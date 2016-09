Parádní notebooky, několik podivností a stroj pro šílence. Acer na IFA

Společnost Acer měla při konferenci na veletrhu IFA v Berlíně napilno. Začala zvolna oznámením akvizice producenta elektroniky pro domácí mazlíčky Pawbo a předvedla první produkt - Pawbo plus. Je to webová kamera s krmítkem a pohyblivým laserovým ukazovátkem. Kočku a psa tak přivoláte vlastním hlasem, uvidíte jej na displeji svého telefonu či počítače a občas mu můžete odsypnout trochu pamlsků. A kočku můžete po pokoji prohnat pomocí laserového ukazovátka. Nechybí ani větší zásobník pamlsků pro větší plemena, protože v základní verzi by třeba vlkodav nejspíše polkl přístroj celý i se síťovým adaptérem.

Taiwanský výrobce oznámil rozšíření svého tabletu pro seniory do Švýcarska, partnerem je Swisscom. Plánuje prý expanzi i do dalších evropských zemí. GrandPad má zodolněnou konstrukci a především zjednodušené a pro méně obratné prsty a méně citlivé oči přizpůsobené uživatelské rozhraní. Konektivita k internetu pomocí 3G/4G je základní součástí, proto jej Acer nabízí vždy s telekomunikačními partnery. Seniorům má sloužit pro snadný přístup k informacím a komunikaci s rodinami. Nakolik je o takové zařízení zájem si raději netroufáme odhadovat, stejné cíle si kladl například český softwarový startup Celebrio, nicméně jejich produkt již v prodeji ani nenajdeme.

Nová řada Swift

A jdeme na notebooky. Acer zjednodušil značení (dříve trochu zmatečné) a tak třeba novou řadu Swift nabízí s modelovými čísly 1, 3, 5 a 7 - jednička je základní, sedmička „prémiová“. Tedy jako u BMW.

Největší prostor pochopitelně dostal model Swift 7, který je v „zaklapnutém“ stavu jen 9,98 mm hubený, váží 1,1 kg a v konfiguraci najdete procesory Intel Core i5 sedmé generace, 8 GB RAM, 256 GB SSD, dva USB-C porty a devítihodinovou výdrž na baterie.

Pokud si také říkáte, že byste klidně několik deka a milimetrů vyměnili za delší výdrž baterie, pak vás potěší Swift 5. Tloušťka je sice o polovinu větší (14,5 mm), hmotnost o třetinu (1,36 kg), ale výdrž na baterie se prodloužila na 13 hodin a na výběr je i 512GB SSD. USB-C porty nebo podsvětlená klávesnice jsou skoro samozřejmostí.

Acer Swift 5, 3, 1

Přeskočme až k základnímu modelu, ten výrobce pojal jako „studentský“ počítač a musí se tak spokojit s procesory Pentium nebo Celeron (ještě šesté generace, jejich sedmou Intel ještě nepředstavil) a 32, 64 nebo 128 GB levější a pomalejší eMMC paměti. Těch 32 GB si podle nás mohl odpustit. Ceny od 9 990 do 34 990 Kč.

Řada Swift se nám na první pohled líbí, produkty působí dospěle a solidně, jako zajímavé se jeví i nacenění.

Nová řada Spin

Již název celkem dobře naznačuje, že jde o konvertibilní zařízení, u kterého lze klávesnici překlopit za displej a zařízení používat jako tablet. Jde tedy o stejný princip, jako u notebooku Yoga od Lenova.

I zde se Acer drží značení modelů 1, 3, 5, 7, se stejnou logikou, jako u řady Swift. Vypisovat jednotlivé konfigurace nemá větší smysl, neskrývají žádná velká překvapení. Jsme zvědaví na nové webkamery s HDR a stylusy pro Windows Ink.

Acer Spin 7 Acer Spin 1 Acer Spin 5

Za zmínku stojí že Spin 7 aktuálně drží „nálepku“ nejtenčí konvertibilní zařízení - je 10,98 mm hubený. Ceny se budou pohybovat od 8 490 Kč za Spin 1 po 39 990 Kč za Spin 7.

Brutální Predator

Zaznělo to již na pódiu, je to „overkill“, při krátkém seznámení jsme si vzpomněli na dlouho nepoužitý výraz „megahustokrutopřísný“. Počítač nejspíše vzniknul tak, že vývojový tým dostal volné ruce jak v technickém řešení, tak v rozpočtu a instrukci „postavte to nejnašlapanější, co dovedeme“. A jako ukázku síly je třeba Predator 21X i vnímat.

Je to první notebook se zakřiveným displejem. Panel je IPS a má rozlišení 2560 x 1080 pixelů. Hned pod ním je panel s infračervenými snímači pohybu očí Tobii. Procesor je nejvýkonnější verzí Core i7 sedmé generace, systém má k dispozici 64 GB DDR4 RAM, zpracování grafiky mají na starost dvě grafické karty Nvidia GTX 1080 ve SLI zapojení.

Zajímavým řešením je otočný modul, který má z jedné strany touchpad a ze druhé numerickou klávesnici. Nad klávesnicí je i osvětlený průhled na jeden z ventilátorů chlazení (celkem jich je pět), ale pokud se lopatky roztočí, kvůli vysoké rychlosti je beztak neuvidíte.

O monstrozitě X21 svědčí i dvojice napájecích adaptérů a dvojice napájecích kabelů vedoucích do zad notebooku. Hmotnost je 8 Kg. Cena zatím nebyla stanovena, ale počítáme že se bude pohybovat mezi 100 až 150 000 korun.

Star VR

A třešnička na dortu, která se však mihla jen na tiskové konferenci a na stánku ji zde Acer vůbec nemá. Headset pro virtuální realitu s rozlišením 5120 x 1440 obrazových bodů (pro srovnání, HTC Vive má 2 160 x 1200 pix) a široké zorné pole 120° - to je potřeba zdůraznit, že rozlišení je vůči pohledu oka u obou systémů jinak rozloženo.

Prvním zákazníkem je IMAX, který v kinech nabídne alternativní zážitek - některé prostory a scény z 3D filmu budete moci sami požít ve virtuální realitě.