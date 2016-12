Software zdarma: S tímto úkolovníkem na nic nezapomenete

Je to již více jak rok, kdy Microsoft koupil za několik miliard korun populární, ale hlavně jednoduchý úkolovník pro snadné sdílení úkolů a poznámek.

Wunderlist si u svých tvůrců během chvilky získal desítky tisíc stažení napříč platformami. Kdyby tak vypadal OneNote možná by Microsoft nemusel tuto akvizici dělat. Program pracuje na jednoduchém principu, zapíšete si poznámku či úkol a ona se synchronizuje do ostatních zařízení, a dokonce i třeba dalším kontaktům, které jsou zadané. Snadno tak můžete například sdílet nákupní seznamy, věci, které chcete v domácnosti, ale třeba i ve firmě udělat a nastavovat další scénáře. Kapitolou samou pro sebe je možnost podřazovat úkoly do skupin a tím vést jednoduché řízení projektů – stačí povolit sdílení vybraných poznámek či úkolů. Úkoly se přitom notifikují mimo jiné také v dlaždicovém rozhraní. Tam, kde je aktivní Cortana (čeština není podporována), je možné poznámky také diktovat a aplikace je bude automaticky přepisovat.

Informace o programu Operační systém: iOS, Android, Windows Phone, Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ notifikace

+ jako dlaždice

+ spolupráce pro týmy

- diktování jen s Cortanou

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (38,7 MB).

Trend Micro představil nové verze svých bezpečnostních produktů. Ty jsou nyní zaměřené na boj nejen s aktuální hrozbou jménem ransomwarem, ale i dalšími typy hrozeb včetně ochrany proti nejnovějším variantám malwaru i pokusům o krádeže identit.

Bezpečnostní řešení zahrnuje například řešení pro ochranu počítačů a mobilních zařízení i nástroj pro správu hesel a dalších citlivých údajů. Umožňuje validovat bezpečnostní nastavení spojené s účty na sociálních sítích, díky kterému můžete předejít například nechtěnému zveřejnění citlivých informací. Užitečná je jistě i kontrola uložených souborů ve službě Microsoft OneDrive na přítomnost virů či ověřování certifikátů při přístupu na chráněné weby, jako jsou stránky finančních institucí nebo elektronických obchodů. Díky blokaci sdílení citlivých údajů tak nebudete dávat informace o svých e-mailových účtech nebo platebních kartách. Mezi hlavními novinkami verze 2017 se objevila ochrana složek a souborů před nežádoucími změnami a šifrováním, díky kterému máte kontrolu před zašifrováním, a nesmíme zapomenout ani na pokročilý nástroj pro řešení problémů, díky kterému vám může být poskytnuta efektivní pomoc. Řešení Trend Micro Password Manager usnadňuje bezpečné šifrované ukládání všech uživatelských hesel i dalších citlivých údajů – dostupné je buď přímo v programech, anebo jako samostatná aplikace.

Informace o programu Operační systém: iOS, Android, Mac OS X, Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ ochrana před šifrováním

+ manažer hesel

+ nedovolí sdílet osobní údaje

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,6 MB).

Trošku z jiné kategorie je tento software. Již z názvu je patrné, že je to aplikace pro kavárny. Své uplatnění však najde i jinde – hotely, koncerty, knihovny apod. Hodit se totiž může v případech, kdy potřebujete uživatelům nabídnout (nasdílet) internet s určitým nastavením či omezením (třeba i za poplatek).

Aplikace se skládá ze dvou částí – serverové a klientské. Zatímco ta první slouží k administraci programu a konfiguraci, ta druhá po instalaci na počítač již dovolí využívat připojení k internetu. Serverová část řídí, zda má vybraný počítač právo využívat internet, počítá dobu na něm strávenou či odčítá předplacený, předem nastavený kredit. Dokonce může kontrolovat a účtovat i použití tiskárny. Program vytváří statistiky a reporty.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ přehledné účtování

+ účtuje i tisk

- nutnost instalovat klientskou aplikaci

- neumožňuje připojit se pomocí wi-fi

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,8 MB).

Pro změnu velikosti fotografií či jejich poslání nemusíte nutně využívat fotoeditory či vytvářet e-maily. Stačí vám na ni kliknout pravým tlačítkem myši a máte po ruce nejběžnější paletu funkcí.

Po instalaci tohoto programu se totiž v systému Windows objeví možnosti jako změnit velikost obrázku na vámi nastavené rozlišení, přidat vodotisk, sdílet na Facebooku, Twitteru atd. a také snímek otevřít v grafickém editoru. Připravené volby lze měnit, odebírat a také přidávat. Po spuštění si vše snadno a detailně nakonfigurujete.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ rychlé volby po ruce

+ detailní nastavení funkcí

- postrádáme základní fotoeditor

80 %