Lenovo nabídne osobní asistentku v levnějším balení a s lepším zvukem

První novinářský den veletrhu CES 2017 ukázal zajímavý nastávající trend - integraci hlasových asistentek do různých chytrých zařízení. Nyní to byla ve všech případech, které jsme viděli, hlasová asistentka Alexa od Amazonu. V budoucnosti lze očekávat i integraci konkurenčních asistentů, tedy například Google Now nebo Cortany od Microsoftu.

Na stánku Lenova nás překvapil Smart Asistent, který chce být alternativou k Amazon Echo. Všechnu inteligenci a komunikaci má na starosti právě Alexa od Amazonu, Lenovo k ní přidalo několik barevných provedení (černé, oranžové a zelené) a reproduktory z produkce Harman/Kardon. Jak hrají, nevíme, vystavené Smart Assistanty nebylo možné spustit a poslechnout.

Srdcem Smart Asistenta od Lenova je procesor Intel Celeron N3060, systém má k dispozici 2 GB operační paměti a 8 GB úložiště. Mikrofonní pole je tvořeno celkem osm mikrofony, má celkově všesměrovou charakteristiku a snímat mají bezpečně i ze vzdálenosti pěti metrů.

Chytrý budík Bonjour s integrací Amazon Alexa.

Jiným příkladem integrace Alexy může být francouzský crowdfundovaný chytrý budík Bonjour, který se má postarat o optimální vstávání uživatele - buzení přizpůsobí záznamům v kalendáři i třeba dopravní situaci na plánované trase. Může vám říci předpověď počasí, pokárat za nedostatečný pohyb podle vašeho chytrého náramku, nebo přehrát živý videostrem, například z chytrého domovního zvonku.