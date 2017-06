Chytrý modem od O2 ukáže počasí, pohlídá dveře a spustí zásuvky

Chytrý modem připravilo O2 ve vlastní režii. Operátor řídil vývoj, na kterém se podílela například francouzská společnost Softathome, výrobu zajišťuje jihokorejská firma Kaon a design navrhl designér Martin Tvarůžek, který je držitelem ocenění Red Dot Award.

Vlastní vývoj je v tomto segmentu poměrně výjimečný i v globálním měřítku, v Česku podobný projekt připravilo sdružení NIC s routerem Turris.

Smart Box kombinuje modem pro XDSL přípojku (VDSL 3), wi-fi router a ovladač přístrojů pro chytrou domácnost. Zajímavý je ve všech směrech, poslední funkce ovládání chytré domácnosti je však asi nejzajímavější.

Pomocí modemu a přídavných modulů bude možné sledovat a ovládat některá zařízení v domácnosti. A to jednoduše přes mobilní aplikaci. Zpočátku budou k dispozici tři zařízení pro chytrou domácnost: dveřní senzor, senzor kouře a chytrá zásuvka.

Dveřní senzor bude součástí základního balení, další zařízení bude možné dokoupit. Senzor kouře a chytrá zásuvka jsou od společnosti Fibaro a lze je již dnes koupit. Cena se pohybuje okolo 1 500 korun, operátor ceny zatím nezveřejnil, možná budou výhodnější. Smart Box podporuje standard Z-Wave, takže bude možné použít i jiné chytré moduly podporující tuto technologii.

Operátor požadoval výrazný design, proto oslovil designéra Martina Tvarůžka. Očekává se, že modem nebude schovaný někde pod stolem, proto je na jeho čelní straně displej, který zobrazuje čas a také předpověď počasí s aktuální teplotou.

Modem se bude prodávat od srpna a cena byla stanovena na 3 500 korun. Což je zajímavá nabídka, podobně vybavené modemy s routerem se prodávají za vyšší ceny. Navíc Black Box umožní ovládání zařízení internetu věcí a operátor v balení přidá jeden dveřní senzor.

Háček je v tom, že modem jinde než u O2 nebude možné používat, je vyžadováno jedno z připojení operátora, buď přes pevnou linku, nebo mobilní síť. Operátor plánuje i prodej na splátky a možný pronájem. V případě ovládání chytré domácnosti se pak bude za službu platit měsíční poplatek. Za každý typ zařízení to bude 49 korun měsíčně, a to bez ohledu na počet jednotlivých modulů. Takže za šest dveřních modulů to bude stále 49 korun. Zákazníci si službu mohou vyzkoušet, tři měsíce budou bezplatné.

Pro porovnání, zmiňované řešení chytré domácnosti Fibaro funguje bez poplatků, ale samotná základní stanice stojí 7 900 korun.

Zařízení používá procesor BroadcomBCM63138, který využívají prémiové routery na trhu. Modem pro xDSL síť podporuje přenosovou rychlost až 250 Mbps, pokud ji síť bude podporovat, podle operátora by to na podzim mělo být možné. Router má čtyři gigabitové ethernetové konektory, wi-fi je pak dvoupásmová s celkovou teoretickou propustností 2,2 Gbps. Operátor zdůrazňuje, že router dokáže bez problémů připojit desítky zařízení a že distribuce signálu díky integrovaným anténám s technologií 4x MU MIMO pokryje celý rodinný dům.

Operátor zdůrazňuje i bezpečnost a snadné ovládání včetně instalace. Pro ovládání je určena mobilní aplikace pro Android i iOS. „Podle průzkumu má 70 procent českých rodin problém s kvalitou wi-fi připojení, přestože má dostatečně rychlou přípojku. Zároveň mají obavy z přechodu na chytrou domácnost, kterou mají spojenou s vysokými investicemi a náročnými stavebními pracemi,“ uvedl ředitel komerční divize O2 Jindřich Fremuth. Firma proto před rokem začala vyvíjet vlastní zařízení.