Trump získá nejen Obamovo křeslo, ale i účty na sociálních sítích

Barack Obama hojně využíval různé sociální sítě. Většina účtů teď přejde pod správu nového obyvatele Bílého domu.

Obama byl první prezident s účtem @POTUS na Twitteru, první psal živě na Facebooku z Oválné pracovny, jako první také odpovídal na otázky občanů přes YouTube. Také jako první použil filtr na Snapchatu.

Ani nastupující prezident Donald Trump se sociálním sítím nevyhýbá a veřejnost se svými názory raději seznamuje přes Twitter než přes média. Má dokonce více uživatelů, kteří jej sledují, než má prezidentský účet (@POTUS cca 13,5 milionu, @realDonaldTrump asi 20 milionů).

Oficiální účet Donalda Trumpa na Twitteru

Možná i proto se nově zvolený prezident nechal v listu Times of London slyšet, že prezidentský účet nechá nejspíš ladem a bude i nadále využívat své současné účty na sociálních sítích, kde má v součtu přes 45 milionů sledujících.

Dá se tedy předpokládat, že i nadále budou sociální sítě v Bílém domě v permanenci, byť ne přes oficiální kanály.

Přesun účtů mezi 44. a 45. prezidentem USA

Co se bude dít s oficiálními profily, popsal Bílý dům na speciální stránce. Největší pozornost je v tomto ohledu věnována twitterovému POTUS (zkratka od President of the United States), kam Obama přispíval od roku 2015.

Ten zůstane novému prezidentovi včetně sledujících uživatelů. Budou z něj ale smazány tweety končícího prezidenta. Ty se však neztratí. Národní archiv (National Archives and Records Administration (NARA) vytvoří účet „@ Potus44“ (Obama byl 44. prezidentem USA), jehož součástí budou všechny tweety prezidenta. Zároveň budou archivovány v Národním archivu spolu s e-maily a dalšími písemnostmi.

Stejně budou zálohovány i další účty jako @WhiteHouse, @FLOTUS, @PressSec nebo @VP.

Nový prezident také získá přístup k oficiálním účtům Bílého domu na Instagramu a Facebooku. Archiv bude i nadále přístupný veřejnosti na adrese instagram.com/ObamaWhiteHouse a facebook.com/ObamaWhiteHouse. Účty viceprezidenta a první dámy změní název o číslo 44. Podobně se bude postupovat i u dalších účtů.

Změna nastane přesně 20. ledna, kdy nový prezident nastoupí do úřadu.