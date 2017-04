Máte doma Xbox? Set-top box k O2TV už kupovat nemusíte

Společnost O2 ve spolupráci s Microsoftem uvolnila novou verzi aplikace pro O2 TV. Zatím je ke stažení pouze pro herní konzole Xbox One a Xbox One S, ale později by měla být dostupná pro všechna zařízení s operačním systémem Windows.

„V současné době je možné prostřednictvím konzole pustit jakýkoliv právě vysílaný pořad z nabídky tarifů O2 TV M/L/XL, O2 TV Air M/L/XL, anebo O2 TV Sport na den. V řádu dnů připravujeme i zpřístupnění O2 Videotéky s více než tisícovkou filmů,“ vysvětluje ředitel O2TV David Duroň.

Nová aplikace pro Xbox One byla od počátku vyvíjena speciálně pro ovládání herní konzole. Její uživatelé budou moci navíc přispět k vylepšení testovací verze tím, že operátorovi zašlou své připomínky. Ty pak O2 slibuje vypořádávat v pravidelných aktualizacích.

O2 jako první operátor zpřístupnil v roce 2015 svou IP televizi i zákazníkům, kteří využívají internetové připojení konkurenčních poskytovatelů. Letos začal nabízet speciální sportovní kanál přes Hbb v rámci DVB-T vysílání.