Neviditelný kabel, hry ze Steamu a chybějící konektor. Nové TV Samsung

Když v lednu na veletrhu CES Samsung představil novou řadu televizorů s označením QLED, zacukaly přítomným novinářům koutky. Přeci jenom vizuálně podobnější název konkurenční technologii OLED již zvolit nešlo.

Ale legrace stranou. QLED je zkratka z Quantum dot LED a výrobce tak nově označuje technologii panelu dříve nazývanou právě jako Quantum Dot, případně SUHD, o něco dříve NanoCrystal. Pro letošní řady byla Quantum dot technologie vylepšena, především se změnilo její chemické složení. Cílem bylo rozšíření barevného gamutu, zvýšená propustnost světla (tj. při stejném jasovém výkonu má panel nižší spotřebu energie a navíc umí nabídnout více jasu pro HDR obraz). Dalšími pozitivy má být širší pozorovací úhel.

Samsung je tak posledním předním výrobcem televizorů, který v nabídce nemá OLED televizor. A jak to vypadá, ani mít nebude. Technologie QLED je podle produktového manažera Samsungu, Martina Huby, na počátku vývoje a umožňuje další vylepšování. Oproti OLEDu by měla mít výhodu vyšší časové stálosti (jsou používány anorganické slitiny kovů) a již nyní může nabídnout jasový výkon až 2000 nitů - OLED zatím nabízí maximálně zhruba polovinu.

QLED panely mají jen televizory nové řady Q.

Že obraz ukázkových videí vypadal výborně, to asi nikoho nepřekvapí a upřímně, v minulých letech tomu nebylo jinak - více hodnocení si necháme až na delší a osobnější setkání. A tak nám, z uživatelského hlediska, připadá zajímavější vývoj jiných částí televizoru.

Novinky v Tizenu

Samsung zůstává i nadále věrný operačnímu systému Tizen, do kterého ale postupně přibývají zajímavé funkce.

Hra ze Steamu streamovaná přímo do televizoru.

Tou asi největší novinkou, která potěší zejména hráče počítačových her, je integrace funkce Steam Link. Hru z portálu Steam spuštěnou na vašem herním počítači si můžete zahrát na veliké obrazovce televizoru, všechna potřebná data jsou přenášena po síti. V budoucnosti takto bude možné hrát i bez přítomnosti herního počítače - hra bude spuštěna přímo na serverech společnosti Steam. Tuto funkci zatím nabízela například konzole NVidia Shiled, až v testu uvidíme, zda si s touto úlohou poradí televizor stejně dobře.

Při hraní her je vhodné zvolit „herní režim“, při kterém televizor věnuje co největší množství systémových prostředků co nejrychlejšímu vykreslení obrazu - má tak snížit input-lag, tedy časovou prodlevu mezi příchodem obrazového signálu a jeho vykreslení na obrazovce - jakmile po vás začnou ve hře střílet, budete za to rádi.

Příjemnou drobností je integrace aplikace Shazam do vyskakovacího menu. Kdykoli tak ve filmu či seriálu slyšíte hudbu, která vás zaujme, stiskem tlačítka zjistíte název skladby a jméno interpreta.

Příjemné bude i sjednocení designu související aplikace pro chytré telefony a tablety, kde nebude chybět i přenos obrazu a zvuku na tuto druhou obrazovku. Mimochodem, toto je možné spustit i z nových UHD Blu-ray přehrávačů - na film z Blu-ray disků se tak můžete podívat i na svém mobilním zařízení. Musí jen být ve stejné síti.

Konec sluchátkového konektoru

Žádný chytrý televizor Samsung modelové řady 2017 nebude vybaven sluchátkovým konektorem Jack 3,5 mm. Jeho funkci přebírá bezdrátové rozhraní Bluetooth, kterým je možné připojit jak sluchátka, tak přídavné reproduktory.

Dálkový ovladač

Všechny chytré televizory Samsung pro rok 2017 budou vybaveny novým chytrým dálkovým ovladačem, jehož nedílnou součástí je mikrofon pro hlasové povely a hlasové vyhledávání. Pro někoho však může být zklamáním, že nenabídne přímou volbu kanálů, tu lze vyvolat jakožto grafické menu na obrazovku.

Chytrý dálkový ovladač a související GUI.

Prostřednictvím menu na obrazovce budou také snadněji přístupná „barevná tlačítka teletextu“, dnes využívaná pro HbbTV funkce. Funkci „vzdušné myši“, kterou dnes (po troše nezbytného cviku) považujeme za příjemně rychlý způsob ovládání, Samsung nenabídne.

Kabelový management

Kabelová houští kolem televizorů by se měla stát minulostí nejen u Sony, v případě nových televizorů Samsung jsou všechny konektory zakryté zadní stěnou přístroje a kabely jsou stažené do stojanu, případně nožkami.

„Neviditelné“ optické spojení TV a One Connect Boxu. Kabely vyvedené do nožiček televizoru.

Modely s „one connect boxem“, tedy externím modulem sdružujícím všechna přípojná místa, tunery a další elektroniku, navíc přinášejí poměrně revoluční novinku - tento box je s obrazovkou propojen jedním, tenoučkým a prakticky průhledným optickým kabelem. Pokud by vám i ten vadil, lze jej snadno „zamáznout“ do rýhy v omítce. Obrazovka samozřejmě potřebuje napájení, s tím je třeba počítat při přípravě místa k instalaci.

Stojany, nožičky, závěs ...

Začněme se závěsem na zeď. Ten firemní lze namontovat do připraveného zapuštěného výřezu a je výklopný. Televizor může být přimknut přímo ke zdi, což dává větší smysl u rovných modelů, nicméně takto můžete nainstalovat i prohnutý model.

Pokud přístroj nechcete na zeď, máte možnost si mimo stojanu či nožiček, které jsou součástí balení televizoru, objednat i jeden ze dvou designových stojanů - stojany Gravity a Studio.

Stojan „Studio“. Stojan „Gravity“.

Stojan Grafity je malá, ale velmi těžká kovová homole - přesnou hmotnost jsme se nedozvěděli, ale vzhledem k tomu, že musí stabilně vyvážit celý televizor, budou to nemalé desítky kilogramů. Šťouchnutí do televizoru jej nijak zásadně nerozkymácelo.

Stojan studio je podlahový stojan tradičnější koncepce, pokud nechcete mít televizor na stolku ani na zdi, je to ideální volba. Kabely jsou v obou případech svedeny stojanem pryč, základní optický kabel k One Connect Boxu má délku pět metrů, ale pořídit si můžete i delší.