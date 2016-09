PC na zádech i v reproduktoru. Je to zoufalství výrobců nebo nový vítr

Může to vypadat jako nabírání druhé mízy, nebo naopak zoufalý pokus zaujmout za každou cenu. Řeč je o výrobcích počítačů, kteří se snaží najít cestu, jak zvrátit nebo alespoň zpomalit trend propadu prodeje.

Jeden z dojmů, které jsme na veletrhu IFA získali, se týkal právě nových stolních i přenosných PC. Mohlo by se totiž zdát, že klasickému formátu počítačové skříně již odzvonilo. Ale nenechme se mýlit, stále jsou to nejprodávanější formáty počítačů. Jen by se na stánku tak nevyjímaly, jako různé jiné koncepty, které byly na veletrhu k vidění.

A pravě takových nových formátu bylo na veletrhu mnoho. Asi nejnudnější byla prezentace stále tenčích přístrojů. Jejich výroba dá zajisté tvůrcům spoustu práce, ale výsledek je od určité velikosti v podstatě nerozpoznatelný. Zmenšování tloušťky notebooků o desetiny milimetrů snad ani nemá jiný účel, než získat privilegium si na chvíli přivlastnit titul nejtenčí notebook na světě. Přitom se může stát, že se zároveň objeví více zařízení s takovým označením. Jen je toto privilegium určené pro určitou vymezenou část, jako třeba notebooky 2v1 nebo ultrabooky.

Koloběh přitom funguje takto: výrobci procesorů a čipových sad v čele s Intelem uvedou nový čipset, který umožní vytvořit tenčí systém a je už jen na výrobcích, kteří jej implementují co nejdříve a stihnou se tak pochlubit svým prvenstvím. A tak je to pořád dokola.

Nové formáty počítačů

Vraťme se ale k tomu zajímavějšímu, co se na veletrhu IFA objevilo. Poprvé jsme tak mohli na živo vidět a vyzkoušet si například počítač na záda. I když ho už dříve slibovali i velcí výrobci, na veletrhu IFA jsme objevili jen jeden takový. Na svědomí jej má německá společnost XMG, která ho také patrně jako první uvede na trh. K čemu se vůbec toto zařízení používá? Jeho účel je specifický, úzce svázaný s moderními helmami pro virtuální realitu. Aby se člověk nezamotal do kabelů vedoucích z počítače k náhlavní soupravě, může si dát počítač rovnou na záda. Chápeme, že takové zařízení se nedočká velkého rozšíření, ale určitou díru na trhu může zacelit.

Trochu vzpomínek u nás vyvolal malý notebook Lenovo Yogy Book. Systém, který má místo fyzické klávesnice obrovskou dotykovou plochu, jsme již před lety viděli například u Aceru. Firma tehdy zvolila dvoudisplejovou variantu, kdy bylo možné na spodní displej vyvolat virtuální klávesnici nebo cokoliv jiného. Yoga Book na to jde jinak, protože spodní dotyková plocha může pouze podsvítit předtištěné klávesy, které jsou tak vidět. Zda se tento koncept neodebere do zapomnění, jako ten od Aceru, to se teprve dozvíme. Lenovo však přichází do příznivější doby, kdy si lidé zvykají na dotykové ovládání a to je i podporováno operačním systémem.

Sloučit design s praktičností se na veletrhu IFA pokusila společnost HP. Její dva koncepty určitě zaujaly, byť ani jeden z nich není zcela originální. Platí jak pro modulární počítač skládající se z řady stohovatelných komponent, tak pro počítač v reproduktoru. Zatímco v prvním případě firma tak trochu opisovala od Aceru, druhý systém je zase vzdáleně podobný počítači ve válci od Applu.

Jak je z předchozích řádků vidět, výrobci počítačů se pokoušejí najít a zaplnit každou, byť jen malou, skulinku na trhu. Někdy to bude jen ztracená investice, jindy, jako v případě herních PC, trefa do černého.