velkou části světové špičky.

Pravidla go Go je hra s relativně jednoduchými pravidly, ve které náhoda nehraje žádnou roli. Hrací deska má rozměr 19×19 políček (ve skutečnosti průsečíku linií na ploše, ale to je vlastně jedno). Hráči mají kameny různé barvy, které střídavě mohou klást na libovolné volné hrací pole. Vždy začíná černý a hráči se snaží zcela obklíčit soupeřovy kameny a zabránit mu v obklíčení svých vlastních. Hra končí ve chvíli, když se oba hráči vzdají tahu, a vyhrává zjednodušeně řečeno ten, kdo ovládne větší území (ve skutečnost je to složitější a skóre se může počítat různými způsoby podle různých pravidel). Hráči go se tedy snaží vytvořit souvislé bloky ze svých kamenů a zabránit v tomtéž soupeři. Zdá se to jednoduché, pro počítačovou analýzu je ale hra go nesmírně obtížná svým rozsahem.

Hráč, který byl známý pod přezdívkou Master(P), se objevil mezi on-line hráči korejského serveru Tygem 30. prosince. Celkem brzy bylo jasné, že jde o program, protože hrál beze známek únavy jednu partii za druhou. Zároveň bylo jasné, že jde o program netradičně silný. Go je totiž hra s takovým počtem kombinací, že obvyklým přístupem (hrubou výpočetní silou) ji dnes smysluplně řešit nelze, a tak v ní dlouho lidé zůstávali nepřekonatelní.

Změnil to až v loňském roce program AlphaGo, který vyvinula malá firma koupená společností Google, ten jako první vůbec dokázal porazit i špičkové hráče go. Master(P) si vedl snad ještě suverénněji: na Tygemu zaznamenal 30 vítězství za sebou, včetně vítězství několika hráčů úzké světové špičky. Byl tak dobrý, že profesionálově se doslova řadili za sebe, aby si mohli hru proti němu vyzkoušet. Po vítězné řadě se neznámý hráč přesunul na server FoxGo, kde pod jménem Magister(P) zaznamenal dalších 20 vítězství za sebou. (Záznamy všech partií jsou v tomto blogu.)

Záhada vzbudila pozornost, a tak když se Master(P) 4. ledna pustil do hry, čekala na něj mimo jiné tisková agentura Sina, která ve spolupráci s několika profesionálními hráči připravila komentovaný přímý přenos se zápasů. Výsledek byl ale stále stejný: záhadný hráč odehrál ještě dalších deset zápasů a ani jednou neprohrál. Výjimkou byla jediná remíza, které se podařilo dosáhnout pouze nedopatřením: lidskému protihráči totiž vypadlo připojení k internetu, a protože zápas byl teprve v začátku, podle pravidel serveru šlo o remízu.

V té době se spekulovalo hlavně o tom, zda neporažený software je ve skutečnosti program AlphaGo, který loni až překvapivě snadno překonal jednoho z nejlepších hráčů historie go Lee Se-dola, nebo jde o něco nového. Do vývoje „umělé inteligence“ pro go se totiž po vlně zájmu vyvolané úspěchy AlphaGo chtěly pustit i další týmy a skupiny (či alespoň takový úmysl oznámily). Záhadu vyřešil jeden z „otců“ AlphaGo Demis Hassabis, podle jehož tweetu šlo skutečně o novou verzi programu AlphaGo. Tvůrci prý chtěli tímto způsobem provést neoficiální testování. Oficiální zápasy prý budou následovat časem.

Připomínám, že AlphaGo je poměrně komplikovaný software, který v sobě spojuje moduly schopné samostatně se učit ze svých her a velkou databázi vhodných tahů (podrobněji o tom v našem starším článku). Software také neběží na jednom počítači, ale zjednodušeně řečeno stovkách počítačů, a tak k má dispozici ohromné množství „hrubé síly“. Vyvinula ho tzv. DeepMind, což je start-up, který nakonec koupila společnost Google (oficiálně je to tedy dnes součást holdingu Alphabet, na který se Google měnil v roce 2015).

Stojí ovšem za zdůraznění, že AlphaGo hrál během své krátké kariéry anonymního internetového hráče pouze krátké hry, ve kterých není mnoho času na přemýšlení (jde o sekundy). Odborníci se shodují, že v takových zápasech bude jeho výhoda nad lidskými hráči výraznější než v delších soutěžních zápasech, které se počítají na hodiny. I na ty podle všeho dojde - ale po oslnivém vstupu nové verze AlphaGo na scénu už asi sázkové kurzy nepochybně budou výrazně ve prospěch počítače.

Pokud tedy vůbec zápas člověk vs. počítač bude mít smysl a nestane se něco podobného jako v šachu, kde lidé s počítači už přímo vůbec nesoutěží. Nikdo se nechce dívat na předem rozhodnutý zápas. Mnohem zajímavější je spojení sil počítače a člověka, které je obecně v součtu efektivnější než jednotlivé části samostatně. Bude extrémně zajímavé sledovat, do jaké míry to bude platit i v go.