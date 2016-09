Pět let od havárie hokejistů Jaroslavle. Ruské letectví se změnilo

Přesně před pěti lety, 7. září 2011, havaroval na letišti Tunošna u Jaroslavle letoun Jak-42 společnosti Jak Servis, kterým cestovali na první zápas sezony hokejisté týmu KHL Lokomotiv Jaroslavl. Letadlo se během startu dlouho nedokázalo odlepit od ranveje, vyjelo z dráhy, a když konečně začalo stoupat, zachytilo se o anténu v předpolí dráhy, přešlo do pádu a havarovalo.

Animace tragické nehody letadla v Jaroslavli

V troskách tehdy zahynulo 43 z 45 osob, které byly na palubě. Pád a následný požár přežili pouze dva lidé: hokejista Alexandr Galimov a palubní inženýr. Hokejový útočník však po několika dnech těžkým zraněním také podlehl. Nehoda si tak vyžádala životy celé sedmatřicetičlenné hokejové výpravy včetně realizačního týmu a sedmi členů posádky. Mezi oběťmi byli i tři čeští reprezentanti - obránce Karel Rachůnek, útočníci Jan Marek a Josef Vašíček. Na palubě nešťastného letu byl také Slovák Pavol Demitra.

Hlavní příčina: pilot během letu nevědomky brzdil

Vyšetřování bylo uzavřeno nezvykle brzy, už necelé dva měsíce po nehodě. Vyšetřovatelé v listopadové závěrečné zprávě došli k závěru, že nehodu způsobila zásadní chyba posádky. Jeden z pilotů během vzletu neúmyslně brzdil (piloti byli zvyklí především na letoun Jak-40, předchůdce Jak-42, kde však bylo ovládání brzd odlišné). Letoun tak nemohl nabrat potřebnou rychlost, vznesl se příliš pozdě a byl příliš nízko, takže zachytil o anténu lokalizéru.

Vyšetřování však odhalilo také mnoho dalších nedostatků, které se na vzniku nehody podepsaly. Co se týkalo posádky, bylo špatně snad úplně všecko. Ani jeden z pilotů neměl dostatečný výcvik pro letoun Jak-42 (později se ukázalo, že jeden z nich dokonce falšoval dokumenty opravňující ho k řízení daného typu). Během vzletu spolu nedostatečně komunikovali. Druhý pilot trpěl nervovým onemocněním a užíval lék fenobarbital, s nimiž nesměl létat. Byl pod jeho vlivem i na osudném letu.

Problematická byla i předletová příprava - piloti špatně vypočítali například rychlost V1 (tzv. rychlost rozhodnutí, po jejímž překonání už nelze přerušit vzlet) - piloti ji stanovili na 190 km/h, zatímco podle vyšetřovatelů měla být 210 km/h. I to mohlo přispět k tomu, že se piloti za každou cenu snažili letoun s příliš nízkou rychlostí zvednout do vzduchu, místo aby vzlet přerušili, byť za cenu vyjetí z dráhy. K nehodě by sice nejspíše došlo i tak, ale následky nemusely být tak tragické.

Za nehodu byl nakonec odsouzen náměstek generálního ředitele společnosti Jak Servis, který odpovídal za přípravu pilotů a o nedostatečné kvalifikaci posádky věděl. Dostal pětiletý trest, ale díky prezidentské amnestii mu byl prominut.

Pohled do statistik: ruské letectví bylo v zoufalém stavu

Nebýt faktu, že nehoda tragicky zasáhla evropskou hokejovou scénu, jednalo by se možná jen o další zprávu v řadě mnoha podobných. Do roku 2013 totiž z Ruska přicházely zprávy o leteckých tragédiích v civilním provozu pravidelně, přičemž právě rok 2011 jich přinesl nejvíce. Ruské letectví bylo v dlouhodobé krizi.

Podíváme-li se do databáze Aviation-safety.net na statistiky letecké nehodovosti v Rusku za poslední roky, vidíme, že se počty všech vážných nehod (tedy těch, které si vyžádaly oběti na životech) v posledních třech letech nijak výrazně neliší od stavu před rokem 2013: za rok 2016 je evidováno 6 nehod se smrtelnými následky. Mimořádný byl snad jen rok 2015, kdy poprvé v historii ani k jediné takové události nedošlo.

Kritéria statistiky Technetu hlavní databáze Aviation-safety.net

registrační značka RA-...

ruská letecká společnost jako provozovatel

ztráty na životech

přeprava cestujících v civilním provozu (ať už na pravidelných linkách či při charterových letech Nepočítají se tedy nehody nákladních, vojenských, vládních, zemědělských nebo soukromých letadel. Ze statistiky také bylo vynecháno několik nehod, k nimž došlo po únosu nebo neoprávněném „vypůjčení“ letadla (například v opilosti).

Tato základní statistika však eviduje všechny nehody dopravních letadel, k nimž došlo na území daného státu. Nereflektuje nehody ruských letadel, k nimž došlo v zahraničí, a naopak započítává nehody cizích letounů na ruském území - do ruských statistik letošního roku se tedy započítává například i březnová nehoda společnosti FlyDubai v Rostově.

Asi největší vliv na bezpečnost či nehodovost mají aerolinky a letecké předpisy daného státu – jejich postupy a požadavky pro výcvik a nasazování posádek, údržbu letadel a podobně. Zjednodušeně řečeno, dobře připravená a předpisy dodržující posádka v dobře udržovaném letadle může bezpečně létat i na špatně technicky vybavené letiště, kdežto špatná rozhodnutí nebo nepozornost nekompetentní posádky mohou vést k nehodě v sebelepších podmínkách.

