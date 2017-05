Nový Kodi bez bezpečnostní mezery nebo přesýpací ikony pro tablet

Fotky Google

Fotky Google přichází s novou užitečnou funkcí archívu fotek.

V aplikaci Google Fotky najdete novou šikovnou funkci. Jde o složku označenou jako „Archiv“, do které je možné přesunout jakékoli snímky, u kterých nechcete, aby se zobrazovaly mezi všemi fotkami, ale zároveň je také nechcete ze svého tabletu mazat. Ve fotkách přesunutých do Archivu je i nadále možné vyhledávat a kdykoli je můžete zase vrátit zpět do přehledu všech snímků.

Dostupnost: Android, iPad.

Alternativní twitterový klient brzy přijde se zbrusu novou verzí.

Fenix 2

Do tabletu s Androidem si můžete stáhnout vývojovou verzi klientské aplikace pro sociální síť Twitter, nazvanou Fenix 2. Tento alternativní twitterový klient umožňuje pracovat s několika uživatelskými účty současně, umožňuje nastavit si vzhled obrazovky s výpisem tweetů a například také zobrazuje náhledy odkazovaných fotek a videí. Vývojová verze aplikace Fenix 2 je k dispozici zdarma, finální aplikace ovšem bude placená.

Dostupnost: Android.

Bezpečnostní mezera v multimediálním přehrávači Kodi byla ošetřena novou verzí.

Kodi

V některých multimediálních přehrávačích pro Android byla objevena bezpečnostní mezera, umožňující útočníkovi ovládnout vaše zařízení prostřednictvím zmanipulovaného souboru s titulky. Kromě oblíbeného přehrávače VLC se tento problém týkal i mediacentra Kodi. Jeho tvůrci zareagovali velmi rychle a nabídli ke stažení a instalaci novou verzi, ve které je tento problém ošetřen. Určitě si ohlídejte, abyste měli ve svém tabletu právě tuto novou, opravenou verzi.

Dostupnost: Android.

Home Pro kombinuje živé pozadí se spouštěním aplikací.

Gravity Home Pro

Aplikace Gravity Home Pro je vlastně živé pozadí na domovskou obrazovku tabletu s Androidem, ale zároveň vám umožní spouštět instalované aplikace. Sami si můžete zvolit, ikony kterých aplikací bude Gravity Home Pro na obrazovce ukazovat, a aby toho nebylo málo, při naklonění nebo otočení tabletu se ikony na pozadí různě přesýpají. Verze Pro přijde zhruba na 50 korun, ale existuje i bezplatná verze s omezenými funkcemi.

Dostupnost: Android.

Weather je efektně ztvárněná předpověď počasí s widgety.

Weather

Aplikace Weather nabízí hned několik způsobů, jak zobrazovat informace o aktuálním stavu počasí společně s předpovědí na následující dny prostřednictvím miniaplikací na domovské obrazovce nebo v panelu notifikací a také na zamykací obrazovce. Weather zobrazuje informace o teplotě a oblačnosti, hodinovou předpověď, čas východu a západu slunce, rychlost a směr větru, atmosférický tlak, vlhkost vzduchu nebo třeba viditelnost.

Dostupnost: Android.

