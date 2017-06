Televizor, jehož obrazovka funguje jako reproduktor, je krásný i vypnutý

Sony bylo až do ledna letošního roku jedním z posledních velkých výrobců televizorů, který neměl v nabídce model s OLED zobrazovačem. Ačkoli tak tomu nebylo vždy: maličký 15" OLED televizor Sony XEL-1 byl prvním OLED televizorem na trhu, avšak přišel příliš brzy a nedočkal se svého nástupce.

Tím se stala, o devět let později, řada A1. Sony ji představilo na veletrhu CES 2017 v Las Vegas a stejně jako u OLED televizorů většiny konkurence pochází samotný panel od společnosti LG. „I s použitím panelů jiného výrobce dokážeme vyrobit excelentní a kvalitativně velmi odlišný televizor, zejména díky našim špičkovým videoprocesorům,“ řekl nám ředitel společnosti Sony, Kazuo Hirai. „Tam je naše přidaná hodnota - nikoli v samotném panelu, ale v procesorech zpracovávajících obraz. (...) Jsem přesvědčený, že náš první OLED televizor je velmi unikátní produkt bez ohledu na to, že má zobrazovací panel jiného výrobce.“

A jak jsme se při testu KDL-55A1E přesvědčili, je tomu tak - je to unikátní produkt. Což ale nutně neznamená, že se ve všech ohledech povedl.

Televizor bez stojánku, ale s opěrkou

Hlavní designovou odlišností televizoru je absence klasického stojánku nebo nožiček - zobrazovací panel v tenoučkém rámečku postavíte přímo na televizní stolek, od povrchu podložky jej izolují jen dvě maličké gumové distanční podložky. Stabilitu zajišťuje box s elektronikou, který odklopíte od zadní stěny zobrazovače, zafixujete rozpětkou a dále slouží jako opěrná noha.

Pohled na televizor z boku.

V její spodní části jsou připravena i všechna přípojná místa, takže všechny kabely ústí těsně nad úrovní police. Je to úhledné, byť samozřejmě konkurenční „one connect box“ a optické vedení obrazového signálu nabízí ještě o stupeň čistější instalaci.

Pokud se rozhodnete televizor zavěsit na stěnu, opěrku neodklopíte, ale pomocí instalačního materiálu přichytíte ke zdi. Instalace, při které zobrazovač přiléhá těsně ke stěně (specialita nových modelů Samsung a LG), tak s A1E není možná. Na druhou stranu displej bude vypadat, jako by před stěnou levitoval, což má také své kouzlo.

Reproduktor přes celou obrazovku

Na zadní straně televizoru, výškově uprostřed zobrazovače, je k vidění další nestandardní prvek - konzole s NXT budiči. Ty proměňují plochu zobrazovače v reproduktor a zvuk tak na posluchače míří z celé plochy obrazovky.

Zatímco klasický reproduktor vytváří zvuk svým pístovým pohybem, NXT měnič tvoří zvuk rozvibrováním velké plochu - vibrace jsou maličké a okem nepostřehnutelné, ve velké ploše však dokáží rozpohybovat dostatek vzduchu i k hlasité reprodukci.

Pohled na televizor ze shora.

S čím si NXT neporadí, jsou nízké kmitočty. Reprodukci basů proto podporuje klasický reproduktor s bassreflexem, umístěný ve výklopné noze s elektronikou.

Výsledný zvuk je opravdu velmi dobrý, nechybí mu hloubka a razance, někdy je na výškách na náš vkus trochu ostřejší, ale přirozený plný vokál to vynahrazuje ... předpokládáme, že se mnoho zákazníků obejde bez soundbaru.

Zase ten Android

Sony se již před lety rozhodlo pro operační systém Android TV a zatím se nezdá, že by jej chtělo opustit. Ačkoli se seznam kompatibilních aplikací postupně rozrůstá a v nové verzi Android 6.0 Marshmellow již dobře funguje i integrovaný GoogleCast (ChromeCast) pro streamování z chytrých telefonů a tabletů, uživatelsky zatím systém zaostává za konkurencí, tedy zejména za Tizenem od Samsungu a WebOS od LG.

Běh systému zajišťuje poměrně výkonný procesor MT5891 od MediaTeku, přesto má systém i některé spuštěné aplikace občas a nepravidelně pomalejší odezvu, než byste od high-endového televizoru čekali.

Dobrou zprávou je, že mimo Netflixu je dostupná i služba Prime Video od Amazonu, čímž se nabídka titulů dostupných v UHD rozlišení a s vysokým dynamickým rozsahem HDR příjemně rozšířila. Nechybí ani Kuki.TV a především hromada her, jejichž šíře nabídky je jednou ze silných stránek systému.

Nabídka konektorů je zcela dostačující. SCART nehledejte.

K dispozici je také aplikace Video&TV SideView pro chytré telefony s Android a iOS, kterou lze televizor ovládat a přehrávat v telefonu uložená multimedia, nicméně funkce zpětného vysílání obrazu na mobilní zařízení k dispozici není (ale upřímně, nechybí mi).

A když jsme u obsluhy - Sony k televizoru přibalil coby dálkový ovladač klasickou „tatranku“, která nemá funkci virtuálního ukazovátka jako LG, ani mikrofon pro hlasové povely a vyhledávání jako Samsung, ani klávesnici jako Philips. Je to prostě úplně obyčejný ovladač.

Obraz je fantastický. Bohužel se dvěma „ale“

Televizor jsme testovali zejména s prémiovými účty na streamovacích službách Netlfix a Prime Video, které nabízí vynikající UHD a HDR obsah a také spolu s UHD-BD přehrávačem Samsung UBD-K8500 a UHD-BD disky z nabídky Bontonfilmu. A musíme říct, že televizor dokáže nabídnout fantastickou podívanou - například automobilová show The Grand Tour je ve 4K opravdu vizuálně labužnickým zážitkem.

Začněme však s tím „ale“ - a tím je nižší maximální jasový výkon, než by měl správný HDR televizor mít. Při sledování ve tmě to není žádný problém, při pohledu kamery do protisvětla přihmouříte oči, nicméně při sledování při denním světle jsme měli jas běžně nastavený na maximum a občas bychom měli tendenci přidat.

Druhým „ale“ je velmi lesklý povrch zobrazovače, který se tak chová jako zrcadlo a v místnosti s méně vhodnými světelnými podmínky ruší sledovací pohodu. Je to škoda, Samsung adaptoval odlesky potlačující

Jinak obrazu není co vytknout. Při úvodním experimentování jsme snížili saturaci barev, v továrním nastavení jsou zbytečně přesycené, a vypnuli čidlo okolního osvětlení.

Kresba v ultravysokém i vysokém rozlišení je ukázková, pohybová neostrost je mimo některé testovací obrazce takřka nepozorovatelná a podání černé barvy je, jak je u OLED zvykem, naprosto perfektní. Chceme-li být hnidopichy, mohli bychom se bavit o maličko splývajících detailech v nejtmavějších scénách. Celkově je však obraz vynikající.

Závěr

Vstup Sony na trh OLED televizorů se povedl, televizor bude nejen chloubou interéru, ale má i skvělý obraz a výborný zvuk. Pořídíte jej za 114 990 Kč.