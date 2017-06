Připravuje se pátá generace PCI Express. Jeho rychlost nikdo nevyužije

Současné základní desky umožňují připojovat grafické karty, ale třeba i superrychlé SSD disky prostřednictvím rozhraní PCI Express (PCIe) ve verzi 3.0. Letošní vývojářská konference skupiny PCI-SIG, která se zabývá vývojem tohoto formátu, ukázala další vývoj, kterým se bude rychlé rozhraní ubírat.

Především byla přijata finální specifikace nástupce současného PCIe. Tato čtvrtá generace by se měla na trhu objevit příští rok spolu s osmou generací procesorů Intel, která by ji měla podporovat. Intel to však zatím nepotvrdil, přičemž AMD uvádí podporu až v roce 2020.

Gigatransfery (GT) Zkratka GT/s použitá při popisu rychlosti rozhraní PCIe znamená gigatransfery za sekundu. Důvod, proč se nepoužívá klasická veličina gigabity za sekundu, je v procesu kódování dat. Díky tomuto procesu je množství užitečných dat poslaných sběrnicí zhruba na 80 procentech hrubé přenosové rychlosti rozhraní. Více o této problematice, včetně vzorečku na převod najdete na této stránce.

Novinka přinese jednak dvojnásobnou rychlost oproti předchozí verzi, a to 16 GT/s, a zároveň větší možnost napájení, která umožnit dodat kartě až 300 W energie (současné PCIe umí 75 W).

PCIe 5.0

Ještě větší skok pak bude podle serveru Tom ́s Hardware znamenat příchod páté generace. Jeho vývojová fáze je nyní označována jako 0.3 a ještě jej čekají 0.7 a finální 1.0. I když se zatím spekuluje o rychlém vývoji a schválení konečné verze v roce 2019, nezdá se to pravděpodobné. Už jen proto, že vývoj současné verze zabral asi sedm let.

PCIe 5.0 by mělo přinést rychlost až 32 GT/s na jednu linku (x1). O dalších parametrech se zatím informace o novince (pdf) nezmiňují.

“PCIe 5.0 je další technologická evoluce, která nastaví rychlostní standardy, jsme přesvědčeny že jeho rychlost 32 GT/s překoná všechny požadavky průmyslu,“ píše se v tiskové zprávě. V podstatě tak vývojáři formátu tvrdí, že v době příchodu formátu na trh nikdo jeho rychlost nedokáže využít.