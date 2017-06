Megaměsta jsou budoucí bojiště. US Army není připravena v nich bojovat

Město je nejhorší místo pro boj

Boj ve městech je něco, od čeho ve svém Umění války odrazuje už legendární čínský vojenský stratég Sun-c’. Prakticky neomezené množství úkrytů pro protivníka, trojrozměrný pozemní boj (boj se vede ve „3D prostředí“) a přítomnost civilní populace činí z měst fyzicky i psychicky velmi náročné operační prostředí.

Všechny tyto aspekty boje v moderní městské zástavbě si na vlastní kůži vyzkoušeli například Rusové v Grozném (a to hned dvakrát), Američané v Mogadišu či Fallúdži a nyní Iráčané v Mosulu. Všechny jmenované bitvy byly provázeny neobvykle vysokými ztrátami na obou stranách. Nyní se Pentagon pozvolna připravuje na ještě náročnější městská bojiště - gigantická megaměsta.

Na možnost potenciálního ozbrojeného konfliktu budoucnosti, který se bude odehrávat v megaměstech, upozorňuje video (viz níže) určené pro jeden z kurzů amerického Velitelství speciálních sil.

Video vychází z premisy, že s rostoucím tempem urbanizace bude konflikt v megaměstech v budoucnu čím dál pravděpodobnější. Scénář, který video předkládá, ukazuje obraz blízké budoucnosti roku 2030, kdy bude ve městech žít 60 % z 8,5 miliardy obyvatel Země (proti 54,5 % z roku 2016).

Největší nárůst čeká města v rozvojových zemích (např. bangladéšská Dháka nebo pákistánské Karáčí), přičemž až 60 % jejich obyvatel bude mladší 18 let. Přitom počet mladých mužů, kteří jsou jak klíčovým katalizátorem společenských/ekonomických změn, tak hlavním „nástrojem“ vedení války, přímo ovlivňuje tzv. index války - tedy jaké je riziko vzniku vojenského konfliktu v dané oblast.

Index války je jednoduchý mechanický a matematický vztah mezi počtem mladých mužů a příjmem na osobu. Rizikem je chudý mladý muž, který si těžko hledá práci.

V kombinaci s rozšiřující se sociální nerovností, klimatickými změnami a s neregulovaným růstem budou megaměsta roku 2030 živnou půdou pro etnické a náboženské napětí, a jako takové budou ideálními inkubátory hybridních hrozeb, na které musí být moderní ozbrojené síly připraveny.

I když zmíněné video zachází do krajnosti a připomíná spíše dystopickou budoucnost z filmů Blade Runner nebo Soudce Dred, nejvyšší představitelé armády jsou za jedno: na boj v megaměstech je nutné se připravit.

Ostatně ani v Evropě nemusíme chodit daleko. Mezi megaměsta patří metropolitiní oblasti Londýna nebo Paříže, které již mají zkušenosti s řáděním nezačleněných „mladých můžu“. Mezi další evropská megaměsta patří např. Moskva nebo Istanbul.

Video bylo promítané v rámci kurzu Advanced Special Operations Combating Terrorism od Special Operations University spadající pod Velitelství speciálních sil (SOCOM). Video bylo v roce 2014 původně vytvořeno na popud US Army (české titulky přiloženy).

The Future is Urban

Náčelník generálního štábu US Army generál Mark Milley na konferenci Asociace americké armády před rokem prohlásil, že „bojištěm budoucnosti bude nepochybně hustě zastavěný terén a armáda se na to musí připravit.“

Zatím však americká armáda příliš konkrétních kroků neprovedla, což je předmětem kritiky zejména mladších důstojníků a vojenských akademiků. Polní manuál US Army FM 7-0 Train to Win in a Complex World z minulého roku obsahuje pouze dvě zmínky o zastavěných oblastech a zde nedostatky jen začínají.

Kritici volají po založení speciální školy věnované přípravě na boj v hustě zastavěných oblastech. Dnes má US Army školy a kurzy zaměřené na operace v poušti, džungli, horách a v zimních podmínkách, ale prostředí měst stále chybí. Existující výcvikové prostory jsou nedostatečné nebo dostupné jen pro omezené množství útvarů.

Neochotu učinit zásadnější krok možná nejlépe ilustruje skutečnost, že ani v rámci prestižní školy Rangers ve Fort Bening (Ranger School) neexistuje komplexnější příprava na boj v hustě zastavěných oblastech, a to ani po zkušenostech ze somálského Mogadiša v roce 1993, kde padlo šest rangerů.

Jak jednou podotkl historik Liddell Hart, „jediná věc, která je těžší než dostat do armády nový nápad, je dostat ten starý pryč“.

NATO a megaměsta

S větším počtem operací v městské zástavbě počítá i NATO, které v letech 2014 až 2016 spustilo „NATO Urbanisation Project“, během kterého byla zpracována studie a podniknut experiment s cílem vyhodnotit potřebné kapacity k provádění tří typu misí v megaměstech roku 2035: reakce na masivní migraci, přírodní katastrofy a nepokoje uvnitř měst.

Co se týče masivní migrace, ukázkovým příkladem je Káhira se svými více než 27 miliony obyvatel. Přitom populace Egypta stále roste - mezi roky 1990 až 2008 přibylo v zemi 23,7 milionu obyvatel. Do roku 2020 má populace v Egyptě vzrůst o dalších 20 %. V Egyptě je přitom v rizikové skupině - ve věku 10 až 20 let - 40 % obyvatel.

Výsledkem aliančního projektu NATO Urbanisation Project bylo doporučení k vytvoření brigády s pěti tisíci vojáky speciálně vybavených a vyzbrojených na boj v hustě zastavěných oblastech.