Více tedy o letecké bezpečnosti v dané zemi vypovídá, když zohledníme nikoli stát, kde k nehodě došlo, ale stát, kde je havarované letadlo registrováno, a ̈“národnost“ letecké společnosti.

2001 - 2005: Statistiku kazí čtyři neobvyklé nehody Rok Počet nehod Počet obětí 2001 3 250 2002 2 85 2003 0 0 2004 3 92 2005 2 37

Pro lepší přehlednost si statistiku z posledních 16 let rozdělíme do čtyř období. V první „pětiletce“, v letech 2001-2006, eviduje Aviation-Safety.net 10 nehod se 464 oběťmi. Zdaleka nejtragičtější událostí je nehoda z července 2001, kdy v ruské Burdakovce havaroval při přistání letoun TU-154, což si vyžádalo 145 ztrát na životech.

Statistiku v tomto období však také výrazně ovlivňují čtyři nehody, za které provozovatel nenese vinu – jedná se o sestřel TU-154 ukrajinskou armádou nad Černým mořem v říjnu 2001, dále jedno z letadel, která se v červenci 2002 srazila nad Bodamským jezerem, a dva bombové útoky spáchané čečenskými teroristy v srpnu 2004. Po odečtení těchto událostí by počet nehod klesl na 6 a počet obětí na 227.

2006 - 2010: Jedna velká nehoda a několik malých 2006 1 170 2007 1 6 2008 1 9 2009 0 0 2010 2 14

Průměr „druhé pětiletky“ zásadně ovlivňuje tragická nehoda dalšího TU-154, k níž došlo v srpnu 2006 v Doněcku na Ukrajině a která si vyžádala 170 lidských životů. Dále však došlo už „jen“ k dalším třem nehodám, které si vyžádaly každá do deseti obětí. Celkově zde napočítáme 4 události a 190 ztrát na životech.

2011 - 2012: černá dvouletka ruského letectví 2011 4 101 2012 2 18 2013 0 0 2014 0 0 2015 0 0 2016 0 0

Rok 2011 byl pro ruské letectví kritický z hlediska počtu vážných nehod. Jen v tomto roce došlo ke čtyřem, výhradně na vnitrostátních linkách. Černá série vyvrcholila v září havárií hokejistů Jaroslavle. Sami Rusové začali bít na poplach a volat po změnách; uvědomovali si, že situace, kdy během devíti měsíců dojde ke čtyřem závažným nehodám, poškozuje Rusko i v zahraničí.

V následujícím roce však nelichotivá bilance pokračovala dvěma nehodami s osmnácti oběťmi (do statistiky navíc není započítána nehoda letounu Suchoj Superjet 100 v květnu 2012, neboť nešlo o ztrátu v civilním provozu a letoun nenesl ruskou registraci). Jen v letech 2011-2012 si nehody v ruském civilním provozu vyžádaly 119 obětí.

Od roku 2013 bez nehod

Airbus A321-231 ruských aerolinek Kolavia.

Od začátku roku 2013 se však situace zásadně změnila. Jestliže dosud přicházely z Ruska zprávy o leteckých nehodách téměř každoročně (bez nehod v civilním provozu byly pouze roky 2003 a 2009), nyní došlo k obratu. Od roku 2013 databáze neeviduje ani jednu nehodu ruského letadla s cestujícími, která by si vyžádala ztráty na životech. Nezapočítává se však loňská havárie airbusu A-321 na Sinajském poloostrově, protože letoun neměl ruskou registraci.

Co se stalo? Vyřazení zastaralých letadel i systémové změny

Co se v Rusku stalo? Jedním z faktorů, který se mohl podepsat na zlepšení situace, bylo vyřazení starších typů letounů, které se na ruské nehodovosti v osobní dopravě do té doby poměrně výrazně podílely.

V březnu 2011, po sérii několika vážných nehod TU-154 v Rusku (včetně nehody polského vládního speciálu u Smolenska) a v Íránu, vydal ruský letecký úřad doporučení, aby výrobce Aviacor přikročil ke konstrukčním změnám na letounu. V opačném případě doporučil vyřazení těchto strojů z provozu. K tomu také postupně došlo.

Někdejší ruský prezident Medveděv na místě nehody u Jaroslavle.

V polovině roku 2011 oznámil tehdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv, že Rusko začne stahovat z provozu i zastaralé letouny TU-134. Rozhodnutí následovalo krátce po havárii společnosti RusLine v Petrozavodsku, která si vyžádala 47 obětí. „Pokud hovoříme o pravidelných letech v osobní dopravě, mohli bychom dosáhnout toho, že letouny TU-134 přestanou létat během příštího roku,“ prohlásil tehdy Medveděv.

Ruské společnosti po vyřazení těchto relativně velkých letadel začaly obnovovat letové parky a často sahaly pro nové stroje na západ. Někdy je přímo nakupují, jindy pouze pronajímají. Někdy se mimo ruské území odehrává i „velká“ údržba letadel.

Po tragédii v Jaroslavli se rozsah opatření ještě zvětšil. Dotkla se všech úrovní - od rušení problémových společností, přes změny ve vedení a výcviku posádek, až po oblast údržby. Podařilo se zmírnit i tlak na posádky. Místo aby se piloti kvůli postoji svých aerolinek snažili o přistání téměř za každou cenu, přeruší raději přiblížení a opakují okruh, nebo přeletí na záložní letiště.

Trvalo déle než rok, než se změny započaté v roce 2011 projevily. Po dalších téměř čtyřech letech bez nehody však lze říci, že ruské letectví vstalo z pomyslného popela.