Blíží se vylepšení Windows 10. Připravte se na holografii, 3D a další

1. Centrum akcí

Jako první zmiňme Centrum akcí. Jde o jakési primární rozhraní pro ovládání a práci s Windows. Zapracovalo se na jeho vylepšení v podobě snadnějšího ovládání a dostupnosti dalších funkcí, a bude to velký skok vpřed. Nově se v něm objeví jezdci pro snadnou úpravu hlasitosti či jasu (a to dokonce po menších než jen 25% skocích/posunech). Zapracuje se i na vylepšení Cortany, pročistí se uživatelské rozhraní a vylepší nabídky pro přizpůsobení rychlých akcí.

2. Více personalizace

Nejvíce kritik ve Windows 10 padá na vrub omezených možností personalizace. Ve srovnání s předchozími verzemi operačního systému toho není mnoho, co si lze přizpůsobovat, a přitom už dnes uživatelé kladou důraz na to, aby se odlišili. Pokud třeba používáte vlastní barvu v systému, dostanete mnohem více možností, kde je využít a kam aplikovat. Nebudou chybět náhledy, jak bude barva vypadat v celém systému. Tím uživatel zjistí, zda barvy, které vybral, nebudou rušit práci, a tak bude text a další prvky snadno čitelné a případně získá od systému jiné podobné návrhy. Microsoft zároveň chystá začít prodávat témata ve Windows Store. Jejich součástí budou další osobní personifikace, které jsou navrženy tak, aby změnily celkový vzhled Windows 10. Těšit se můžeme na sbírky Minecraft a League of Legends atd. Dále bude zavedeno automatické modré světlo, které bude použito pro změnu teploty jasu obrazovky na základě denní doby – podobně to již dělají různé programy jako je např. F.lux.

3. Malování nyní ve 3D

Malování či chcete-li Paintbrush se od verze Windows 95 nijak zvlášť nezměnilo. Změny se sice odehrály, ale princip se nezměnil. Nyní nastal ten pravý čas to zvrátit. Tuto bitmapovou aplikaci na kreslení dokázala celá řada umělců využít pro tvorbu pozoruhodných děl a to i přes to, že pro většinu uživatelů sloužila pouze ke čmárání. Jeho největší transformace se odehraje směrem ke 3D. Pořád tak v něm nalezneme funkce, na které jsme zvyklí, ale přibude možnost navrhovat a tvořit obrázky v 3D a pracovat s vrstvami. Nebude chybět podpora pro stylusy a aplikace se tak konečně posune do 21. století. Pokud jste na ni zvědavi, můžete její preview již dnes stahovat z Windows Store. Ale pozor, malování již není pro každého a je pro něj zapotřebí rychlejší hardware.

4. Smíšená realita

3D realita je stále vylepšována, ale co bude novinkou letošního roku ve Windows, je holografie. Konečně má šanci dostat se blíže ke spotřebitelům a nejen k hi-tech fandům. Microsoft vloni představil HoloLens, což jsou hardwarové brýle. Jde o futuristickou spojnici mezi realitou a elektronickým světem. Díky brýlím Microsoft vdechne aplikacím digitální život a přenese je do fyzického světa. Po nasazení průhledných brýlí se na první pohled nic nemění, vy ale může vlastní realitu doplňovat o virtuální prvky, které se budou v brýlích zobrazovat. Cena těchto brýlí bude 100 tisíc korun, ale nevěšte hlavu, Microsoft spolupracuje s dalšími výrobci hardwaru a ti vytvoří alternativní a snad i výrazně levnější náhlavní soupravy pro umístění 3D modelů do reálného světa. Brýle mají vlastní hardware, běží na Windows 10 a jsou tak na PC nezávislé. Desktopová verze Windows 10 bude připravena pro spolupráci a kooperaci. Představte si, jak díky brýlím snadno vymalujete pokoj, budete kreativní a vytvoříte 3D prezentace či si zahrajete hru, ve které byste jako byli přítomni.

5. Vylepšený Edge

Jak je z postupného vylepšování nového internetového prohlížeče Microsoftu jasné, v první verzi nebyl zcela připraven na své vypuštění mezi uživateli a jejich běžné používání. A tak se nyní dále upravuje a přidávají funkce, které jsou dnes běžně potřebné. Po vylepšení v update Anniversary se nyní dočká dalšího. Používat bude možné znovunačtení zavřených panelů – dostupné mají být nejen zpětně za několik dní, ale i týdnů. Vylepšení se dočká uživatelská navigace (možnost lépe procházet panely) či rozšíření funkcí pro náhled. A konečně bude možné pracovat s 3D objekty přímo na webových stránkách. Řekněte sami, nelíbilo by se vám například vybírat 3D nábytek, zasadit ho do svého domova a snadno tak zhodnotit, jestli se tam hodí ještě před tím, než ho vložíte do nákupního košíku?

6. Spolupráce s nejbližšími

Každý den komunikujeme s lidmi a aby tato činnost byla ještě snadnější, připravil si pro nás Microsoft novou funkcionalitu. Zavedl nový widget, který umístil do hlavní lišty Windows 10 vlevo vedle hodin. Na toto místo bude možné připínat bubliny reprezentující naše nejbližší a jednoduchým přesouváním obsahu do nich jim odesílat soubory jako jsou fotografie, videa a dokumenty. Takto snadno s nimi bude možné i konverzovat například pomocí Skype, SMS a to bez nutnosti spouštět vybranou aplikaci. K dispozici bude i možnost sdílet i vybraný obsah, jako například pracovní plochu či poskytnutí prezentace.

Závěrem

V kreativní aktualizaci Windows, jak se nazývá, toho bude nového ještě mnohem více. Těšit se můžeme na vylepšení herního módu, změny ve Windows Defenderu, integraci nového hudebního kanálu, podpory Office pro elektronická pera atd. Update by měl být uvolněn v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku.

Hlavní novinky kreativního update si můžete prohlédnout v tomto videu.